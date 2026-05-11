Minden szempontból katasztrofális a helyzet: a horgászok szerint szinte lehetetlen most pecázni + Videó

Szinte teljesen beborítja a nyárfaszösz a Tisza egyes szakaszait, a horgászok szerint pedig a helyzet már a pecázást is ellehetetleníti.

„Minden szempontból katasztrofális a helyzet a Tiszán” – ezzel a kommentárral került fel videó a Tiszai Horgászat Facebook-oldalára, ahol jól látszik, ahogy a fehéres nyárfaszösz szinte összefüggő rétegben úszik az alacsony vízállású folyón. A felvételen a horgászok arról beszélnek, hogy „teljesen be van állva a szösz”, és kapásuk sem volt.

A jelenség a pecások egyik legnagyobb szezonális problémája. A vízen úszó nyárfaszösz könnyen rátapad a damilra, az úszóra és a szerelékekre, emiatt sokszor szinte kezelhetetlenné válik a horgászat. Alacsony vízállásnál ráadásul a sodrás sem viszi tovább megfelelően a szöszt, így nagyobb mennyiségben torlódhat fel a vízfelszínen.

A nyárfaszösz ugyan látványos és sokak számára bosszantó jelenség, valójában nem allergén maga a repülő „vattaszerű” anyag, inkább a polleneket és egyéb szennyeződéseket képes összegyűjteni, emiatt okozhat kellemetlenséget.