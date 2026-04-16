Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.
Ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében, miután szennyező anyag került az ivóvízhálózatba. A betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják. Az Ugytudjuk.hu információi szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, ezt ezt hivatalosan nem erősítették meg. Az ügyben az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményt adott ki, amelyben megerősítették: a szennyeződés észlelését követően azonnal lezárták a vízvezetéket.
A tájékoztatás szerint a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását és a rendszer teljes átöblítését. A kórház központi telephelyén működő sürgősségi tömbben addig nem lesz vízszolgáltatás, amíg a hálózatot teljesen újra nem töltik.
A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes mintavétele alapján a rendszerben már nem mutatható ki szennyező anyag, ugyanakkor a részletes, akkreditált laborvizsgálatok eredménye csak későbbre, várhatóan vasárnapra készül el.
A kórház hangsúlyozta: a betegek ivóvízzel való ellátását és a tisztálkodás feltételeit palackozott vízzel biztosítják, a betegellátás folyamatos. A teljes helyreállításról külön tájékoztatást ígértek.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.