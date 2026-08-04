A lelet hatalmas jelentőséggel bír, segítségével ugyanis tovább kutathatók lesznek a római kori múlt emlékei a környéken.
Újabb magyar település tekeri le a fényeket: így spórolnak az energiával, megszólalt a polgármester
A közvilágítást nem érinti az energiatakarékossági intézkedés, a városban korábban már kiépítették az okosrendszert.
Energiatakarékossági okokból harminc százalékkal csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron. A város emellett a biztonságos vízellátásra is kiemelt figyelmet fordít, így bár a jelenlegi készletek a legnagyobb nyári hőségben is bőségesen elegendőek, két új kút fúrásával tovább növelik a kapacitást.
Szita Károly, a város polgármestere arról tájékoztatott, hogy a fényerő csökkentése éjszakánként 1400 kilowattóra megtakarítást eredményez a városnak.
A korlátozás nem érinti a gyalogátkelőhelyeket és a kiemelten fontos csomópontokat, ahol a biztonság érdekében továbbra is változatlan marad a világítás.
A jelentős energiamegtakarítást a korábban kiépített okos közvilágítási rendszer teszi lehetővé, amelynek köszönhetően a mintegy tízezer lámpatestből álló hálózat elemei távolról, akár egyenként is vezérelhetők.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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A vízfelhasználást illetően a város rendkívül stabil helyzetben van, hiszen a legmelegebb napokon mért 13 ezer köbméteres csúcsfogyasztást is kényelmesen fedezi a saját vízbázis napi 14 ezer köbméteres kapacitása. Az ellátás hosszú távú biztosítása érdekében a város további két új víztermelő kút létesítésére adott megbízást, amelyekkel a napi kapacitás 15 ezer köbméterre emelkedik.
Az önkormányzati intézkedések hátterében az áll, hogy a kormány korábban takarékosságra kérte a településeket, valamint a lakosságot is a villamosenergia- és vízhasználat terén.
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