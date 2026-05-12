Az azbesztpánik elérte a Balaton partját is: több település aggódik a zúzott kő miatt

Az országos azbesztügy hullámai már a Balaton déli partját is elérték: az elmúlt napokban több balatoni településen is felmerült, hogy szennyezett bazaltzúzalék kerülhetett utakba, parkolókba és közterületekre. A kialakuló pánik miatt több önkormányzat is kénytelen volt megszólalni.

A Greenpeace Magyarország korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy Nyugat-Magyarország több pontján olyan bazaltzúzalékot használhattak fel útépítéseknél és parkolóknál, amely azbesztet tartalmazhat. Az ügy országos visszhangot kapott, miután több helyszínen is vizsgálni kezdték a beépített anyagok eredetét és összetételét - erről a HelloVidék legutóbb itt írt.

A balatoni települések közül elsőként Balatonszemes reagált hivatalos közleményben. Az önkormányzat hangsúlyozta: a településen felhasznált bazaltzúzalék nem az Ausztriából származó, vitatott anyagból került ki. A közlés szerint a kőzúzalékot egy uzsai székhelyű magyar vállalkozástól szerezték be, amit szállítólevelek is igazolnak. Emellett szakvéleményt is kértek, amely szerint a balatonszemesi felhasználásnak nincs köze a feltételezetten szennyezett bazalthoz.

A település ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az azbeszttartalmú zúzalék önmagában nem feltétlenül jelent közvetlen veszélyt. A probléma akkor jelentkezhet, ha az anyag terhelés vagy kopás hatására porzik, és azbesztrostok kerülnek a levegőbe. Az ilyen rostok belélegzése hosszú távon súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet.

Közben Fonyód neve is előkerült a helyi közösségi oldalakon, ahol többen azt találgatták, érinthetik-e az ügyben a város útépítései vagy felújításai. A felvetésekre reagálva Erdei Barnabás polgármester közölte: a városüzemeltetés nem használt azbeszttartalmú anyagot vagy olyan aszfaltot, amely ilyen származékot tartalmazhatna.

Az azbeszt körüli aggodalom nem új keletű Magyarországon. Az anyagot korábban széles körben alkalmazták az építőiparban és ipari felhasználásban, később azonban kiderült, hogy a belélegzett rostok komoly egészségkárosító hatással bírnak. Emiatt az Európai Unióban évek óta szigorúan korlátozzák a használatát.

A mostani ügyben több helyszínen is folyamatban vannak a vizsgálatok, miközben egyre több önkormányzat igyekszik megnyugtatni a lakosságot az utakhoz és parkolókhoz felhasznált anyagok eredetével kapcsolatban.

