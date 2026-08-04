Újabb magyar település tekeri le a fényeket: így spórolnak az energiával, megszólalt a polgármester

A közvilágítást nem érinti az energiatakarékossági intézkedés, a városban korábban már kiépítették az okosrendszert.

Energiatakarékossági okokból harminc százalékkal csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron. A város emellett a biztonságos vízellátásra is kiemelt figyelmet fordít, így bár a jelenlegi készletek a legnagyobb nyári hőségben is bőségesen elegendőek, két új kút fúrásával tovább növelik a kapacitást.

Szita Károly, a város polgármestere arról tájékoztatott, hogy a fényerő csökkentése éjszakánként 1400 kilowattóra megtakarítást eredményez a városnak.

A korlátozás nem érinti a gyalogátkelőhelyeket és a kiemelten fontos csomópontokat, ahol a biztonság érdekében továbbra is változatlan marad a világítás.

A jelentős energiamegtakarítást a korábban kiépített okos közvilágítási rendszer teszi lehetővé, amelynek köszönhetően a mintegy tízezer lámpatestből álló hálózat elemei távolról, akár egyenként is vezérelhetők.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vízfelhasználást illetően a város rendkívül stabil helyzetben van, hiszen a legmelegebb napokon mért 13 ezer köbméteres csúcsfogyasztást is kényelmesen fedezi a saját vízbázis napi 14 ezer köbméteres kapacitása. Az ellátás hosszú távú biztosítása érdekében a város további két új víztermelő kút létesítésére adott megbízást, amelyekkel a napi kapacitás 15 ezer köbméterre emelkedik.

Az önkormányzati intézkedések hátterében az áll, hogy a kormány korábban takarékosságra kérte a településeket, valamint a lakosságot is a villamosenergia- és vízhasználat terén.