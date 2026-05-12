Drámai a helyzet a népszerű magyar tónál: pár év múlva eltűnhet a strand, vége lesz a fürdőzésnek

A szezon még el sem kezdődött, de már most látványosan apad a Tolna megyei Szálkai-tó vízszintje. A part mentén homokpadok jelentek meg, a strandnál több helyen méterekre visszahúzódott a víz, és a település vezetése szerint, ha nem történik változás, akár két-három éven belül a fürdőzés is ellehetetlenülhet a népszerű üdülőfaluban.

A Szekszárd közelében fekvő Szálkai-tó régóta kedvelt kiránduló- és fürdőhely: nyáron strandolók, horgászok és túrázók is rendszeresen felkeresik. Most azonban szokatlan kép fogadja az érkezőket. A tó vízszintje annyira lecsökkent, hogy több helyen már széles homokos sáv húzódik a part mentén, a víz pedig messze visszahúzódott a strand lépcsőitől. A település polgármestere, Pálfi János szerint jelenleg közel 80 centiméter víz hiányzik a tóból, és egyelőre kevés az esély arra, hogy ez természetes módon pótlódjon. A problémát szerinte nem pusztán a csapadékhiány okozza - írta a Teol.hu.

A polgármester arról beszélt, hogy korábban egy több mint 100 millió forintos vízrendezési projektet terveztek, amelynek célja az lett volna, hogy a környék csapadékvizeit a tóba vezessék, javítva ezzel a vízháztartását. A beruházás azonban végül nem valósult meg, miután civilek és magánszemélyek sorozatos beadványokkal támadták az engedélyezési folyamatot. A projekt kifutott a határidőből, a támogatást pedig vissza kellett fizetni.

Ha ez a fejlesztés megvalósul, a tó vízháztartása nem billent volna meg ennyire

– fogalmazott a településvezető.

A helyzetet tovább súlyosbítja az elmúlt évek egyre szárazabb időjárása. Az ország több részén is rekordközeli alacsony vízállásokat mérnek, miközben a kisebb tavak és holtágak különösen érzékenyen reagálnak a tartós csapadékhiányra és a melegebb nyarakra. Az utóbbi hetekben több magyarországi holtág és kisebb tó esetében is riasztó képek jelentek meg az apadó vízszintekről.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szálkán attól tartanak, hogy ha a tendencia folytatódik, néhány éven belül a strand működése is veszélybe kerülhet – annak ellenére, hogy a tó jelenleg még kiváló fürdőhely-minősítéssel rendelkezik.

A tó környéke ugyanakkor továbbra is népszerű kirándulóhely: az erdei túraútvonalak, a horgászhelyek és a természetközeli környezet miatt sokan most is felkeresik a környéket. A kérdés már csak az, meddig marad meg a tó jelenlegi formájában.