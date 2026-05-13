Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Van az a ház, ahol már az első fotónál érzed: na, itt jó lehet reggel kávézni, madárcsicsergésre ébredni, este pedig csak kiülni a teraszra és egy pohár bor mellett nézni a kertet. Pont ilyen Prieger Zsolt martonvásári otthona is, amelyet nemrég hirdettek meg eladásra – legalábbis Facebookon maga a zenész-irodalmár osztotta meg az ingatlanhirdetést. A ház pedig tényleg inkább tűnik egy vidéki álomvillának, mintsem egyszerű családi otthonnak.
Az Anima Sound System vezetője (író, producer, tanár, irodalmár) közösségi oldalán tegnap osztotta meg a hírt, hogy megválnak otthonuktól. Ahogy írta: „Szeretett családi ékszerdobozunk eladó Martonvásáron.” A fotókat látva nehéz vitatkozni vele. A ház olyan, mintha egy lakberendezési magazinból lépett volna ki: óriási üvegfelületek, különleges építészeti megoldások, gondosan ápolt, burjánzó kert, álomszép kis tavacskával – nyugodt, természetközeli hangulat árad belőle.
Ahogy aztán az Ingatlan.com hirdetéséből is kiderül, az álomvilla Martonvásár egyik csendes részén található, alig félórára Budapesttől. A leírás szerint a vasútállomás négy perc sétára van, az M7-es és az M6-os autópálya pedig gyorsan elérhető.
A ház ráadásul a Brunszvik-kastély parkjára panorámás, szembeszomszéd nélkül
A 120 négyzetméteres lakótérhez további 60 négyzetméter kapcsolódik garázzsal és külön helyiségekkel. A házban nappali és három szoba, konyha, fürdőszoba, külön WC, spájz, tároló és két terasz is helyet kapott.
Az egész ingatlan lelke azonban egyértelműen a kert. A nagy hátsó terasz egy árnyékos, tóval kialakított zöld oázisra néz, a kert pedig teljesen vegyszermentes. Veteményes, virágok, málnatövek, komposztáló és rengeteg madár – a tulajdonos szerint a téli etetéseknek köszönhetően szinte folyamatos a madárcsicsergés.
Ez az a fajta otthon, ahol tényleg el tudja képzelni magát az ember. Nem hivalkodó, mégis különleges, és minden részletén látszik, hogy valóban élték és szerették. A martonvásári álomotthon irányára – erre már az ingatlanhirdetésből derült fény – 185 millió forint. Egy biztos: erre az ember még akkor is rákattint, ha épp nem költözni akar.
Címlapkép forrás: Ingatlan.com
