Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül

Újabb fejlesztéssel erősít a Balaton térsége: nemcsak a strandok, hanem a szárazföldi programok is bővülnek. A Szent Mihály-hegy lábánál olyan élménypark készül, ami a bringásoknak és a kirándulóknak is új megállóhely lehet.

A Szent Mihály-hegy környéke eddig is a Balaton egyik különleges, de kevésbé felkapott pontja volt, most azonban komoly fejlesztés indul itt. A Balatoni Bringakörút közelében egy új, többfunkciós élményparkot alakítanak ki – derül ki Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tájékoztatásából.

A tervezett park túlmutat egy klasszikus megállóponton. A fejlesztés célja, hogy a látogatók ne csak megpihenjenek, hanem élményeket is gyűjtsenek: a tervek szerint kiállítás mutatja majd be a környék történetét és kulturális örökségét, modern, interaktív formában.

A beruházással egy olyan közösségi tér jöhet létre, ahol több generáció is megtalálja a számítását. A hangsúly nemcsak a turizmuson, hanem a helyi közösségek bevonásán is van. Az élménypark egyik kulcseleme a sokoldalúság lesz. A terület alkalmas lehet:

kulturális eseményekre,

gasztronómiai programokra,

családi rendezvényekre,

civil és akár céges események lebonyolítására is.

Ez a fajta többfunkciós működés egyre jellemzőbb a balatoni fejlesztésekre, ahol a cél már nem csak a nyári szezon kiszolgálása, hanem az egész éves látogatottság növelése. A projekt európai uniós támogatással, magyar állami társfinanszírozással valósul meg, és jól illeszkedik a Balaton térségének folyamatos turisztikai és infrastrukturális fejlesztései közé.