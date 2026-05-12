2026. május 12. kedd Pongrác
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
View of part of the Santa Fe del Montseny reservoir and its dam in which the drought can be seen due to the low water level on a cold and beautiful autumn day with the forest behind
HelloVidék

Drámai a helyzet a népszerű magyar tónál: pár év múlva eltűnhet a strand, vége lesz a fürdőzésnek

HelloVidék
2026. május 12. 09:45

A szezon még el sem kezdődött, de már most látványosan apad a Tolna megyei Szálkai-tó vízszintje. A part mentén homokpadok jelentek meg, a strandnál több helyen méterekre visszahúzódott a víz, és a település vezetése szerint, ha nem történik változás, akár két-három éven belül a fürdőzés is ellehetetlenülhet a népszerű üdülőfaluban.

A Szekszárd közelében fekvő Szálkai-tó régóta kedvelt kiránduló- és fürdőhely: nyáron strandolók, horgászok és túrázók is rendszeresen felkeresik. Most azonban szokatlan kép fogadja az érkezőket. A tó vízszintje annyira lecsökkent, hogy több helyen már széles homokos sáv húzódik a part mentén, a víz pedig messze visszahúzódott a strand lépcsőitől. A település polgármestere, Pálfi János szerint jelenleg közel 80 centiméter víz hiányzik a tóból, és egyelőre kevés az esély arra, hogy ez természetes módon pótlódjon. A problémát szerinte nem pusztán a csapadékhiány okozza - írta a Teol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A polgármester arról beszélt, hogy korábban egy több mint 100 millió forintos vízrendezési projektet terveztek, amelynek célja az lett volna, hogy a környék csapadékvizeit a tóba vezessék, javítva ezzel a vízháztartását. A beruházás azonban végül nem valósult meg, miután civilek és magánszemélyek sorozatos beadványokkal támadták az engedélyezési folyamatot. A projekt kifutott a határidőből, a támogatást pedig vissza kellett fizetni.

Ha ez a fejlesztés megvalósul, a tó vízháztartása nem billent volna meg ennyire

– fogalmazott a településvezető.

A helyzetet tovább súlyosbítja az elmúlt évek egyre szárazabb időjárása. Az ország több részén is rekordközeli alacsony vízállásokat mérnek, miközben a kisebb tavak és holtágak különösen érzékenyen reagálnak a tartós csapadékhiányra és a melegebb nyarakra. Az utóbbi hetekben több magyarországi holtág és kisebb tó esetében is riasztó képek jelentek meg az apadó vízszintekről.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szálkán attól tartanak, hogy ha a tendencia folytatódik, néhány éven belül a strand működése is veszélybe kerülhet – annak ellenére, hogy a tó jelenleg még kiváló fürdőhely-minősítéssel rendelkezik.

A tó környéke ugyanakkor továbbra is népszerű kirándulóhely: az erdei túraútvonalak, a horgászhelyek és a természetközeli környezet miatt sokan most is felkeresik a környéket. A kérdés már csak az, meddig marad meg a tó jelenlegi formájában.
Címlapkép: Getty Images
#hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:45
09:40
09:22
Pénzcentrum
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
2
5 napja
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
3
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
4
4 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
4 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 10:02
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 08:55
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
Agrárszektor  |  2026. május 12. 09:01
Rég nem látott jégeső érte el Magyarországot: váratlanul csapott le
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm