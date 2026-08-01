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Gazdaság

Sorra jönnek a megszorítások az energiaválság miatt: cégek, városok és a közlekedés is takarékra kapcsol

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 1. 17:32

Újabb intézkedések születtek a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentése érdekében. A kormány szerint az ipari vállalatok eddig 240 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak, de szükség esetén már kötelező korlátozásokat is elrendelhetnek. Eközben a MAVIR, az E.ON, a főváros, több nagyvállalat, egyetem és önkormányzat is saját energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be. A cél, hogy a rendkívüli hőség idején is stabil maradjon az ország energiaellátása.

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Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt, mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, de ez már nem feltétlenül elegendő, ezért szombattól új kormányrendelet léphatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről azt írta, hogy a 240 megawatt egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű.

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A MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról - fűzte hozzá. Kapitány István Facebook-oldalán azt is közölte: a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán közölte: a vasúti teherszállítás korlátozásával naponta 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook-oldalán bejelentette: a rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban. Szigorúan tilos ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben.

A MAVIR életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát.

Az E.ON Hungária Csoport növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság, amely a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest villamosenergia-hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyfél ellátásáért felel, a tervezett, hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét átütemezte, és csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkákat végzi el.

Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette: a budapesti metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást eredményez.

A Duna-Dráva Cement Kft. közölte, hogy péntektől a kritikus időszakban 60 százalékkal csökkentette villamosenergia-felhasználását. Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport ügyvezetője közölte, hogy a társaság a biztonságos termelés és a folyamatos lakossági ellátás fenntartása mellett a kritikus időszakban visszafogja energiafelhasználását.

A 4iG Csoport is fogyasztáscsökkentő intézkedésekkel segíti Magyarország villamosenergia-rendszerének stabilitását.

A debreceni városháza közölte, hogy szünetel több debreceni épület díszkivilágítása vasárnaptól augusztus 15-éig. A Hilaris Hotels szombattól mind a 19 magyarországi, 3 horvátországi és 7 ausztriai szállodájában önkéntes energiakorlátozással járul hozzá a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége átfogó, közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére. A szervezet szerint a jelenlegi krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszerszintű megerősítését is célul kell kitűznie.

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A Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlásának eleget téve több futballmérkőzés előbb kezdődik, hogy ne kelljen bekapcsolni a pálya világítását.

Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be több felsőoktatási intézményben is, köztük a Debreceni Egyetemen, a Pannon Egyetemen és a Széchenyi István Egyetem is.

A Nemzeti Színház szintén több olyan intézkedést is bevezet, amelyek az energia- és vízfelhasználás csökkentését szolgálják: lekapcsolják az épület díszvilágítását, a nyári karbantartási munkálatok során leengedték a színház körüli tó vizét, amelyet egyelőre nem töltenek vissza, emellett szombattól korlátozzák a színházpark öntözőrendszereinek működési idejét, ezzel is mérsékelve a vízfelhasználást.

A Tesco is energiatakarékossági intézkedéseket vezet be: egyes területeken átmenetileg alacsonyabb fényerővel működtetik világítási rendszereiket, beszüntetik az italhűtő automaták működését és lezárják a parkolóban található elektromos töltőket is.

A Mol bezárja autómosóit, és a partnereiket is erre kérték.

A Rampart Arena Kft. energiatakarékossági intézkedést vezet be a vasárnapi Lenny Kravitz koncerten.

A Szerencsejáték Zrt. is országos szinten felülvizsgálta telephelyeinek és értékesítési pontjainak energiafogyasztását, és számos olyan intézkedést vezetett be, amelyek rövid távon is számottevő megtakarítást eredményezhetnek.

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Címlapkép: Getty Images
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