Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről

A hír, aminek most sokan örülhetnek Székesfehérváron: befejeződött a Csitáry-kút műszaki és vízminőségi felülvizsgálata. A szakemberek szerint a kút állapota megfelelő, a víz pedig ismét fogyasztható, így a népszerű városi forrás újra megnyílt a lakosság előtt.lezárult a vizsgálat, megnyitották a közkedvelt forrást.

Székesfehérvár Városgondnoksága közlése szerint a Csitáry-kút teljes műszaki ellenőrzését a napokban fejezték be. A vizsgálatok során szondás felvételekkel ellenőrizték a kút állapotát, amely alapján a szakemberek megállapították: a létesítmény műszakilag rendben van. A felülvizsgálatot követően a kutat teljes körűen fertőtlenítették, majd tisztítószivattyúzást is végeztek. Ezt követően a Fejérvíz Zrt. vízminta-vizsgálatot végzett, amely kémiai és biológiai szempontból is megfelelő eredményt mutatott.

A hivatalos tájékoztatás szerint a víz ismét biztonságosan fogyasztható, ezért a Csitáry-kutat újra megnyitották a lakosság előtt. A városgondnokság közleményében köszönetet mondott a lakosságnak a türelemért az ellenőrzés ideje alatt.
















