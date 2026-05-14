Riasztóan terjed a betegség: azonnali látogatási tilalmat rendeltek el egy nagy hazai kórházban

Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a miskolci Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán. Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az intézkedés csütörtöktől lépett életbe, és visszavonásig marad érvényben.

A tájékoztatás szerint a döntést az indokolta, hogy a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg-osztályán a betegek és az egészségügyi dolgozók körében is megszaporodtak az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések.

A kórház közölte: a látogatási tilalom idején is biztosítják a kapcsolattartás lehetőségét, súlyos állapotú betegek esetében pedig a hozzátartozók rendkívüli látogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmény ügyeleti e-mail címén.

A járóbeteg-ellátást és a szakrendelések működését a korlátozás nem érinti, ugyanakkor a belépés továbbra is kötelező maszkviseléshez és kézfertőtlenítéshez kötött a légúti megbetegedések miatt.