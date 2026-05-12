Magyar Péter az Országgyűlés előtt kedden bemutatta kormányának tagjait, majd a jelöltek letették az esküt, és aláírták az okmányokat. Éjféltől teljes gőzzel üzemelhet az új...
Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is
Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.
Felsorolása szerint október 2-án mutatják be Horváth László Kockázatok és mellékhatások című darabját Farkas Ádám rendezésében, a mű az igazgató szerint bővelkedik a groteszk helyzetekben, és a fekete humorban.
- Október 16-án kerül színre Nagy Péter István rendezésében Pintér Béla Titkaink című sokszorosan díjnyertes darabja, amely az 1980-as évek táncházmozgalmának egy kis közösségében játszódik, középpontjában pedig egy népzenegyűjtő áll, akit beszerveztek ügynöknek.
- December 11-én mutatják be Ábrahám Pál 3:1 a szerelem javára című operettjét Novák Eszter rendezésében. Az előadás különlegessége, hogy jazzelemeket is tartalmaz.
- Február 19-én mutatják be Raymond Queneau Stílusgyakorlat címet viselő életparódiáját Nagy Cili rendezésében, Horváth Ákos, Kelemen Zoltán és Orosz Róbert szereplésével. A darab azt kutatja, hogy létezik-e színtiszta igazság, vagy mindenki máshogy látja ugyanazt az eseményt.
- Március 5-én kerül színre a Horváth Viktor regénye nyomán készült Tankom című színmű, amely ajánlója szerint "zenés-táncos hazaárulás". A történet a Kádár-korban játszódik, az 1968-as Csehszlovákiába történt magyar bevonulás korrajza, vagy inkább karikatúrája.
- Április 23-án mutatják be Branden-Jacobs-Jenkins Everyboody/Bárki/Akárki című darabját Szikszai Rémusz rendezésében.
A teátrum stúdiószínpadán áprilisban kerül színre Szabó Borbála Szülői értekezlet című darabja. A színházpedagógiai előadásból készül gyerekek és a felnőttek számára is egy-egy változat. A darab rendezője Udvardi-Kardos Tímea lesz.
Ugyancsak a fiatalokat célozza meg Udvardi-Kardos Tímea rendezésében a Vitéz János gimi című zenés vígjáték, amelyet Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményéből Ostyola Zsuzsanna írt, és amelynek bemutatója szeptember 12-én lesz.
A sajtótájékoztatón bejelentették: jövő augusztusban a Savaria Történelmi Karneválon, a vármegyeháza udvarán, a hagyományos karneválszínház keretében a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátékában mutatják be Székely Csaba Bányavirág című kortárs magyar tragikomédiáját, Béres Attila rendezésében.
Címlapkép:Mészáros Zsolt /WSSZ
