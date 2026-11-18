Már nem közveszélyokozás, hanem súlyos testi sértés kísérletének bűntette miatt folytatják a nyomozást a rendőrök a hétfőn Zalaegerszegen történt gimnáziumi gázmérgezéssel összefüggésben, ami miatt 25 beteget kezeltek kórházban.

Sznopek Veronika, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére szerdán elmondta: az átminősítés után is egyelőre ismeretlen tettes miatt folyik a vizsgálat.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház az MTI érdeklődésére szerdán arról adott hírt, hogy a gimnáziumban történtekkel összefüggésben összesen 25-en részesültek kórházi ellátásban. A kórház gyermekosztályára 23 diákot szállítottak be kivizsgálásra és megfigyelésre, közülük 17 fiatalt már az esti órákban, további 6 gyereket pedig kedd délelőtt engedtek haza.

A sürgősségi osztályon hétfőn két felnőtt is jelentkezett ellátásra. Ők a kórházat még aznap délután, saját felelősségükre el is hagyták - közölte a kórház.

Hétfőn mintegy 700 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, mert egy egyelőre ismeretlen elkövető 120 darab WC-tisztító tablettát szórt bele három illemhelyiség piszoárjaiba, ami gázképződést okozott.