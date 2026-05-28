Évtizedekig lapult a pince mélyén az aranyérmékkel teli befőttesüveg: elképesztő, mit találtak a vidéki palotában

Több mint száz aranyérmét találtak a régészek a veszprémi Érseki Palota pincéjének megújításakor, amely más meglepetéseket is tartogatott a szakembereknek: a falakban még ma is fel lehet fedezni a korábban a Várhegy korábbi épületeinek köveit. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik, az ugyanis a 750 éves Veszprémi Érseki Pincészet eseményeinek ad majd otthont - írta .

A veszprémi Érseki Palota pincéje a szakemberek feltételezései szerint borospince lehetett, hiszen a borkereskedelem jelentős bevételi forrást jelentett a püspökségnek az 1700-as években. Magyarország egyik legrégebbi, Szent István király által alapított püspöksége ugyanis 1277 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel különleges adottságú mindszentkállai birtokán, amely az elmúlt 750 évben egyszer sem cserélt gazdát.

Az Érseki Palota pincéje a várnegyed megújításának köszönhetően régi-új funkciót kap, borkóstolók és más események helyszíne lesz. A terület feltárása és megújítása bőven tartogatott meglepetéseket a szakembereknek. A pince legnagyobb része ugyan egyidős a jelenlegi Érseki Palotával, ám déli vége feltehetően a korábban itt állt püspöki székhelyhez tartozhatott. A 18. századi építkezések során felhasználtak olyan – több esetben megmunkált, faragott – köveket, amelyek a Várhegy korábbi épületeiből származnak, ezeket ma is felfedezhetjük a pince falait figyelve.

A pince egyik oldalága az épület nyugati homlokzatához fut ki, ahol egykor egy „kútház” volt, amelyet a Séd patak látott el vízzel. A vizet ezen a keskeny pinceszakaszon vezethették át az épület alatt, a több száz éves vízvezetékre utaló nyomokat több helyen is megtalálták.

A régészek ennél meglepőbb leletre is rábukkantak az Érseki Palota pincéjében: az egyik sarokban, körülbelül 40 centiméter mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttesüveget találtak, amelyeket a szakemberek szerint a második világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar tíz- és húszkoronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század harmincas éveiben verték – ezeket az érdeklődők a Biró-Giczey Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg.

Több mint 750 éves pincészetet ismerhetnek meg a látogatók

Az Érseki Palota pincéjét ezentúl a borászat iránt érdeklődők is bejárhatják, az ugyanis a 750 éves Veszprémi Érseki Pincészet eseményeinek, borkóstolóinak és kiemelt veszprémi programok kísérőrendezvényeinek ad majd otthont. A pincészet ma már két birtokon, Mindszentkálla mellett Felsőörsön foglalkozik szőlőtermeléssel, díjnyertes borokat készítve Benesch Antal főborász vezetésével. Az 1277 prémium borcsalád 2024-es Sauvignon Blanc-ja nemrég a Concours Mondial du Sauvignon világbajnokságon nyert Grand Gold Medalt, így az első magyar borászattá vált, amely megkapta ezt a francia szakmai elismerést.

A 2026-os Volcanic Wine Awardson – a vulkanikus terroirról származó borok New Yorkban megrendezett világbajnokságán – a 2023-as 1277 Rajnai Rizling szerzett bronzérmet, míg az idei VinAgora Nemzetközi Borversenyen az 1277 Sauvignon Blanc 2024-es évjárata arany, a szintén 2024-es Mandorla Rajnai Rizling pedig ezüst minősítést kapott. Utóbbi néhány hete elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bora 2026 címet is.