Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Túlhajszolt egészségügyi nővér pihen a kórház lépcsőjén, kávét vagy teát iszik, és problémái vannak a munkájával. Másolási hely
HelloVidék

Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe

HelloVidék
2026. április 16. 15:21

Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.

Ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében, miután szennyező anyag került az ivóvízhálózatba. A betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják. Az Ugytudjuk.hu információi szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, ezt ezt hivatalosan nem erősítették meg. Az ügyben az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményt adott ki, amelyben megerősítették: a szennyeződés észlelését követően azonnal lezárták a vízvezetéket.

A tájékoztatás szerint a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását és a rendszer teljes átöblítését. A kórház központi telephelyén működő sürgősségi tömbben addig nem lesz vízszolgáltatás, amíg a hálózatot teljesen újra nem töltik.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes mintavétele alapján a rendszerben már nem mutatható ki szennyező anyag, ugyanakkor a részletes, akkreditált laborvizsgálatok eredménye csak későbbre, várhatóan vasárnapra készül el.

A kórház hangsúlyozta: a betegek ivóvízzel való ellátását és a tisztálkodás feltételeit palackozott vízzel biztosítják, a betegellátás folyamatos. A teljes helyreállításról külön tájékoztatást ígértek.
