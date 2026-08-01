Este hét órától hatályos az új rendelet, amely válsághelyzetben a nagyfogyasztók lekapcsolását is lehetővé teszi.
Sorra jönnek a megszorítások az energiaválság miatt: cégek, városok és a közlekedés is takarékra kapcsol
Újabb intézkedések születtek a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentése érdekében. A kormány szerint az ipari vállalatok eddig 240 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak, de szükség esetén már kötelező korlátozásokat is elrendelhetnek. Eközben a MAVIR, az E.ON, a főváros, több nagyvállalat, egyetem és önkormányzat is saját energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be. A cél, hogy a rendkívüli hőség idején is stabil maradjon az ország energiaellátása.
Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt, mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, de ez már nem feltétlenül elegendő, ezért szombattól új kormányrendelet léphatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről azt írta, hogy a 240 megawatt egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű.
A MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról - fűzte hozzá. Kapitány István Facebook-oldalán azt is közölte: a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán közölte: a vasúti teherszállítás korlátozásával naponta 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook-oldalán bejelentette: a rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban. Szigorúan tilos ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben.
A MAVIR életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát.
Az E.ON Hungária Csoport növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság, amely a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest villamosenergia-hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felel, a tervezett, hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét átütemezte, és csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkákat végzi el.
Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette: a budapesti metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást eredményez.
A Duna-Dráva Cement Kft. közölte, hogy péntektől a kritikus időszakban 60 százalékkal csökkentette villamosenergia-felhasználását. Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport ügyvezetője közölte, hogy a társaság a biztonságos termelés és a folyamatos lakossági ellátás fenntartása mellett a kritikus időszakban visszafogja energiafelhasználását.
A 4iG Csoport is fogyasztáscsökkentő intézkedésekkel segíti Magyarország villamosenergia-rendszerének stabilitását.
A debreceni városháza közölte, hogy szünetel több debreceni épület díszkivilágítása vasárnaptól augusztus 15-éig. A Hilaris Hotels szombattól mind a 19 magyarországi, 3 horvátországi és 7 ausztriai szállodájában önkéntes energiakorlátozással járul hozzá a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez.
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége átfogó, közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére. A szervezet szerint a jelenlegi krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszerszintű megerősítését is célul kell kitűznie.
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