Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem „gonosz ikertestvére” terjed a magyar kertekben

Elsőre többen vadon elburjánzott petrezselyemnek vagy vadmuroknak nézik, üde zöld levelei azonban halálosan mérgezőek. A foltos bürök rohamosan terjed Magyarországon. Most megmutatjuk, hol él, hogyan ismerhetjük fel, és miért fontos, hogy messziről elkerüljük. Még egy: ha lehet, meg se érintsük!

Egyre nagyobb divat: sokan akár az első nagyobb fűnyírás előtt, a saját kertjükben is, vagy a közeli utaktól távol eső árokpartokon, tiszta erdőszéleken indulnak útnak ehető vadnövények után kutatva. Kellő odafigyeléssel ilyenkor valóban igazi „gyógycsodákra” bukkanhatunk, amelyeket aztán szárítva vagy lefagyasztva akár egész évben felhasználhatunk. A medvehagyma-szezon ugyan már lecsengett, indul a bodza, de a pásztortáskától a csalánig számos kevésbé ismert gyógynövény is tömegesen jelenik meg ilyenkor – köztük a vadmurok is.

Csakhogy a tavaszi gyűjtögetésnek komoly veszélyei is vannak: több ehető növénynek akad ugyanis halálosan mérgező hasonmása. A vadmurok egyik legismertebb „ikerpárja” például a foltos bürök, amely már kis mennyiségben is súlyos, akár halálos mérgezést okozhat. Éppen ezért a szakemberek szerint csak azt a növényt szabad leszedni és elfogyasztani, amelyet teljes bizonyossággal felismerünk.

A közösségi médiában – többek között TikTok-videókban is – egyre gyakrabban figyelmeztetnek a veszélyére, nem véletlenül. A foltos bürök már április–májusban is meglepően fejlett lehet: sokszor méteres magasságúra nő, így a tavaszi-nyári mezőkön könnyen beleolvad a sűrű zöld növényzetbe. Különösen veszélyessé teszi, hogy a levele, sőt még a gyökere is könnyen összetéveszthető a kerti petrezselyem elvadult változatával vagy más ehető ernyősvirágú növényekkel. A figyelmeztetések egyik legfontosabb üzenete pedig az: ha elkerülhető, inkább ne is érintsük meg.

Egy-másfél méter magasra is megnő ez a Mediterráneumból származó kétnyári növény

Ma már egész Európában szinte mindenhol jelen van – a legészakibb területek leszámítva – és nehezen kiirtható gazként tartjuk számon. A mérgező növényt számos elnevezéssel illették az évszázadok során: büdös bürök, mocskos bürök, patikai bürök, sípfű, de csak bürökként is szívesen utaltak rá.

A gondot az okozza, hogy a foltos bürök, ahogy fentebb is írtuk, megtévesztően hasonlít a petrezselyemre, a vadmurokra vagy akár a kaporra – vagyis olyan növényekre, amelyeket sokan rutinszerűen felismerni vélnek. A hasonlóság miatt a szakértők szerint különösen veszélyes azok számára, akik „biztosra menve” gyűjtenek vadon termő zöldeket.

A növény több jellegzetes bélyege is segíthet azonosítani, de egyik sem önmagában biztos támpont. A legfontosabb, hogy a szára hengeres és üreges, ami már tapintás nélkül is feltűnhet, ha valaki közelről megfigyeli. Emellett az alsó szárrészen gyakran sötét, lilás-barnás foltok láthatók – innen ered a neve is. A levelek pedig erősen szeldeltek, de formájuk változó lehet, ami tovább nehezíti az azonosítást.

A növény ráadásul impozáns méretet is elérhet: kedvező körülmények között akár közel két méteresre nő, ami nyár közepére már messziről is jól látható, magas állományt alkot. Ez az egyik olyan tulajdonság, amely később segíthet megkülönböztetni a hasonló, ehető fajoktól – de addigra már könnyen lehet, hogy túl késő a felismeréshez.

Így ismerhetjük fel

A növény több jellegzetes jeggyel is rendelkezik:

Magassága: kedvező körülmények között akár közel két méteresre is megnő, ami az egyik legfontosabb megkülönböztető jegy. Nyár közepére már gyakran messziről is feltűnő, magas állományt alkot.

kedvező körülmények között akár közel két méteresre is megnő, ami az egyik legfontosabb megkülönböztető jegy. Nyár közepére már gyakran messziről is feltűnő, magas állományt alkot. Szára: hengeres és üreges, ami tapintás nélkül is fontos azonosítási bélyeg.

hengeres és üreges, ami tapintás nélkül is fontos azonosítási bélyeg. Foltosság: a szár alsó részén sötét, lilás-barnás foltok láthatók, innen ered a „foltos” elnevezés. Ugyanakkor a foltosság mértéke egyedenként változhat.

a szár alsó részén sötét, lilás-barnás foltok láthatók, innen ered a „foltos” elnevezés. Ugyanakkor a foltosság mértéke egyedenként változhat. Levelek: finoman szeldeltek, a petrezselyemre emlékeztetnek, ezért különösen könnyű összekeverni vele.

A „bürökpohár” a halálbüntetések között külön helyet érdemelt ki magának

A foltos bürök veszélyessége elsősorban erős hatóanyagában, a koniinban rejlik, amely a növény minden részében megtalálható. Ez az idegrendszerre ható vegyület már kis mennyiségben is súlyos mérgezést okozhat, és különösen alattomos tulajdonsága, hogy a bőrön és a nyálkahártyán keresztül is képes felszívódni. Éppen ezért a szakértők szerint nemcsak elfogyasztása, de puszta érintése is kerülendő.

A mérgezés hatása gyorsan és drámaian jelentkezhet. A tünetek között először fáradékonyság, szédülés, gyomorpanaszok, erős verejtékezés jelenhet meg, majd fokozatosan izomgyengeség és bénulás alakul ki. Súlyos esetben a folyamat a légzőizmok leállásához vezethet, ami kezelés nélkül halálos kimenetelű.

A felismerést tovább nehezíti, hogy nemcsak a teljes növény, hanem annak részei is megtévesztők lehetnek. A gyökér például könnyen összetéveszthető a petrezselyemgyökérrel, a termése pedig hasonlíthat több ismert fűszernövény – például az édeskömény vagy az ánizs – magjára. Emiatt különösen kockázatos a vadon gyűjtött növények „biztosnak hitt” azonosítása.

A növény jellegzetes szaga ugyan adhat támpontot, de ez sem megbízható azonosítási módszer. A dörzsölés után jelentkező, erős, kellemetlen – sokak szerint egérvizeletre emlékeztető – szag a koniin jelenlétére utalhat, de a szakértők szerint a „szagpróba” önmagában nem biztonságos, és a növény kezelése így sem ajánlott.

A foltos bürök történelmileg is ismert méregnövény volt: már az ókorban is használták kivégzésekhez, a legismertebb áldozata pedig Szókratész volt. A növény hatását állatokon is megfigyelték: a legtöbb faj számára halálos, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy évszázadokon át egyszerre tartották számon gyógyászati kísérletek és mérgezések eszközeként.

A mérgezés lefolyása viszonylag gyors

Rövid időn belül idegrendszeri tünetek jelentkeznek, majd a bénulás fokozatosan terjed a testben. Különösen veszélyes, hogy miközben a test funkciói sorra leállnak, a tudat sok esetben végig tiszta marad. Mindez jól mutatja, miért hangsúlyozzák a szakértők: a természetben gyűjtött növények esetében a legfontosabb szabály az óvatosság. Ha bármilyen kétség felmerül, jobb messziről elkerülni – a foltos bürök ugyanis nem az a növény, amelynél érdemes kockáztatni.

A természetjárók és gyűjtögetők számára ezért most különösen fontos az elővigyázatosság. A szakértői tanács egyértelmű: ha nem vagyunk teljesen biztosak abban, amit látunk, inkább ne nyúljunk hozzá, hagyjuk szépen békén!