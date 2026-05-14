2026. május 14. csütörtök Bonifác
21 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gurney a kórház folyosóján
Egészség

Riasztóan terjed a betegség: azonnali látogatási tilalmat rendeltek el egy nagy hazai kórházban

Pénzcentrum
2026. május 14. 11:28

Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a miskolci Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán. Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az intézkedés csütörtöktől lépett életbe, és visszavonásig marad érvényben.

A tájékoztatás szerint a döntést az indokolta, hogy a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg-osztályán a betegek és az egészségügyi dolgozók körében is megszaporodtak az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kórház közölte: a látogatási tilalom idején is biztosítják a kapcsolattartás lehetőségét, súlyos állapotú betegek esetében pedig a hozzátartozók rendkívüli látogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmény ügyeleti e-mail címén.

Hantavírus-járvány: megszólalt Szlávik János, kell-e tartani tömeges megbetegedésektől Európában
EZ IS ÉRDEKELHET
Hantavírus-járvány: megszólalt Szlávik János, kell-e tartani tömeges megbetegedésektől Európában
Bár egy óceánjárón nemrég halálos áldozatokat követelt a hantavírus, a szakemberek szerint teljesen indokolatlan a pánik.

A járóbeteg-ellátást és a szakrendelések működését a korlátozás nem érinti, ugyanakkor a belépés továbbra is kötelező maszkviseléshez és kézfertőtlenítéshez kötött a légúti megbetegedések miatt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #járvány #miskolc #fertőzés #egészségügy #betegek #betegségek #kórházak #borsod-abaúj-zemplén megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:58
12:50
12:44
12:30
12:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
2026. május 13.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
2 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
2 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
4
3 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
1 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyammarzs
Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 12:58
Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 12:50
Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: "Ez nem maradhat következmények nélkül!"
Agrárszektor  |  2026. május 14. 12:32
Elképesztő nyomás alatt a magyar gazdák: ez jelenthet kiutat a válságból?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm