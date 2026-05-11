2026. május 11. hétfő Ferenc
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Horgászbot, pergető orsó a háttérben móló folyóparton. Napfelkelte. Köd a tó hátterében. Ködös reggel. vad természet. A vidéki kikapcsolódás fogalma. Cikk a horgásznapról.
HelloVidék

Minden szempontból katasztrofális a helyzet: a horgászok szerint szinte lehetetlen most pecázni + Videó

HelloVidék
2026. május 11. 12:15

Szinte teljesen beborítja a nyárfaszösz a Tisza egyes szakaszait, a horgászok szerint pedig a helyzet már a pecázást is ellehetetleníti.

„Minden szempontból katasztrofális a helyzet a Tiszán” – ezzel a kommentárral került fel videó a Tiszai Horgászat Facebook-oldalára, ahol jól látszik, ahogy a fehéres nyárfaszösz szinte összefüggő rétegben úszik az alacsony vízállású folyón. A felvételen a horgászok arról beszélnek, hogy „teljesen be van állva a szösz”, és kapásuk sem volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenség a pecások egyik legnagyobb szezonális problémája. A vízen úszó nyárfaszösz könnyen rátapad a damilra, az úszóra és a szerelékekre, emiatt sokszor szinte kezelhetetlenné válik a horgászat. Alacsony vízállásnál ráadásul a sodrás sem viszi tovább megfelelően a szöszt, így nagyobb mennyiségben torlódhat fel a vízfelszínen.

A nyárfaszösz ugyan látványos és sokak számára bosszantó jelenség, valójában nem allergén maga a repülő „vattaszerű” anyag, inkább a polleneket és egyéb szennyeződéseket képes összegyűjteni, emiatt okozhat kellemetlenséget. 
Címlapkép: Getty Images
#videó #víz #facebook #horgászat #allergén #horgász #folyó #természet #tisza #vízállás #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:52
12:42
12:33
12:26
12:15
Pénzcentrum
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
2
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
3
4 napja
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
4 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
4 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 10:40
Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből
Agrárszektor  |  2026. május 11. 12:27
Jön a nagy eső, elmossa az egész országot: készülthetünk az ítéletidőre
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm