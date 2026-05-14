Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató

A magyar bankpiacon továbbra is erős verseny zajlik az új ügyfelekért. A bankok célzott akciókkal próbálnak ügyfeleket átcsábítani, a fő eszköz az azonnali pénzjóváírás, illetve különféle díjkedvezmények. Korábban azt vizsgáltuk meg, hogy milyen kondiciókkal csábítják a fiatalokat a magyar pénzintézek, most pedig azt, hogy mivel próbálnak új ügyfeleket szerezni vagy átcsábítani más helyekről.

Most végignéztünk azon, hogy a magyar bankok milyen ajánlatokkal csábítják az ügyfeleket. A magyar bankszektorban az elmúlt években látványosan kiéleződött a verseny az új ügyfelekért. Míg korábban már egy 30–50 ezer forintos jóváírás is kiemelkedő ajánlatnak számított, ma már több bank akár 100–150 ezer forint értékű kedvezményt, pénzvisszatérítést vagy extra szolgáltatást kínál az új számlanyitóknak. A Bankmonitor szerint azonban az egyre magasabb bónuszok mögött egyre összetettebb feltételrendszerek állnak, emiatt sok ügyfél végül nem jut hozzá a teljes összeghez.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint az elmúlt időszakban egyértelműen emelkedett az akciók száma és az elérhető kedvezmények mértéke is.

Néhány éve a 30–50 ezer forintos jóváírás egy új ügyfélért, új számláért magasnak számított. Ráadásul nem is minden banknál volt ilyen akció. Ma a Bankmonitor által vizsgált nyolc bank mindegyikénél van valamilyen ügyfélszerzési ajánlat, az elérhető jóváírás összege pedig egyes esetekben akár a 150 ezer forintot is elérheti

– mondta az elemző.

A szakértő szerint jelenleg összegszerűen az Erste Bank, az MBH Bank és a Raiffeisen Bank ajánlatai emelkednek ki a piacról.

Az Erste Bank hatszor 25 ezer forintos konstrukcióval, az MBH Bank 60+60 ezer forintos ajánlattal, míg a Raiffeisen Bank 120 ezer forintos jóváírással próbál új ügyfeleket szerezni

– fogalmazott.

Argyelán József ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a meghirdetett összegek önmagukban félrevezetők lehetnek, mert a jóváírások mögött sokszor összetett feltételrendszer áll. Mint elmondta, Korábban jellemzően elegendő volt új számlát nyitni és meghatározott összegű jövedelmet érkeztetni. Ma már gyakori feltétel a bankkártya igénylése és használata, a mobilalkalmazás letöltése és aktiválása, valamint a marketingcélú hozzájárulások elfogadása is.

Az elemző szerint több bank lépcsőzetes rendszert alkalmaz, vagyis a különböző szolgáltatások használatáért külön-külön jár pénzvisszatérítés. Az Erste Bank például külön jóváírást ad a számlanyitásért és a bankkártya digitalizálásáért, a rendszeres jövedelem érkeztetéséért, biztosítás kötéséért, megtakarítás indításáért, önkéntes nyugdíjpénztári tagságért vagy akár folyószámlahitel igényléséért is.

Látható, hogy a teljes jóváíráshoz már nagyon komoly ügyfélkapcsolat szükséges

– jegyezte meg Argyelán József.

Nem egyszerű kimaxolni a feltételeket

A szakértő szerint az összetettebb feltételek miatt ma már gyakoribb, hogy az ügyfelek végül nem kapják meg a teljes összeget.

Pont az egyre bonyolultabb feltételrendszerek miatt sok ügyfél végül csak részben jut hozzá a jóváíráshoz, vagy teljesen elesik attól. Ezek az összetett feltételek ráadásul számos érdeklődőt már a számlanyitás előtt elriasztanak – jegyeztemeg a Bankmonitor elemzője, hozzátéve: a számlaváltás mögött vegyes motivációk állnak, ugyanis okan még mindig az egyszeri jóváírás miatt váltanak bankot, ugyanakkor egyre többen figyelik a hosszabb távú költségeket is, és az éves számladíjakat szeretnék csökkenteni.

Kiemelte, hogy egyre fontosabb szerepet kapnak az extra digitális szolgáltatások is.

A kedvező devizaváltási árfolyamok vagy az egyszer használatos digitális bankkártyák megjelenése sok ügyfél számára vonzó. Ezek a szolgáltatások elsősorban a neobankok népszerűsége miatt jelentek meg a hagyományos banki szektorban is.

Argyelán József szerint a bankváltási hajlandóság ugyan nőtt az elmúlt években, de továbbra is alacsony szinten van. Úgy véli, a bankváltás még mindig bonyolult folyamatként él az emberek fejében. Ez csak részben igaz, mert az egyszerűsített bankváltással ma már sokkal könnyebb a folyamat, ugyanakkor az online számlazárás vagy a teljesen digitális bankváltás további segítséget jelentene az ügyfeleknek.

A szakértő szerint elsősorban a pénzügyileg tudatos és digitálisan aktív ügyfelek reagálnak az ilyen akciókra. Sokan csak a számlanyitás előtt szembesülnek a feltételekkel, mások pedig utólag reklamálnak az elmaradt jóváírás miatt. Ezért az ajánlatoknál különösen fontos a részletes feltételek áttekintése – tette hozzá az elemző.

Mit ajánlanak a bankok?

Most pedig nézzük át, hogy ténylegesen mit kínálnak a magyar pénzintézetek az új belépők számára. A Gránit Bank jelenleg az egyik legerősebb számlanyitási akciót kínálja a piacon. A szelfis online számlanyitás mellé akár 60 ezer forintos jóváírás járhat, de ehhez több feltételt is teljesíteni kell. Szükséges a marketingcélú hozzájárulás elfogadása, legalább 100 ezer forint jóváírás érkeztetése a számlára, az eBank alkalmazás aktiválása, valamint öt sikeres bankkártyás vásárlás. A bank emellett erősen épít az ajánlói rendszerre is, egy sikeres ajánlás után 9 ezer forint járhat. A diákhiteles ügyfelek külön kedvezményeket is kaphatnak.

A CIB Bank az ECO számlacsomagokra építi az ügyfélszerzési kampányait. Az új ügyfelek akár 100 ezer forintos jóváírást is elérhetnek, ha számlát nyitnak, befektetési vagy nyugdíj-előtakarékossági terméket igényelnek, illetve teljesítik az aktív használathoz kapcsolódó feltételeket. A bank itt is használ ajánlói programot, valamint külön ösztönzi a befektetési termékek igénybevételét.

Az Erste Bank az egyik legösszetettebb bónuszrendszert működteti. A bank több lépcsőben jutalmazza az ügyfeleket: külön jóváírás járhat a számlanyitásért, a bankkártya digitalizálásáért, a rendszeres jövedelem érkeztetéséért, biztosítás kötéséért, megtakarítás indításáért vagy akár folyószámlahitel igényléséért. A teljes bónusz összege akár 150 ezer forint körül is lehet, ugyanakkor ehhez már több banki termék aktív használata szükséges. Az Erste erősen fókuszál az online számlanyitásra és a digitális bankolásra is.

A K&H Bank főként a digitális számlanyitást és a mobilbanki szolgáltatásokat helyezi előtérbe. Az online számlanyitás mellé jelenleg akár 120 ezer forintos jóváírás is elérhető lehet. Az első három hónapban több számlacsomag csomagdíjmentes, emellett a bank számos ingyenes digitális szolgáltatást kínál, például kedvezményes utalást, mobilfizetést és ATM-használatot. A K&H hangsúlyosan kommunikálja az egyszerű online ügyintézést és a gyors mobilbanki aktiválást.

A MagNet Bank eltér a klasszikus bónuszversenytől. A bank kevésbé a magas pénzbeli jóváírásokra épít, inkább az etikus működéssel, közösségi szemlélettel és rugalmas számlacsomagokkal próbál ügyfeleket szerezni. Lakossági ügyfelek számára kisebb összegű ajánlói bónuszok érhetők el, míg vállalkozások esetében magasabb ajánlási jutalmak is megjelennek.

Az MBH Bank az elmúlt időszakban lifestyle jellegű kedvezményekkel próbált kitűnni a piacon. A bank akár 120 ezer forintos jóváírást is kínálhat új ügyfeleknek, emellett streaming- vagy AI-előfizetésekhez kapcsolódó kedvezményekkel is igyekszik vonzóbbá tenni az ajánlatait. Az online számlanyitás egyszerűsítésére és a digitális bankolás ösztönzésére is komoly hangsúlyt helyeznek.

Az OTP Bank egyszerre próbál a hagyományos ügyfélkörre és a digitálisan aktív fiatalokra építeni. A számlacsomagokhoz kapcsolódó jóváírások mellett erősen támaszkodik cashback jellegű rendszerekre, kuponokra és partneri kedvezményekre. Az OTP Kedvezményprogramban egyes vásárlások után 5–30 százalékos pénzvisszatérítés is elérhető lehet. A bank emellett hangsúlyosan kommunikálja az online számlanyitást, a mobilbankot, az azonnali digitális kártyahasználatot és a kedvezményes devizaváltást is.

A Raiffeisen Bank jelenleg az egyik legnagyobb közvetlen pénzbeli jóváírást kínálja. Az Aktív számlacsomagnál akár 120 ezer forint is megszerezhető, ha az ügyfél teljesíti a feltételeket. Ezek között szerepel a bankkártyás számlanyitás, a reklámcélú hozzájárulás elfogadása, a hűségprogramhoz való csatlakozás és legalább egy csoportos beszedési megbízás beállítása. A Raiffeisen erősen épít a digitális ügyfélélményre és a mobilalkalmazás használatára.

A UniCredit Bank elsősorban az online számlanyitást és a mobilbanki használatot ösztönzi. Az új ügyfelek jelenleg akár 50 ezer forintos jóváírást is kaphatnak, ha online nyitnak számlát, betéti kártyát igényelnek és aktiválják a mobilbanki szolgáltatást. A bank főként a Mobil Aktív Plusz és Prime számlacsomagokat promózza, és erősen fókuszál a digitális ügyintézésre.