Drámai a helyzet a hazai horgászparadicsomban: napokon belül kiszáradhat a híres holtág + Fotók
Komoly veszélybe került a szelevényi Nagy-Tehenes Holtág: a vízszint annyira lecsökkent, hogy a helyi horgászok szerint gyors beavatkozás nélkül akár teljesen kiszáradhat a terület. A segítségkérés az elmúlt napokban jelent meg a Petőfi Horgász Egyesület Facebook-oldalán, ahol már „SOS-helyzetről” írnak.
A Tiszazug egyik ismert horgászvizeként számon tartott holtág állapota az elmúlt időszak csapadékhiánya és az alacsony vízállás miatt drasztikusan romlott. A közösségi oldalon közzétett felhívás szerint: „Napjaink vannak hátra.” A bejegyzés szerint a holtág élővilága – halak, madarak, kétéltűek – is veszélybe került, miközben a terület sok helyinek és horgásznak fontos kikapcsolódási pontot jelentett évtizedeken át.
A helyi egyesület azt írja, önerőből próbálnak megoldást találni, de a vízpótlás megszervezése és finanszírozása már meghaladja a lehetőségeiket. Emiatt most nyilvános segítségkéréssel fordultak önkormányzatokhoz, vállalkozókhoz és civilekhez is.
A kommentekből is látszik, hogy sokan attól tartanak: nem egyedi jelenségről van szó
Többen azt írják, a Tisza alacsony vízállása miatt más holtágak is gyorsan apadnak, a környéken pedig egyre látványosabb a szárazodás. A helyzet azért is különösen aggasztó, mert a vízpótlás sok esetben idő- és költségigényes művelet: szivattyúzásra, átemelésre és vízügyi egyeztetésekre is szükség lehet. A bejegyzés alatt ugyanakkor már megjelentek olyan hozzászólások is, amelyek szerint folyamatban vannak az egyeztetések a vízügyi szakemberekkel a lehetséges megoldásokról.
A Tiszazug térségében az elmúlt években többször is gondot okozott az aszály és a tartósan alacsony vízszint. A holtágak különösen érzékenyek erre, mivel sokszor csak mesterséges vízpótlással tarthatók életben a legszárazabb időszakokban.
