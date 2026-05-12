Portré egy barnamedve sétál a mezőn a fűben a háttérben lakóépületek vagy egy falu .
HelloVidék

Halálos medvetámadás Bükkösön: napokkal később találták meg a 53 éves gazdaasszony holttestét

HelloVidék
2026. május 12. 13:15

Egy 53 éves gazdaasszony holttestét találták meg egy romániai, Beszterce–Naszód megyei település határában. A hatóságok szerint a nő halálát nagy valószínűséggel medvetámadás okozta. Az eset újra ráirányította a figyelmet a térségben egyre gyakoribb nagyvad–ember találkozásokra, és arra, hogy a medvék megjelenése Magyarországon is egyre több helyen dokumentált.

Egy Beszterce–Naszód megyei, mintegy 5500 lakosú település, Bükkös (románul Telciu) külterületén találták meg annak az 53 éves, állattenyésztéssel foglalkozó asszonynak a holttestét, aki napokkal korábban tűnt el – számoltak be romániai, magyar nyelvű helyi források. A nő eltűnését azután észlelték, hogy több napon keresztül nem reagált a telefonhívásokra. Egy falubeli indult keresésére, aki később rátalált a holttestre a település külterületén. A beszámolók szerint az asszony egyik állatát is egy nagytestű ragadozó pusztíthatta el.

A hatóságok közlése alapján a körülmények arra utalnak, hogy a nőt feltehetően barnamedve támadta meg, a pontos körülményeket azonban még vizsgálják.

Erdélyben egyre gyakoribb a medvék felbukkanása

A település közvetlen közelében két jelentős hegyvidéki régió található: a Cibles (Șibleș-) hegység, illetve a Radnai-havasok, amelyek Románia azon térségei közé tartoznak, ahol a barnamedve-állomány különösen magas.

A romániai szakhatóságok és természetvédelmi szervezetek az elmúlt években többször figyelmeztettek arra, hogy a medvék egyre gyakrabban merészkednek lakott területek közelébe, részben az élőhelyek szűkülése és az élelemkeresés miatt.

Magyarországon is nő a medveészlelések száma

Bár a barnamedve Magyarországon nem tekinthető állandó, stabilan jelen lévő fajnak, az utóbbi években egyre több bejelentés érkezik észlelésekről, főként az északi határ menti területekről, például a Zemplénből és a Bükk környékéről. Szakértők szerint ezek jellemzően kóborló egyedek, amelyek Szlovákia felől érkezhetnek át időszakosan. A jelenség ugyan ritka, de a hatóságok rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy kirándulók és erdőjárók fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett térségekben.

A medvék emberközeli megjelenése nem példa nélküli a régióban, de a tragikus kimenetelű esetek tovább erősítik a figyelmeztetéseket: az erdős, hegyvidéki területeken a lakosság és a turisták részéről is elengedhetetlen a körültekintés.  
 
Címlapkép: Getty Images
