Sötétségbe borulhatnak a magyar boltok? Rendkívüli lépésről döntöttek a szektorban az energiaválság miatt

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai a kialakult energiapiaci helyzetre reagálva önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működését.

A kiskereskedelmi szektor szereplői folyamatosan nyomon követik a piaci folyamatokat, és az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálása mellett további lépéseket tesznek villamosenergia-fogyasztásuk mérséklése érdekében. Ennek keretében a tagvállalatok a nyitvatartási időn kívül tovább csökkentik a nem létfontosságú áramfelhasználást, különös tekintettel a világítás lekapcsolására és mérséklésére.

A cégek emellett megvizsgálják, hogy a csúcsidőszakokban hol mérsékelhető még tovább az áruházak működtetéséhez szükséges rendszerek energiaigénye. Ezzel párhuzamosan felülvizsgálják a központi irodák működési rendjét és energiafelhasználási gyakorlatát is, ami magában foglalhatja az irodai klímaberendezések kikapcsolását a terhelt időszakokban, valamint az otthoni munkavégzés kiterjesztését.

Emellett megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági lehetőséget, amely nem veszélyezteti az üzletmenet folytonosságát és a vásárlók zökkenőmentes kiszolgálását, különös tekintettel az áruk hűtésére és a nagy teljesítményű berendezések használatára.

Az érdekképviselet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi szektor elsődleges feladata továbbra is a lakosság folyamatos és biztonságos kiszolgálása, különösen az élelmiszer-ellátás zavartalanságának biztosítása.

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"Tagvállalataink a jelenlegi helyzetben is mindent megtesznek azért, hogy a lakosság ellátása zavartalan legyen. Ezzel párhuzamosan felelős piaci szereplőként készek arra is, hogy önkéntes intézkedésekkel hozzájáruljanak az ország energiaellátásának stabilitásához" – közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség, hozzátéve, hogy a szektor egységesen támogatja a hálózat biztonságos működését szolgáló erőfeszítéseket.

A vállalatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal, és szükség esetén további energiahatékonysági intézkedéseket is mérlegelnek.