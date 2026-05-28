2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
21 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vár, Veszprém, Magyarország
HelloVidék

Évtizedekig lapult a pince mélyén az aranyérmékkel teli befőttesüveg: elképesztő, mit találtak a vidéki palotában

HelloVidék
2026. május 28. 16:15

Több mint száz aranyérmét találtak a régészek a veszprémi Érseki Palota pincéjének megújításakor, amely más meglepetéseket is tartogatott a szakembereknek: a falakban még ma is fel lehet fedezni a korábban a Várhegy korábbi épületeinek köveit. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik, az ugyanis a 750 éves Veszprémi Érseki Pincészet eseményeinek ad majd otthont - írta .

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A veszprémi Érseki Palota pincéje a szakemberek feltételezései szerint borospince lehetett, hiszen a borkereskedelem jelentős bevételi forrást jelentett a püspökségnek az 1700-as években. Magyarország egyik legrégebbi, Szent István király által alapított püspöksége ugyanis 1277 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel különleges adottságú mindszentkállai birtokán, amely az elmúlt 750 évben egyszer sem cserélt gazdát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Érseki Palota pincéje a várnegyed megújításának köszönhetően régi-új funkciót kap, borkóstolók és más események helyszíne lesz. A terület feltárása és megújítása bőven tartogatott meglepetéseket a szakembereknek. A pince legnagyobb része ugyan egyidős a jelenlegi Érseki Palotával, ám déli vége feltehetően a korábban itt állt püspöki székhelyhez tartozhatott. A 18. századi építkezések során felhasználtak olyan – több esetben megmunkált, faragott – köveket, amelyek a Várhegy korábbi épületeiből származnak, ezeket ma is felfedezhetjük a pince falait figyelve.

A pince egyik oldalága az épület nyugati homlokzatához fut ki, ahol egykor egy „kútház” volt, amelyet a Séd patak látott el vízzel. A vizet ezen a keskeny pinceszakaszon vezethették át az épület alatt, a több száz éves vízvezetékre utaló nyomokat több helyen is megtalálták.

A régészek ennél meglepőbb leletre is rábukkantak az Érseki Palota pincéjében: az egyik sarokban, körülbelül 40 centiméter mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttesüveget találtak, amelyeket a szakemberek szerint a második világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar tíz- és húszkoronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század harmincas éveiben verték – ezeket az érdeklődők a Biró-Giczey Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Több mint 750 éves pincészetet ismerhetnek meg a látogatók

Az Érseki Palota pincéjét ezentúl a borászat iránt érdeklődők is bejárhatják, az ugyanis a 750 éves Veszprémi Érseki Pincészet eseményeinek, borkóstolóinak és kiemelt veszprémi programok kísérőrendezvényeinek ad majd otthont. A pincészet ma már két birtokon, Mindszentkálla mellett Felsőörsön foglalkozik szőlőtermeléssel, díjnyertes borokat készítve Benesch Antal főborász vezetésével. Az 1277 prémium borcsalád 2024-es Sauvignon Blanc-ja nemrég a Concours Mondial du Sauvignon világbajnokságon nyert Grand Gold Medalt, így az első magyar borászattá vált, amely megkapta ezt a francia szakmai elismerést.

A 2026-os Volcanic Wine Awardson – a vulkanikus terroirról származó borok New Yorkban megrendezett világbajnokságán – a 2023-as 1277 Rajnai Rizling szerzett bronzérmet, míg az idei VinAgora Nemzetközi Borversenyen az 1277 Sauvignon Blanc 2024-es évjárata arany, a szintén 2024-es Mandorla Rajnai Rizling pedig ezüst minősítést kapott. Utóbbi néhány hete elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bora 2026 címet is.
Címlapkép: Getty Images
#bor #turizmus #arany #borászat #érme #gasztronómia #díj #szőlő #régészet #hellovidék #veszprém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:47
16:27
16:15
16:03
15:44
Pénzcentrum
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
1 hete
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
3
3 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
2 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
5
2 hete
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 14:50
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 13:02
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
Agrárszektor  |  2026. május 28. 16:32
Ezek a növények soha ne kerüljenek egymás mellé a kertben: itt a lista