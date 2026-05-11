2026. május 11. hétfő Ferenc
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Drámai a helyzet a hazai horgászparadicsomban: napokon belül kiszáradhat a híres holtág + Fotók
HelloVidék

Drámai a helyzet a hazai horgászparadicsomban: napokon belül kiszáradhat a híres holtág + Fotók

HelloVidék
2026. május 11. 15:45

Komoly veszélybe került a szelevényi Nagy-Tehenes Holtág: a vízszint annyira lecsökkent, hogy a helyi horgászok szerint gyors beavatkozás nélkül akár teljesen kiszáradhat a terület. A segítségkérés az elmúlt napokban jelent meg a Petőfi Horgász Egyesület Facebook-oldalán, ahol már „SOS-helyzetről” írnak.

A Tiszazug egyik ismert horgászvizeként számon tartott holtág állapota az elmúlt időszak csapadékhiánya és az alacsony vízállás miatt drasztikusan romlott. A közösségi oldalon közzétett felhívás szerint: „Napjaink vannak hátra.” A bejegyzés szerint a holtág élővilága – halak, madarak, kétéltűek – is veszélybe került, miközben a terület sok helyinek és horgásznak fontos kikapcsolódási pontot jelentett évtizedeken át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyi egyesület azt írja, önerőből próbálnak megoldást találni, de a vízpótlás megszervezése és finanszírozása már meghaladja a lehetőségeiket. Emiatt most nyilvános segítségkéréssel fordultak önkormányzatokhoz, vállalkozókhoz és civilekhez is.

A kommentekből is látszik, hogy sokan attól tartanak: nem egyedi jelenségről van szó

Többen azt írják, a Tisza alacsony vízállása miatt más holtágak is gyorsan apadnak, a környéken pedig egyre látványosabb a szárazodás. A helyzet azért is különösen aggasztó, mert a vízpótlás sok esetben idő- és költségigényes művelet: szivattyúzásra, átemelésre és vízügyi egyeztetésekre is szükség lehet. A bejegyzés alatt ugyanakkor már megjelentek olyan hozzászólások is, amelyek szerint folyamatban vannak az egyeztetések a vízügyi szakemberekkel a lehetséges megoldásokról.

A Tiszazug térségében az elmúlt években többször is gondot okozott az aszály és a tartósan alacsony vízszint. A holtágak különösen érzékenyek erre, mivel sokszor csak mesterséges vízpótlással tarthatók életben a legszárazabb időszakokban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)


 
 
Címlapkép: Getty Images
#vízhiány #horgászat #környezet #tó #természet #szárazság #tisza #aszály #hellovidék #vízszint #csapadékhiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:53
15:45
15:40
15:32
Pénzcentrum
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
Erről nem mer beszélni senki: tényleg pénzkérdés lett Magyarországon a gyerekvállalás?
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
2
4 napja
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
3
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
4
4 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
4 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 13:03
Erről nem mer beszélni senki: tényleg pénzkérdés lett Magyarországon a gyerekvállalás?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Agrárszektor  |  2026. május 11. 15:33
Őrült áringadozás a piacokon: nem semmi, ami a bolgároknál történik
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm