Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
Fót Város új környezetvédelmi rendelete jelentős változásokat hoz a köz- és magánterületek zöldfelületeinek kezelésében. A szabályozás célja, hogy a település hosszú távon is élhető, egészséges környezetet biztosítson, és megóvja a város zöldvagyonát – különösen a magántelkeken található fás szárú növényzetet, amely a település ökoszisztémájának meghatározó része.
A 282/2024. (IX. 30.) kormányrendelet és az új, 1/2026. (II. 2.) önkormányzati rendelet együtt határozza meg, hogyan kell kezelni a zöldfelületeket Fót közigazgatási területén. A szabályozás azért került jegyzői hatáskörbe, mert a város zöldvagyonának jelentős része magánterületen található, miközben a növényzet jótékony hatása – oxigéntermelés, szén-dioxid‑megkötés, hőmérséklet‑szabályozás – messze túlmutat az adott ingatlan határain. Az Alaptörvény az egészséges környezethez való jogot alapjogként rögzíti, így a rendelet célja a közérdek és a jövő generációk védelme.
Az önkormányzati rendelet több területet is szabályoz: a levegő védelmét, a felszíni és felszín alatti vizek megóvását, a köztisztaságot, a hulladékkezelést, valamint a zöldfelületek és a fás szárú növények védelmét. A szabályok Fót teljes közigazgatási területére érvényesek, legyen szó közterületről, magánterületről, bel- vagy külterületről, zártkertről vagy mezőgazdasági részekről.
Fontos változások a fakivágás és növényvédelem terén
Az egyik legjelentősebb módosítás, hogy közterületen tilos a glifozát hatóanyagú gyomirtók használata, mivel a WHO ezeket lehetséges rákkeltőként tartja nyilván. A rendelet így a lakosság egészségét is védi.
A fakivágás szabályai is szigorodtak: minden fa kivágása engedélyköteles, kivéve a gyümölcsfákat. A gyümölcsfa fogalmát a rendelet pontosan meghatározza, és több, korábban gyümölcsfának számító faj – például a dió vagy a szelídgesztenye – már nem tartozik a kivételek közé. A fák csonkolása, visszavágása vagy engedély nélküli kivágása jogsértésnek minősül, amely pótlási kötelezettséggel és közigazgatási bírsággal jár.
A fakivágási ügyeket a Főkertészi Iroda intézi, a szükséges dokumentumok a város honlapján érhetők el. Engedélyezett kivágás esetén is kötelező a pótlás: építkezésnél a kivágott fa törzsátmérőjének megfelelő mértékben, veszélyhelyzet esetén pedig darabszám szerint. A pótlást elsősorban az adott ingatlanon kell elvégezni, de ha ez nem lehetséges, más fóti ingatlanon vagy közterületen is teljesíthető. Végső esetben pénzbeli megváltás is választható: a fa törzsátmérőjének minden centimétere 20 000 forint megváltási díjat jelent, amely a Környezetvédelmi Alapba kerül.
Közterületi és magánterületi kötelezettségek
A rendelet a lakosság számára is egyértelmű feladatokat határoz meg. A magántulajdonú ingatlanok és az előttük lévő járdaszakasz tisztántartása továbbra is a tulajdonos vagy használó kötelessége. Ide tartozik a gaz irtása, a fű nyírása, valamint a közterületre átnyúló ágak visszavágása. A kertet úgy kell gondozni, hogy a növényzet ne lépje át az ingatlan határait, és a fűféléket – a díszfüvek kivételével – legfeljebb 30 cm magasságig lehet hagyni.
A síkosságmentesítésre tilos konyhasót használni, helyette környezetbarát anyagokat – például kálcium‑kloridot, fahamut, fűrészport vagy kávézaccot – javasol a rendelet.
A cél: élhetőbb, egészségesebb város
Az új szabályozás célja, hogy Fót hosszú távon is megőrizze zöldfelületeit, javítsa a városi mikroklímát, és egészségesebb környezetet biztosítson a lakosságnak. A városvezetés bízik abban, hogy a rendelet nemcsak a zöldvagyon védelmét szolgálja, hanem a lakók életminőségét is javítja.
