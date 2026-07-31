Példátlan helyzet jön Magyarországon, rendkívüli intézkedéseket jelentett be Magyar Péter

Hétfőtől teljesen leáll a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, ami komoly kihívás elé állíthatja a magyar villamosenergia-rendszert. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli intézkedéseket jelentett be: elhalasztanák a hét eleji parlamenti ülést, az állami intézményeknél pedig lekapcsolják a díszkivilágítást. A kormány az ipari szereplőket és a lakosságot is arra kéri, hogy különösen az esti órákban mérsékeljék az áramfogyasztásukat. A Portfolio értesülése szerint a nagyfogyasztó cégeknek a Gazdasági és Energetikai Minisztérium levelet is írt.

Rendkívüli energiapiaci helyzetre hivatkozva jelentett be új intézkedéseket Magyar Péter miniszterelnök. A közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint hétfőtől teljesen leáll a Paksi Atomerőmű, miközben a Dunamenti Erőmű egyik blokkját várhatóan sikerül időben újraindítani.

A miniszterelnök közölte, hogy a kialakult helyzet miatt a Tisza-frakció kezdeményezi a hétfőre és keddre összehívott rendkívüli parlamenti ülés elhalasztását. Emellett legkésőbb hétfőtől az állami fenntartású intézményeknél is lekapcsolják a díszkivilágítást. Hasonló döntést korábban már a főváros is meghozott: Karácsony Gergely bejelentése alapján a budapesti önkormányzat kezelésében lévő épületek sem kapnak esti díszkivilágítást.

A tájékoztatás szerint a Duna rekordalacsony vízállása miatt a paksi blokkok hűtése nem biztosítható megfelelően, ezért az atomerőmű várhatóan hétfőtől teljesen leáll. Ez mintegy 2000 megawattos kapacitáskiesést jelenthet, amely elsősorban az esti csúcsidőszakban okozhat nehézségeket. Az így keletkező hiányt Magyarország várhatóan importból kénytelen fedezni, várhatóan jelentősen magasabb áron.

A kormány ezért arra kéri a lakosságot és a vállalatokat, hogy a következő napokban, akár hetekben különösen az esti órákban mérsékeljék villamosenergia-fogyasztásukat.

A Portfolio értesülése szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium már levelet küldött az évi 50 gigawattóra feletti fogyasztással rendelkező vállalatoknak. A tárca azt méri fel, hogy a cégek mekkora energiaigénnyel számolnak a következő időszakban, illetve rendelkeznek-e előre kidolgozott fogyasztáscsökkentési tervvel.

A lap információi szerint a vállalatok arra készülnek, hogy ha az önkéntes takarékosság nem bizonyul elegendőnek az ellátásbiztonság fenntartásához, a következő napokban további intézkedések is érkezhetnek. Ebben az esetben egyes nagyfogyasztók számára meghatározott időszakokra kötelező fogyasztáskorlátozást is elrendelhetnek.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA