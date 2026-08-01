Új rendeletet hozott a Tisza Kormány: jöhetnek az azonnali áramlekapcsolások ×

Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben ismertette a kormány intézkedéseit a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiabiztonsági helyzet kezelésére. A tájékoztatás szerint a Paksi Atomerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, ezért a kormány és a MAVIR több azonnali lépésről döntött. A kabinet elsőként a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozná, miközben a lakossági ellátás védelmét helyezi előtérbe. A miniszterelnök emellett víztakarékossági intézkedéseket, a vasúti teherforgalom ideiglenes korlátozását és széles körű energiatakarékossági lépéseket is bejelentett.

Magyar Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte, hogy a Duna további apadása miatt az esti és hajnali órákban újabb teljesítménycsökkentést hajtottak végre a Paksi Atomerőműben, amely jelenleg a névleges 2000 megawatt helyett 480 megawatt teljesítménnyel működik. Elmondása szerint akár már a hétvégén sor kerülhet a teljes leállásra is, ezért a MAVIR életbe léptette a villamosenergia-rendszer jelentős zavarára kidolgozott protokollt.

A kormány áttekintette a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat, az importlehetőségeket, a várható fogyasztást és a vízügyi helyzetet. A tájékoztatás szerint valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőművet üzembe helyezték, a Duna menti erőmű kiesett 400 megawattos blokkjának javítása pedig folyamatban van, amely a jelenlegi tervek szerint vasárnaptól ismét termelhet.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnagyobb ipari energiafelhasználók jelentős része önként vállalta esti fogyasztásának csökkentését, amely összesen mintegy 240 megawattnyi terhelést vesz le a villamosenergia-hálózatról. A kormány ugyanakkor úgy látja, hogy egy újabb paksi kiesés esetén ez már nem lenne elegendő.

Ennek érdekében új kormányrendelet lép hatályba, amely megváltoztatja a korlátozások sorrendjét.

A miniszterelnök elmondta, hogy elsőként a nagyfogyasztóktól kérnek önkéntes fogyasztáscsökkentést, ezt követhetik a kötelező korlátozások, míg a lakossági fogyasztók csak végső esetben kerülhetnek sorra.

A vállalásokat folyamatosan ellenőrzik, azok megszegése pedig szankciókat vonhat maga után.

A bejelentés szerint átmenetileg megnyitják annak lehetőségét is, hogy a visszatáplálásra alkalmas háztartási napelemes rendszerek szélesebb körben táplálhassanak vissza energiát a hálózatba, ezzel csökkentve az importáram iránti igényt.

A kormány hétfőtől a 17 és 22 óra közötti időszakban leállítja a vasúti teherforgalmat, valamint az államigazgatásban három napra elrendeli az otthoni munkavégzést minden olyan munkakörben, ahol ez megoldható. A piaci szereplőket is arra kérik, hogy lehetőség szerint alkalmazzanak home office-t és mérsékeljék irodaépületeik energiafelhasználását. Emellett minden állami intézménynél lekapcsolják a díszkivilágítást és egyéb nem létfontosságú fogyasztókat.

A vízbiztonság megőrzése érdekében a kormány harmadfokú vízkorlátozás elrendelésére kérte fel a vízügyi szerveket az érintett térségekben. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Duna alacsony vízállását elsősorban a csapadékhiány okozza, és cáfolta az interneten terjedő híreket, amelyek szerint Ausztria vagy Szlovákia korlátozná a Magyarországra érkező vízmennyiséget. A lakosságot arra kérte, hogy a következő napokban mellőzze az öntözést, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható vízhasználatot.

Beszédében Magyar Péter élesen bírálta az előző kormány energiapolitikáját is. Azt mondta, olyan sérülékeny rendszert örököltek, amelyben elmaradtak a szükséges fejlesztések, és szerinte a korábbi döntések hozzájárultak a jelenlegi helyzet kialakulásához. Állítása szerint a mostani intézkedések célja az energia- és ivóvízellátás biztonságának megőrzése, valamint az ország működőképességének fenntartása a rendkívüli helyzet idején.

Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán