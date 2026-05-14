Hagyományos, régi stílusú, mélyhűtött poteto tocsni rosti hash brown készítése a káptalantóti magyar mezőgazdasági vásáron .
HelloVidék

Hatalmas a felháborodás: petíciót indítottak a helyiek, veszélyben a vidék kultikus kis tócsizója

HelloVidék
2026. május 14. 10:45

Veszprémben egyre többen aggódnak az I Love Tócsi Falatozó körüli bizonytalanság miatt, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a népszerű belvárosi hely működése akár a jelenlegi formájában is veszélybe kerülhet. 

„Segítség. Kérem annak a hathatós segítségét, aki meg tudja akadályozni, hogy a Tócsizót szándékom ellenére visszavegyék tőlem” – írta közösségi oldalán Horváth Zoltán, az I Love Tócsi Falatozó tulajdonosa. A rövid bejegyzés alatt néhány óra alatt rengeteg hozzászólás gyűlt össze, a veszprémiek pedig sorra ajánlották fel segítségüket.

A veszprémi I Love Tócsi Falatozó körül kialakult helyzet miatt több helyi kezdeményezés is elindult: petíciót is indítottak, és többen nyilvánosan is kiálltak a hely mellett. Sokan a belváros egyik fontos találkozópontjaként tekintenek a falatozóra. A tulajdonos bejegyzése után az is elterjedt, hogy a háttérben

közterület-használati vagy városképi kérdések is felmerülhetnek. Hivatalos döntésről vagy bezárásról egyelőre nincs megerősítés, de a bizonytalanság így is sokakban aggodalmat keltett.

Az I Love Tócsi az elmúlt években országosan is ismertté vált, sokan más városokból is felkeresik a jellegzetes „tócsi” ételek miatt. A hely egyik erőssége, hogy frissen, személyre szabva készítik az ételeket, és erős törzsközönséget épített ki.

Egyelőre tehát sok a kérdés, végleges döntésről nincs információ. A helyiek közül többen attól tartanak, hogy egy fontos belvárosi közösségi pont tűnhet el, ha változás történik.

 
