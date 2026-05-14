Megdöbbent a Tottenham volt vezére: legrosszabb rémálmaiban se jött elő, ami az idén történik a klubbal

A Tottenham Hotspur korábbi ügyvezető elnöke, Daniel Levy szerint elképzelhetetlen volt, hogy a klub valaha kiesési küzdelembe keveredik a Premier League-ben - erről a BBC Sportnak beszélt.

Levy tavaly szeptemberben távozott posztjáról, és a windsori kastélyban rendezett kitüntetési ceremónián nyilatkozott a BBC-nek. Az újévi kitüntetési listán CBE-fokozatot kapott jótékonysági és közösségi munkájáért. A csapat helyzetéről szólva elmondta, hogy ürességet érez, de továbbra is bizakodó a Spurs élvonalbeli tagságának megőrzésével kapcsolatban.

Arra a kérdésre, hogy látott-e bármilyen előjelét a kiesési harcnak, határozottan válaszolt: "Soha, nem, még millió év múlva sem."

A Tottenham 2026-ban katasztrofális formába került, és bezuhant a kiesőzónába. Az utolsó tizenkét meccsen szerzett nyolc pontnak köszönhetően a gárda jelenleg két ponttal a kiesőzóna felett áll. Ezzel éppen megelőzik a hátulról harmadik West Ham Unitedet, mindössze két fordulóval a bajnokság vége előtt.

Levy 25 évig irányította a klubot ügyvezető elnökként. Hivatali ideje alatt felépült a Tottenham Hotspur Stadion, a csapat pedig bejutott a 2019-es Bajnokok Ligája döntőjébe. A trófeaszerzés terén azonban sovány a mérleg: csupán a 2008-as Ligakupát és a tavalyi Európa-ligát sikerült megnyerni.

Levy elismerte, hogy eredetileg a Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése volt a célja, majd hozzátette: "Könnyebb mondani, mint megtenni." A bennmaradásért jelenleg a Tottenham és a West Ham küzd egymással a szezon utolsó két fordulójában.