Drámai a helyzet a hazai horgászparadicsomban: napokon belül kiszáradhat a híres holtág + Fotók

Komoly veszélybe került a szelevényi Nagy-Tehenes Holtág: a vízszint annyira lecsökkent, hogy a helyi horgászok szerint gyors beavatkozás nélkül akár teljesen kiszáradhat a terület. A segítségkérés az elmúlt napokban jelent meg a Petőfi Horgász Egyesület Facebook-oldalán, ahol már „SOS-helyzetről” írnak.

A Tiszazug egyik ismert horgászvizeként számon tartott holtág állapota az elmúlt időszak csapadékhiánya és az alacsony vízállás miatt drasztikusan romlott. A közösségi oldalon közzétett felhívás szerint: „Napjaink vannak hátra.” A bejegyzés szerint a holtág élővilága – halak, madarak, kétéltűek – is veszélybe került, miközben a terület sok helyinek és horgásznak fontos kikapcsolódási pontot jelentett évtizedeken át.

A helyi egyesület azt írja, önerőből próbálnak megoldást találni, de a vízpótlás megszervezése és finanszírozása már meghaladja a lehetőségeiket. Emiatt most nyilvános segítségkéréssel fordultak önkormányzatokhoz, vállalkozókhoz és civilekhez is.

A kommentekből is látszik, hogy sokan attól tartanak: nem egyedi jelenségről van szó

Többen azt írják, a Tisza alacsony vízállása miatt más holtágak is gyorsan apadnak, a környéken pedig egyre látványosabb a szárazodás. A helyzet azért is különösen aggasztó, mert a vízpótlás sok esetben idő- és költségigényes művelet: szivattyúzásra, átemelésre és vízügyi egyeztetésekre is szükség lehet. A bejegyzés alatt ugyanakkor már megjelentek olyan hozzászólások is, amelyek szerint folyamatban vannak az egyeztetések a vízügyi szakemberekkel a lehetséges megoldásokról.

A Tiszazug térségében az elmúlt években többször is gondot okozott az aszály és a tartósan alacsony vízszint. A holtágak különösen érzékenyek erre, mivel sokszor csak mesterséges vízpótlással tarthatók életben a legszárazabb időszakokban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)





