Kész, vége: leállt a kritikus szakellátás az egyik vidéki kórházban, más városba kell átvinni a beteg gyerekeket
Orvoshiány miatt szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a szombathelyi Markusovszky-kórházban. A Vas vármegyei családok egy részének most Sopronba, Győrbe vagy Zalaegerszegre kell utaznia az ellátásért.
Átmenetileg leállt a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban – írta a Nyugat.hu. A kórház szerint várhatóan 2026 szeptemberéig szünetel az ellátás. A háttérben súlyos szakemberhiány áll: a rendelést évek óta egyetlen gyermekpszichiáter vitte, miközben a kórház folyamatosan hirdeti a betöltetlen szakorvosi állást. Az érintett főorvos továbbra is az intézmény alkalmazásában marad, azonban családi okok miatt átmenetileg nem dolgozik.
A kialakult helyzet miatt a Vas vármegyei betegeket más városok kórházai fogadják. A szombathelyi és kőszegi térségből érkező gyerekek többsége a soproni szakrendelésre kerül, míg több dél-vasi településről Zalaegerszegre, az északi és keleti térségből pedig Győrbe kell utazniuk a családoknak.
A helyettesítő ellátást három intézmény biztosítja:
- Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
- Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
- Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
A döntés több száz Vas vármegyei család mindennapjait érintheti érzékenyen, különösen azokét, akik rendszeres pszichiátriai kontrollra vagy terápiára járnak gyermekükkel. Egy-egy vizsgálat így akár többórás utazással is járhat.
A gyermekpszichiátriai ellátás országosan is az egyik legkritikusabb területnek számít az egészségügyben: több helyen hosszú várólisták, szakemberhiány és túlterhelt rendelők nehezítik a hozzáférést.
