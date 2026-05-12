Indulhat a roham a Savaria Karneválra: harci elefántok idén sem vonulnak, de Geszti Péter már biztos befutó

Az eddiginél korábban, augusztus 13. és 16. között rendezik meg idén a XXV. Savaria Történelmi Karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város - közölték a karnevál szervezői.

A közleményben idézték Nemény András polgármestert (Éljen Szombathely!), aki kiemelte: a Savaria Történelmi Karnevál az elmúlt 25 évben Szombathely egyik legfontosabb közösségi ünnepévé vált, amely politikai és világnézeti különbségeken túlmutatva erősíti a helyi identitást és az összetartozást. Horváth Soma kultúráért felelős alpolgármester közölte: a jubileumi fesztivál koncepciója a "Best of 25" jegyében idézi fel az elmúlt negyedszázad legsikeresebb pillanatait.

Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. Hangsúlyos szerepet kapnak az évfordulóra készülő, helyi témákat feldolgozó produkciók is - sorolta. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás: nagyobb létszámban vesznek részt azon civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik majd a menetet.

Újdonságként fényfestés készül az Iseum épületére, amely Isis istennő kultuszát, legendáit és rituáléit dolgozza fel látványos vizuális elemekkel - írták a közleményben. Hozzáfűzték: a jubileumi évhez kapcsolódva egész nyáron közösségi programokkal várják az érdeklődőket.

Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. Folytatódik a 25 év, háromszor 25 kérdés című karneváli kvíz, valamint elindult a XXV Karneváli Kihívás, amelyben közösségek kreatív módon formálhatják meg a XXV római számot. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették amelyet a Történelmi Témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Savaria fantázianevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások jelentkezhetnek.

A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek: a Történelmi Témapark, a Kalandvár, a Fórum Színpad, Thalia kertje, a Sörtér, a Borok utcája, a Művészetek utcája, és melléjük felsorakoznak a karneváli kísérő helyszínek is, a Zsidó Udvar, a Folkudvar, a Karneválszínház, a Szultánia és a Püspöki Palota, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő.

A Savaria Történelmi Karnevál mindig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a hazai és nemzetközi művészek mellett a helyi és térségi fiatal tehetségek is bemutatkozhassanak. 2026-ban három dedikált helyszínt biztosítanak a feltörekvő zenekarok, egyéni előadóművészek és közösségi kezdeményezések számára. A szervezők a Blaguss Agora busztársasággal együttműködve különleges karneváli járatok indítását is tervezik. Ezeken a buszokon helyi zenészek gondoskodnak majd a hangulatról, így az utazás is a karnevál részévé válik.

A Karneválszínház idei vendégelőadása Székely Csaba Bányavirág című tragikomédiája lesz a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. A szervezők tájékoztatása szerint a jubileumi karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System a Savaria Szimfonikus Zenekarral közösen, Beton.Hofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció is. A programkínálat a következő hónapokban tovább bővül, ezekről később számolnak majd be.