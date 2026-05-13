Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál

Nem biztos, hogy a Balaton körül végig felsővezetéket húznak ki: Vitézy Dávid szerint inkább akkumulátoros vonatokkal lehetne megoldani a régóta tervezett körvasúti fejlesztést. A projekt egyszerre kap új lendületet és új kérdőjeleket – miközben a teljes kivitelezés még évekig elhúzódhat.

A balatoni vasútfejlesztések jövőjéről még pár napja a szakbizottsági meghallgatáson is szó esett, ahol a közlekedési és beruházási tárca leendő vezetője, Vitézy Dávid arról beszélt: a következő évek egyik legfontosabb feladata a vasútfejlesztések felgyorsítása lesz. Ugyanakkor nem minden esetben a teljes villamosítás jelenti a legjobb megoldást. A politikus szerint a Balaton körvasút esetében inkább az akkumulátoros meghajtású szerelvények jelenthetik a reális alternatívát, különösen ott, ahol nincs akkora forgalom, hogy a felsővezeték kiépítése gazdaságos legyen.

A kérdésre rákérdezett Nagy Bálint, leköszönő közlekedési államtitkár is, aki arra volt kíváncsi, támogatja-e az új vezetés a balatoni vasúti körbejárhatóság megvalósítását. Felidézte, hogy a beruházás koncepcióját már korábban is módosították: a korábbi tervekhez képest kisebb forrásigényű, inkább turisztikai fókuszú fejlesztésként is megvalósítható lenne. A balatoni térségben ugyanakkor politikai és társadalmi ellenérvek is vannak a teljes villamosítással szemben. Többen attól tartanak, hogy a jelentősebb infrastruktúra-fejlesztés együtt járhatna a megnövekedő teherforgalommal is, amit a helyiek nem szívesen látnának a tó körül.

Vitézy Dávid szerint a felsővezeték elsősorban ott indokolt, ahol jelentős teherforgalom van, míg a Balaton környékén az akkumulátoros technológia is elegendő lehet. „Tehát meg fogjuk ismerni az eddig elkészült dokumentumokat, és az alapján fogunk tovább dolgozni” – fogalmazott.

A szakpolitikus hozzátette: a 2030-ig tartó időszakban a vasútfejlesztéseknél azokat a beavatkozásokat kell előtérbe helyezni, amelyek rövid távon is érezhető javulást hoznak az utasoknak – például a balatoni nyári csúcsforgalom kezelését.

