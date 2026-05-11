Robban a virágbomba a híres grófnő vidéki luxusbirtokán: 8000 rózsa virágzik a mesebeli kastélynál
Robban a virágbomba a híres grófnő vidéki luxusbirtokán: 8000 rózsa virágzik a mesebeli kastélynál

2026. május 11. 18:45

Már megérkeztek az első látogatók a fertődi Cziráky Margit Rózsakertbe, ahol most indul igazán a rózsaszezon. A Esterházy-kastély közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint ugyan a leglátványosabb virágzás még csak ezután következik, a kert már most különleges hangulatot áraszt.

Az Esterházy-kastély mellett található rózsakert az ország egyik legismertebb díszkertje: közel 8000 rózsabokor virágzik itt, látványos szín- és illatkombinációkban. A kertet Cziráky Margit grófnőről nevezték el, aki egykor az Esterházy család meghatározó alakja volt.

A 13 ezer négyzetméteres terület egyik legkülönlegesebb része a központi pavilonból induló, négyágú rózsalugas, amely mintegy 200 méter hosszan fut végig a kertben. A hely nemcsak a virágkedvelők körében népszerű: sokan romantikus séták, családi programok vagy akár lánykérés helyszíneként keresik fel.

A rózsakert az elmúlt években a fertődi kastélyegyüttes egyik legkedveltebb látványosságává vált, különösen késő tavasszal és kora nyáron, amikor egyszerre több ezer rózsa borul virágba.

A Esterházy-kastély Fertőd hivatalos oldala szerint a következő hetekben várható a szezon leglátványosabb időszaka, amikor a rózsák teljes pompájukban nyílnak majd.
Címlapkép: Getty Images
