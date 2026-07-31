Hatalmas a baj több magyar nagyvárosban: sorra jönnek a leállások, durva intézkedések

Energiatakarékossági intézkedéseket rendeltek el a rendkívüli hőség miatt kialakult országos villamosenergia-ellátási nehézségek miatt a főváros után pénteken több más nagyvárosban is.

Győrben a városvezetés kezdeményezésére ideiglenesen lekapcsolják a városi díszvilágítást - tudatta a győri önkormányzat pénteken a honlapján. Azt írták, a díszvilágítás a közvilágítással közös hálózaton működik, így a mintegy 90 helyszínen egyedi műszaki beavatkozásra van szükség, ennek megszervezése és finanszírozása folyamatban van. Botka László, Szeged polgármestere Facebook-oldalán közölte, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselők délután "home office"-ban dolgoznak.

Ezzel csökkentik a hivatal épületeinek energiafelhasználását, mérsékelik az elektromos berendezések, a számítógépek és a klímák működéséből adódó áramfelhasználást. Az esti díszkivilágítást, a műszaki lehetőségeket figyelembe véve, folyamatosan kapcsolják le az épületeken.

A legnagyobb fogyasztóét, a Dómét már péntek estétől. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szintén a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a finishez közeledik a jégkészítés a MET Arénában, de úgy döntöttek, a következő napokban egyelőre szüneteltetik a további munkálatokat, és letakarják a pályát, így ugyanis viszonylag jelentős energiamegtakarítás érhető el. A belvárosi épületek közül, ahol azt a közvilágítás lehetővé teszi, nem lesz díszkivilágítás, ahogy az aréna és a stadion sem lesz kivilágítva a következő kritikus napokban.

A stadionban péntek délután a légkezelők és a klímák folyamatos üzemét is leállítják, ahogy a külső világítást is lekapcsolják - ismertette. Kitért arra: a Videoton Holding arról tájékoztatta, hogy csökkenti az energiafogyasztását, valamint a városon keresztül a saját kútrendszeréből vizet is felajánlott a Fejérvíznek. Az Arconic és a Howmet szintén energiamegtakarítást eredményező intézkedéseket tett, csatlakozva az ezzel kapcsolatos kormányzati kéréshez.