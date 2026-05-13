2026. május 13. szerda Szervác, Imola
14 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üres színház piros székek és egy színházi társulat egy próba ülés defókuszált háttérben
HelloVidék

Robbantotta az évad bombáját a vidéki teátrum: ilyen legendás előadásokkal várják a nézőket

MTI
2026. május 13. 17:15

Öt nagyszínházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026/27-es évadban. A kínálatban egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség - közölte az új évadot bemutató hétfői sajtótájékoztatón a színház igazgatóhelyettese.

Kellerné Egresi Zsuzsanna elmondta, hogy a Hit, erő, akarat alcímet adták az évadnak, melynek első bemutatója Michael Kunze és Lévay Szilveszter Elisabeth című musicalje lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sissi életét bemutató előadást október elején láthatják a nézők. A következő bemutató Szomory Dezső Hermelin című vígjátéka lesz Oberfrank Pál rendezésében, amely "egy mosolyra fakasztó, naiv, hittel teli korba repíti vissza a nézőket." Ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje december elején. Marc Norman és Tom Stoppard Szerelmes Shakespeare című vígjátéka Oberfrank Pál rendezésében kerül színre 2027 februárjában. Anthony McCarten A két pápa című fikciós történetét Józan László rendezésében láthatják a nézők 2027. áprilisi bemutatóval.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A színházban működő PetőfIfi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigél című darabját állítja színpadra, amely főként a fiatalabb korosztályt célozza meg. Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című cirkuszi játéka a Fővárosi Nagycirkusszal közös produkció lesz Fekete Péter rendezésében, Tersánszky Józsi Jenő Misi Mókus című mesemusicaljét pedig Peller Károly rendezésében láthatják az érdeklődők - tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Oberfrank Pál, a színház igazgatója elmondta, hogy a Latinovits-Bujtor Játékszínben Marthin Serman Rose című monodrámáját láthatják a nézők Gaál Attila Csaba rendezésében, ezt követően Bujtor Balázs Legendák című önálló estje kerül színre, majd Duró Győző Párizs ege alatt című estjét Szeles József rendezésében láthatja a közönség. Nemhala György Álom, álom, édes álom című darabja Kálmán Imre zeneszerző életét mutatja be, Füzes János A professzor vallomása című darabja Romhányi György életútját követi Oberfrank Pál rendezésében. Horváth Renátó rendező-koreográfus Charlotte Brontë Jane Eyre című művét állítja színpadra. Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere (Fidesz-KDNP) azt hangsúlyozta, hogy a színháznak gyógyító, hitet adó ereje van, ahol a nézők közös kapcsolódási pontot találnak, lelkileg feltöltődhetnek.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #szabadidő #rendezvény #programok #kultúra #szórakozás #program #színház #hellovidék #veszprém #bemutató #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:32
17:15
16:59
16:44
Pénzcentrum
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
2
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
3
4 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
4
4 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
5
2 hete
Titkos atombunkerek és alagutak Magyarország alatt: ide indulj, ha hátborzongató kalandra vágysz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 17:56
Kvíz: Mindent tudsz a legendás Aranycsapatról? Lássuk, valódi futball-szakértő vagy-e!
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 16:59
Most érkezett: rendkívüli bejelentést tett a magyar külügyminiszter a kárpátaljai támadásról
Agrárszektor  |  2026. május 13. 17:27
Egyre több gazda áll át erre a növényre: ők már tudják, aranyat ér
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm