UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Megdöbbent a Tottenham volt vezére: legrosszabb rémálmaiban se jött elő, ami az idén történik a klubbal

Pénzcentrum
2026. május 14. 11:14

A Tottenham Hotspur korábbi ügyvezető elnöke, Daniel Levy szerint elképzelhetetlen volt, hogy a klub valaha kiesési küzdelembe keveredik a Premier League-ben - erről a BBC Sportnak beszélt.

Levy tavaly szeptemberben távozott posztjáról, és a windsori kastélyban rendezett kitüntetési ceremónián nyilatkozott a BBC-nek. Az újévi kitüntetési listán CBE-fokozatot kapott jótékonysági és közösségi munkájáért. A csapat helyzetéről szólva elmondta, hogy ürességet érez, de továbbra is bizakodó a Spurs élvonalbeli tagságának megőrzésével kapcsolatban.

Arra a kérdésre, hogy látott-e bármilyen előjelét a kiesési harcnak, határozottan válaszolt: "Soha, nem, még millió év múlva sem."

A Tottenham 2026-ban katasztrofális formába került, és bezuhant a kiesőzónába. Az utolsó tizenkét meccsen szerzett nyolc pontnak köszönhetően a gárda jelenleg két ponttal a kiesőzóna felett áll. Ezzel éppen megelőzik a hátulról harmadik West Ham Unitedet, mindössze két fordulóval a bajnokság vége előtt.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
79
2.
Manchester City
77
3.
Manchester United
65
4.
Liverpool
59
5.
Aston Villa
59
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
26
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
16
4.
João Pedro
(Chelsea)
15
5.
Viktor Gyökeres
(Arsenal)
14
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.14.

Levy 25 évig irányította a klubot ügyvezető elnökként. Hivatali ideje alatt felépült a Tottenham Hotspur Stadion, a csapat pedig bejutott a 2019-es Bajnokok Ligája döntőjébe. A trófeaszerzés terén azonban sovány a mérleg: csupán a 2008-as Ligakupát és a tavalyi Európa-ligát sikerült megnyerni.

Levy elismerte, hogy eredetileg a Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése volt a célja, majd hozzátette: "Könnyebb mondani, mint megtenni." A bennmaradásért jelenleg a Tottenham és a West Ham küzd egymással a szezon utolsó két fordulójában.
