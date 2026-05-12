Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről
Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről

2026. május 12. 16:15

A hír, aminek most sokan örülhetnek Székesfehérváron: befejeződött a Csitáry-kút műszaki és vízminőségi felülvizsgálata. A szakemberek szerint a kút állapota megfelelő, a víz pedig ismét fogyasztható, így a népszerű városi forrás újra megnyílt a lakosság előtt.lezárult a vizsgálat, megnyitották a közkedvelt forrást.

Székesfehérvár Városgondnoksága közlése szerint a Csitáry-kút teljes műszaki ellenőrzését a napokban fejezték be. A vizsgálatok során szondás felvételekkel ellenőrizték a kút állapotát, amely alapján a szakemberek megállapították: a létesítmény műszakilag rendben van. A felülvizsgálatot követően a kutat teljes körűen fertőtlenítették, majd tisztítószivattyúzást is végeztek. Ezt követően a Fejérvíz Zrt. vízminta-vizsgálatot végzett, amely kémiai és biológiai szempontból is megfelelő eredményt mutatott.

A hivatalos tájékoztatás szerint a víz ismét biztonságosan fogyasztható, ezért a Csitáry-kutat újra megnyitották a lakosság előtt. A városgondnokság közleményében köszönetet mondott a lakosságnak a türelemért az ellenőrzés ideje alatt.


 
 
 
 
 
 
 
