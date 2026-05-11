2026. május 11. hétfő Ferenc
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Balaton lake
HelloVidék

Súlyos figyelmeztetést adtak ki a hazai kutatók: komoly baj van, csendesen pusztítják a Balaton

HelloVidék
2026. május 11. 11:45

Nemcsak a klímaváltozás, hanem a balatoni hajózás egy része is egyre nagyobb terhelést jelent a Balaton számára – erre figyelmeztetett friss állásfoglalásában a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók szerint két területen lenne szükség azonnali szemléletváltásra: a fedélzeti szennyvíz kezelésében és a hajóápolási vegyszerek használatában.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei szerint a probléma súlyosabb, mint sokan gondolnák. Az elmúlt években jelentősen nőtt a Balatonon a vitorlások, motoros kishajók és csónakok száma, miközben a tó a felmelegedés és a vízháztartás változása miatt jóval sérülékenyebbé vált. A kutatóintézet állásfoglalása szerint ma is rendszeresen előfordul, hogy a hajókon keletkező szennyvíz közvetlenül a Balatonba kerül – akár kikötőkben, akár nyílt vízen. Pedig a szükséges kikötői leeresztő infrastruktúra több helyen már rendelkezésre áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatók arra is figyelmeztetnek: a szennyvízzel nitrogén és foszfor kerül a vízbe, ami gyorsíthatja az algásodást, miközben mikrobiológiai szennyezést is okozhat. A helyzetet tovább rontja, hogy a melegebb víz kedvez az algavirágzásnak, a csökkenő vízcsere miatt pedig a szennyező anyagok hosszabb ideig maradnak a rendszerben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a fedélzeti szennyvizet kizárólag kijelölt kikötői rendszereken keresztül szabadna üríteni, a kisebb hajókon pedig hordozható vegyi WC-k használatát javasolják.

A másik kritikus pont a hajókarbantartás

A szakemberek szerint a hajótestek tisztítására és algásodás elleni kezelésére használt vegyszerek közül sok közvetlenül károsítja a balatoni élővilágot. Különösen problémásnak tartják a biocid hatású algagátló bevonatokat, az oldószeres tisztítószereket és a túlzott vegyszerhasználatot.

A kutatók szerint ezek az anyagok mérgezőek lehetnek a vízi élőlényekre, felhalmozódhatnak az üledékben, és hosszú távon ronthatják a vízminőséget is. Gyakori probléma az is, hogy a hajók mosásakor keletkező szennyezett víz közvetlenül a Balatonba kerül. A szakmai állásfoglalás ezért környezetkímélő, lebomló szerek használatát, a mechanikai tisztítás előtérbe helyezését és a vegyszerhasználat jelentős visszafogását sürgeti.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kutatóintézet szerint a balatoni hajózás jövője közvetlenül függ a tó ökológiai állapotától. Úgy fogalmaznak: a korábban „elfogadott vagy elnézett” gyakorlatok ma már nem fenntarthatók. „A fenntartható hajózás nem lemondás, hanem szemléletváltás” – írják a kutatók, akik szerint a szükséges technikai megoldások már rendelkezésre állnak, a változás inkább hozzáállás kérdése.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #víz #hajó #vízminőség #környezetvédelem #klímaváltozás #környezetszennyezés #tó #hellovidék #ökológia #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:04
11:52
11:45
11:29
Pénzcentrum
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
2
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
3
4 napja
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
4 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
4 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 10:40
Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből
Agrárszektor  |  2026. május 11. 11:29
Elképesztő, ami itthon történik: tömegével viszik külföldre ezt a magyar húst
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm