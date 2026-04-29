Idén is több helyszínen szervezik meg országszerte a Fülemülék éjszakája rendezvénysorozatot.
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
Újabb fejlesztéssel erősít a Balaton térsége: nemcsak a strandok, hanem a szárazföldi programok is bővülnek. A Szent Mihály-hegy lábánál olyan élménypark készül, ami a bringásoknak és a kirándulóknak is új megállóhely lehet.
A Szent Mihály-hegy környéke eddig is a Balaton egyik különleges, de kevésbé felkapott pontja volt, most azonban komoly fejlesztés indul itt. A Balatoni Bringakörút közelében egy új, többfunkciós élményparkot alakítanak ki – derül ki Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tájékoztatásából.
A tervezett park túlmutat egy klasszikus megállóponton. A fejlesztés célja, hogy a látogatók ne csak megpihenjenek, hanem élményeket is gyűjtsenek: a tervek szerint kiállítás mutatja majd be a környék történetét és kulturális örökségét, modern, interaktív formában.
A beruházással egy olyan közösségi tér jöhet létre, ahol több generáció is megtalálja a számítását. A hangsúly nemcsak a turizmuson, hanem a helyi közösségek bevonásán is van. Az élménypark egyik kulcseleme a sokoldalúság lesz. A terület alkalmas lehet:
- kulturális eseményekre,
- gasztronómiai programokra,
- családi rendezvényekre,
- civil és akár céges események lebonyolítására is.
Ez a fajta többfunkciós működés egyre jellemzőbb a balatoni fejlesztésekre, ahol a cél már nem csak a nyári szezon kiszolgálása, hanem az egész éves látogatottság növelése. A projekt európai uniós támogatással, magyar állami társfinanszírozással valósul meg, és jól illeszkedik a Balaton térségének folyamatos turisztikai és infrastrukturális fejlesztései közé.
Eladó a titkos Balaton-közeli szellemváros: egykor atomfegyvereket rejtegettek itt, most bárki megveheti
A Balaton közelében egy olyan ikonikus szellemváros került piacra, amely egyszerre idézi a hidegháborút, az urbex-kultúrát és egy több milliárdos fejlesztés lehetőségét.
Meglepő fordulat Balatonföldváron: a partközeli telek sorsa most azon múlik, elfogadják-e a beruházó szokatlan javaslatát, amely a beépítés drasztikus csökkentését hozná.
Fokozatosan kivezetik a Balaton vizének ivóvízellátásban betöltött szerepét egy most zajló, több milliárd forintos fejlesztési program keretében – derül ki a térség víziközmű-ellátását érintő beruházásból.
Balatoni siker a hazai gasztróélvonalban: a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton főcukrásza, Kiss Tibor nyerte a Szamos Tányérdesszert Versenyt. Győztes alkotása így egy éven át...
Összeomlott a turizmus egyik erdélyi fellegvára: a parajdi sóbánya tavalyi katasztrófája után sorra húzták le a rolót a helyi vállalkozások.
Botrány: újranyitnák az „aszbesztes” osztrák bányákat, miközben Szombathelyen már durva korlátozások vannak
Újabb fordulatot vett a nyugat-magyarországi azbesztügy: miközben Szombathelyen még mindig lezárások és aggodalom kíséri a szennyezést, az osztrák oldalon már a bányák újranyitását készítik elő
Tüntetés a Balatonnál: állami ingatlanok, köztük a Balatonalmádi Postás Üdülő eladása ellen tiltakoztak a civilek
Álláspontjuk szerint a jelenlegi értékesítési gyakorlat több ponton sérti a közérdek érvényesülését.
Rengeteg magyart vernek át a bolti cipőkkel: kitálalt a vidéki mester, aki elképesztő garanciát ad munkájára
A tömeggyártás és az eldobható cipők korában van, aki még mindig a 15 év garanciában hisz. Szőke Ferenc szárligeti műhelyében nem a futószalag, hanem türelem...
Ismét felveszi a kesztyűt Győr az akkumulátorgyárak szennyezésével: ezzel fordulnak az Országgyűléshez
Javasolják az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási paramétereinek pontosítását.
Érdekelnek a világháborús és hidegháborús helyszínek? Közelebbről is megnéznéd az egykori titkos katonai objektumokat, atomtárolókat, gigantikus föld alatti bunkereket?
Komárom-Esztergom megyében többféle lehetőség közül választhatnak a horgászok, ezek között találhatók közepes vízfolyások, nyugodt tavak, a Duna folyam és halban bővelkedő mellékágai.
A nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több speciális jármű is a helyszínre tart.
Dédanyáink elfeledett ősi kincse: nem gyom, hanem szuperfinom a „hamis spenót” – ne nyírd le a labodát!
Régi időkben a magyar konyha alapnövénye volt, ma viszont sok helyen gyomként irtják. Ősidők óta velünk él, vitamindús és finom. A Gasztomesék legújabb főszereplője: a...
Kezdődik a Hortobágy kihajtás napi ünnepe 2026-ban: kézművesvásárt és világörökségi pusztanapot tartanak
A Hortobágy kihajtás napja azon a szokáson alapul, hogy áthajtják a téli szállásaikat elhagyó állatokat a hortobágyi Kilenclyukú hídon, és elindítják a jószágokat a nyári...
Lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Balaton-felvidéken: a tavaszi virágzás idején a repcetáblák szinte aranyszínű takaróként borítják be a dombokat és völgyeket.
Programajánlókban egy különleges hétvége, amikor a népi építészet, a paraszti kultúra, a hagyományos tudás és a közösségi emlékezet különleges figyelmet kap.
Ezt a mázlit! Gigaharcsát kapott ki a tatai horgász: meglepő, hol akadt a horgára a emberméretű szörny + Fotók
Emberméretű harcsát fogott a neszmélyi skanzen környékén a tatabányai Hete László, aki egy barátjával már kezdte feladni arra a napra a horgászatot, amikor erős rávágást...
Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.
