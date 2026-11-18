Végre jó hírek érkeztek a Tisza-tóról: 30 millió köbméter vizet tartalékolnak az aszály után, nagy változás jöhet.
WC-tisztítóval okozott gázmérgezést egy diák Zalaegerszegen: 25-en kerültek kórházba, most új fordulat jött
Már nem közveszélyokozás, hanem súlyos testi sértés kísérletének bűntette miatt folytatják a nyomozást a rendőrök a hétfőn Zalaegerszegen történt gimnáziumi gázmérgezéssel összefüggésben, ami miatt 25 beteget kezeltek kórházban.
Sznopek Veronika, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére szerdán elmondta: az átminősítés után is egyelőre ismeretlen tettes miatt folyik a vizsgálat.
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház az MTI érdeklődésére szerdán arról adott hírt, hogy a gimnáziumban történtekkel összefüggésben összesen 25-en részesültek kórházi ellátásban. A kórház gyermekosztályára 23 diákot szállítottak be kivizsgálásra és megfigyelésre, közülük 17 fiatalt már az esti órákban, további 6 gyereket pedig kedd délelőtt engedtek haza.
A sürgősségi osztályon hétfőn két felnőtt is jelentkezett ellátásra. Ők a kórházat még aznap délután, saját felelősségükre el is hagyták - közölte a kórház.
Hétfőn mintegy 700 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, mert egy egyelőre ismeretlen elkövető 120 darab WC-tisztító tablettát szórt bele három illemhelyiség piszoárjaiba, ami gázképződést okozott.
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