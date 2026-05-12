Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal
Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal

2026. május 12. 16:15

Több tonnányi elpusztult busát emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a jelenség természetes tavaszi folyamat, de a melegedő víz miatt most tömegesen kerülnek felszínre a haltetemek.

Már mintegy három tonnányi busatetemet távolítottak el a Ráckevei–Soroksári Duna (RSD) vízterületéről azon az akción, amely még a hét végéig folytatódik – közölte a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ). A szakemberek beszámolója szerint a most felszínre kerülő elpusztult halak döntő többsége, mintegy 99 százaléka busa. A jelenség hátterében az áll, hogy a víz felmelegedésével a télen elhullott példányok most kezdenek felúszni a felszínre.

A szakértők szerint a tavaszi időszakban nem ritka a halelhullás. A tél végére a halak immunrendszere legyengül, így fogékonyabbá válnak különböző betegségekre, ami főként az idősebb, elöregedett egyedek pusztulásához vezet. Azokon a vizeken, ahol nagy számban él busa, a problémát tovább súlyosbíthatja a hideg vízi táplálékhiány is. Emiatt rövid idő alatt nagyobb mennyiségű hal pusztulhat el. A szakemberek ezt egy természetes biológiai szelekciós folyamatként írják le, amely jellemzően tavasszal jelentkezik.

Folyamatosan gyűjtik a haltetemeket

Az összegyűjtött haltetemeket az RDHSZ székháza előtti partszakaszra szállítják, majd onnan az Atev fehérjefeldolgozó üzemébe kerülnek megsemmisítésre.

A munkálatok az RSD több szakaszán is zajlanak, az akció várhatóan a hét végéig tart. A hatályos szabályozás szerint hivatalosan akkor beszélnek tömeges halpusztulásról, ha hektáronként egy héten belül legalább ötven kilogramm hal pusztul el.
 
