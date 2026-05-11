Hatalmas újítás érkezik a magyar tengerhez: ezzel a módszerrel végre autó és méregdrága taxi nélkül kóstolhatsz a nyaraláson

Az idei nyár egészen új perspektívába helyezi a Balaton északi partját. Útjára indul a 46° Balaton Borbusz Magyarország első hop-on hop-off járata a Balatonfüred–Csopaki borvidéken. A vendégek így autó, taxi és előre lefoglalt bortúra nélkül, a saját tempójukban fedezhetik fel a régió legszebb pincészeteit.

A 46° Balaton Borbusz neve a Balatonfüred–Csopaki borvidék földrajzi adottságaira utal: a térség a 46. északi szélességi kör közelében helyezkedik el, ugyanabban a kiemelkedő európai borászati övben, mint számos ikonikus borvidék - Bordeaux, Burgundia vagy a Rhône-völgy.

Balatonfüred és Tihany térsége már 2025-ben is a hazai turizmus zászlóshajójának bizonyult: a Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint Balatonfüreden az éves vendégéjszakák száma meghaladta az 1,4 milliót, miközben a BAHART adatai alapján a Szántód–Tihany közötti révközlekedés is rekordot döntött, a hajózási szezonban közel 1,5 millió utas kelt át a két part között. A több mint egymillió nyaraló nyári kikapcsolódását teheti most emlékezetesebbé a 46° Balaton Borút egyedi programja.

Az ötlet személyes tapasztalatból született. Az alapító, Szabó Virág, évek óta Balatonfüreden tölti a nyarat, de évről évre csak ugyanazokba a pincészetekbe jutott el – azért, mert a legtöbb helyszín autó nélkül megközelíthetetlen, a taxi pedig már a legközelebbi szőlőhegyről visszafelé is borsos összeget jelent.

Hasonló koncepciót láttam a világ másik felén, és rögtön felmerült a kérdés: miért nincs ilyen nálunk? Annyira egyszerű az ötlet, és annyira nyilvánvaló szükségletet elégítene ki

– idézte fel a kezdeteket Szabó Virág.

Két útvonal, két különböző világ

A program heti négy napon – szerdától szombatig – érhető el május közepétől szeptember végéig. Pünkösd vasárnapján pedig különleges útvonallal várja a látogatókat a Borbusz. A járatok délelőtt Balatonfüred központjából, a Vitorlás térről indulnak, és napnyugtakor ugyanide térnek vissza.

A „Régi Barátok” útvonalon szerdán és csütörtökön közlekednek a buszok és a régió legismertebb pincészeteit keresik fel egyetlen napon: Balatonfüred, Aszófő, Pécsely, Balatonszőlős, Csopak és Paloznak érintésével, 90 percenkénti járatsűrűséggel.

A „Rejtett Kincsek” útvonalon pénteken és szombaton viszik az utasokat közel 60 kilométeres felfedezőútra a Balaton-felvidék dombjai között – Balatonfüred, Pécsely, Mencshely, Óbudavár, Szentantalfa, Tagyon és Balatonakali főként kisebb, családi pincészeteit keresik fel, a járat kezdetben 120 percenként közlekedik.

„Fontos volt számunkra, hogy ne csak a legismertebb pincészeteket mutassuk meg, hanem azokat a nyüzsgéstől távol eső, kisebb családi helyeket is, ahol a bor még igazán személyes. Ahol van idő a borásszal beszélgetni, kóstolni. Így született meg a két útvonal, amelyek együtt a borvidék valódi sokszínűségét adják vissza” – mondja az alapító.

22 pincészet, lenyűgöző panoráma

A két útvonalon összesen 22 díjnyertes pincészet várja a látogatókat – a szám a szezon során várhatóan tovább bővül. A megállók nagy részéből páratlan panoráma nyílik a Balatonra vagy a Pécselyi-medencére.

Az élmény lelke maga a busz: egy 1984-es retró, kabrió DAF jármű, amelynek első fele fedett, második fele teljesen nyitott – a maga nemében teljesen egyedi, az egyetlen ilyen busz a világon. Igazi látványosság az utakon, ahol nemcsak az úti cél, hanem maga az utazás is az élmény része. A szervezők célja, hogy a projekt főjárataként ezt a különleges retró buszt használják, amint minden szükséges engedély és biztosítás rendelkezésre áll.

A Tihanyban nyaralók számára külön transzfer biztosított: egy retúr shuttle a Tihany révet is érintve összesen 5 megállón veszi fel és teszi le az utasokat – reggel Tihanyból Balatonfüredre, este pedig visszafelé – így a déli partról érkezők és a Tihanyban megszállók is kényelmesen csatlakozhatnak a programhoz.

A 46° Balaton Borút egész napos program, gyerekekkel is látogatható. A jegyek 2026. május 8-tól elérhetők a 46balaton.hu weboldalon. A férőhelyek száma korlátozott, így előzetes foglalás szükséges.

Résztvevő pincészetek

Az indulásnál a következő pincészetek vesznek részt a programban:

1. Balogh Pincészet (Pécsely)

2. Balaton Wines Látogatóközpont (Balatonszőlős)

3. Dobosi Birtok (Szentantalfa)

4. Dombi Pince (Szentantalfa)

5. Fodor Vinotéka (Aszófő)

6. Fülei Pince (Balatonakali)

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

7. Gazdag Pince (Mencshely)

8. Gyukli Pince (Balatonfüred)

9. Homola Borterasz (Paloznak)

10. Jásdi Pince és Borterasz (Csopak)

11. Kisspince (Szentantalfa)

12. Koczor Pince (Balatonfüred)

13. Madaras Pince (Mencshely)

14. Martinus Borterasz (Tagyon)

15. Mórocz Pincészet (Pécsely)

16. Palo Borbirtok (Paloznak)

17. Petrányi Pince (Csopak)

18. ST. DONAT (Csopak)

19. Tagyon Birtok (Tagyon)

20. Végh Testvérek Borálda (Óbudavár)

21. Villa Gyetvai (Balatonfüred)

22. Zelna Borbisztró (Balatonfüred)

Címlapkép: 46° Balaton