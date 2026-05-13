Robbantotta az évad bombáját a vidéki teátrum: ilyen legendás előadásokkal várják a nézőket
Öt nagyszínházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026/27-es évadban. A kínálatban egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség - közölte az új évadot bemutató hétfői sajtótájékoztatón a színház igazgatóhelyettese.
Kellerné Egresi Zsuzsanna elmondta, hogy a Hit, erő, akarat alcímet adták az évadnak, melynek első bemutatója Michael Kunze és Lévay Szilveszter Elisabeth című musicalje lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sissi életét bemutató előadást október elején láthatják a nézők. A következő bemutató Szomory Dezső Hermelin című vígjátéka lesz Oberfrank Pál rendezésében, amely "egy mosolyra fakasztó, naiv, hittel teli korba repíti vissza a nézőket." Ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje december elején. Marc Norman és Tom Stoppard Szerelmes Shakespeare című vígjátéka Oberfrank Pál rendezésében kerül színre 2027 februárjában. Anthony McCarten A két pápa című fikciós történetét Józan László rendezésében láthatják a nézők 2027. áprilisi bemutatóval.
A színházban működő PetőfIfi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigél című darabját állítja színpadra, amely főként a fiatalabb korosztályt célozza meg. Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című cirkuszi játéka a Fővárosi Nagycirkusszal közös produkció lesz Fekete Péter rendezésében, Tersánszky Józsi Jenő Misi Mókus című mesemusicaljét pedig Peller Károly rendezésében láthatják az érdeklődők - tette hozzá az igazgatóhelyettes.
Oberfrank Pál, a színház igazgatója elmondta, hogy a Latinovits-Bujtor Játékszínben Marthin Serman Rose című monodrámáját láthatják a nézők Gaál Attila Csaba rendezésében, ezt követően Bujtor Balázs Legendák című önálló estje kerül színre, majd Duró Győző Párizs ege alatt című estjét Szeles József rendezésében láthatja a közönség. Nemhala György Álom, álom, édes álom című darabja Kálmán Imre zeneszerző életét mutatja be, Füzes János A professzor vallomása című darabja Romhányi György életútját követi Oberfrank Pál rendezésében. Horváth Renátó rendező-koreográfus Charlotte Brontë Jane Eyre című művét állítja színpadra. Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere (Fidesz-KDNP) azt hangsúlyozta, hogy a színháznak gyógyító, hitet adó ereje van, ahol a nézők közös kapcsolódási pontot találnak, lelkileg feltöltődhetnek.
Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is
Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
