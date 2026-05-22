Európán belül olcsóbb lett a repülés, a nyári foglalásokkal már nem érdemes tovább várni.
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
Hihetetlen, de létezik olyan vidéki strand, ahol délután mindössze 1000 forintért lehet csobbanni az ország egyik legkülönlegesebb gyógyvizében. A Mesteri Barlangfürdő ilyen hely: igazi retro strandélmény, ahol a hangulat legalább annyira vonzó, mint a víz. Közben pedig a környék – a Ság-hegy – olyan különleges élményeket tartogat, amelyek könnyedén egész hosszú hétvégés programmá formálják a lazulást. Last minute ajánló következik azoknak, akik még nem döntötték el, hol töltsék a pünkösdi hosszú hétvégét.
A Mesteri termálfürdőről annak idején éveken át sztorizgattunk: „nem hiszitek el, de van egy gyógyvizes hely Vas megyében, a Ság-hegy lábánál, meseszép természeti környezetben, ahol még a kerti zuhanyzóból is gyógyvíz folyik” – meséltük. Akkoriban az egész kis falusias strand mindössze két szabadtéri betonmedencéből állt, egy fapados büfével és egy hollandokkal teli kempinggel. A hangulata viszont verhetetlen volt – és talán mindenek felett ott volt a kerti zuhanyzó, mögötte a Ság-hegy Pazar panorámájával, és a hihetetlen gyógyító víz.
Aztán bezárt a régi szabadtéri strand, és 2019-re teljesen megújult a fürdő is: felépült a Mesteri Barlangfürdő is, így ma már nemcsak nyáron, hanem egész évben lehet élvezni a különleges, kénes vulkáni vizet – akár a szabadtéri medencékben is. A hely egyik legnagyobb erőssége továbbra is a gyógyvíz mellett a környezete: falusias nyugalom, tiszta levegő, és az az érzés, hogy itt még nem nyomta el mindent az ipar. Kemenesalja ugyanis máig megőrizte természetközeli arcát.
A Mesteri Vulkánfürdő környéke egyébként is gyógyvizekben gazdag: a közelben ott van Borgáta, a Ság-hegy lábánál Celldömölk gyógyfürdője, de Bük és Sárvár sincsenek messze. Mégis, Mesteriről valahogy kevesebbet hallani – pedig itt is adott minden a lassabb, „kádárkori” hangulatú fürdőélményhez.
Évek óta szerettük volna újra letesztelni, milyen lett a barlangfürdő – most végre sikerült
Örömmel nyugtáztuk: hétvégén gyakorlatilag tele a parkoló, a hely él és működik. Pedig nincs túl sok élményelem, nincs csúszdapark, sem termálvizes, jakuzzis attrakciók: inkább a csendes fürdőzés, az elnyúló áztatás, a gyógyvíz és a szauna dominál (külön fizetős, de korrekt opcióval).
Kint több kisebb-nagyobb gyógyvizes ülőmedence van, 36–38 fokos vízzel, illetve egy 32–34 °C-os melegvizes áztató is. Bent pedig barlanghangulatban lehet a vízben csobbanni, úszkálni. Úszómedence és hideg vizes merülő viszont nincs – ami a szauna után azért tud hiányozni, de mit is várunk a 800 forintos szaunajegy mellé, örülünk, hogy adnak törülközőt, és lehet fürdőruha nélkül meztelen izzadni. A tusolóból viszont ugyanúgy a jól ismert, pezsgős gyógyvíz jön, mint régen. A gyerekeseknek jó hír, hogy van egy pancsoló is (nyáron használható), 32–34 fokos vízzel.
Ami viszont tényleg meglepő, az az árképzés: gyanítjuk, ez az ország egyik legolcsóbb vidéki strandja. Hétköznap egy felnőtt belépő 1.900 forint, hétvégén 3.000 forint, a nyugdíjas jegy pedig 1.500 és 2.500 forint között mozog. A legnagyobb „csavar” azonban az, hogy az év szinte minden napján 16:00-tól mindössze 1.000 forintért lehet bemenni – ez az a kategória, aminél már tényleg nehéz nem elgondolkodni egy spontán esti csobbanáson. A gyerekjegy 1.200 forint, a téli szezonban pedig elérhető egy 3 órás belépő is szintén 1.000 forintért. A szauna külön fizetős: hétköznap 500, hétvégén 800 forint, és kizárólag fürdőbelépővel együtt használható.
A büfé is hozza a klasszikus, fapados, de erősen Kádár-kori strandhangulatot. Hagyományos büfés kaják vannak, „ahogy kell”, vendégbarát árakon – és ha épp nem a lángosra futunk rá, tavaszi meglepetésként gesztenyepüré is akad, sőt isteni tortákat is lehet majszolni.
A Ság-hegy és környéke is több napot megérdemel
Ha már itt járunk, ki ne hagynánk a Ság-hegyet, a Balaton-felvidéki tanúhegyek legnyugatibb tagját. Aki egyszer is megmászta ezt a 279 méter magas tanúhegyet, jó eséllyel vissza is vágyik ide. A Ság-hegy ugyanis tényleg egyedülálló látványosság Magyarországon. A régen koporsó alakú ősvulkán teteje szinte teljes egészében a bazaltbányászat áldozata lett, így ma gyakorlatilag feltárul a hajdani kürtő kőzetvilága – könnyen megismerhető, hogyan is nézhetett ki a több millió éves tűzhányó.
A felfedezésben a 12 állomásos Vulkán tanösvény segít, amely végigvezet a Ság-hegy legszebb és legérdekesebb részein: a peremtől a kráteren át egészen a Trianoni emlékkeresztig. Útközben fel lehet kapaszkodni a két legmagasabb kúpra is, ahonnan a hegy belsejére és a környékre is pazar panoráma nyílik.
Fent, a vulkán kráterében különös nyugalom fogad, tényleg harapni lehet a friss levegőt. A helyiek pedig azt is mondják, hogy ha jókor vagy jó helyen járunk, a kráternek olyan „energetikája” van, ami még a fejfájást is képes elmulasztani. A kráter gyomrában kövekből kirakott neveket is látni – turisták hagyják itt nyomukat, így ez egy folyamatosan változó, óriás kirakós, amit bárki tovább is építhet.
Ősrégi tűzhányó látványos kráterrel és Magyarország egyetlen vulkanológiai múzeumával
Érdemes betérni a vulkanológiai látogatóközpontba is, a Kemenes Vulkán Parkba, ebbe szürke betonból és vörös acélból emelt az erődszerű épületbe, amely a tűzhányó lábánál áll. Ez Magyarország egyetlen olyan kiállítóhelye, amely kifejezetten a vulkánokat és a tűzhányók működését mutatja be. A torony tetején lévő kilátószobából pedig páratlan panoráma nyílik – szinte teljes egészében belátni a Ság-hegyet.
A túraútvonal mentén érdemes megállni a Sághegy Múzeumnál is, ahol a hegy természeti világát, valamint hely- és kultúrtörténetét mutatják be interaktív formában. Maga az épület is különleges, hiszen egykori bánya-transzformátorházból alakították ki. Ma árnyas játszópark és életnagyságú „kősimogatók” várják a családokat, ahol a gyerekek nemcsak megnézhetik, hanem meg is tapinthatják Magyarország köveit.
Mint minden tanúhegyünket, a Ság-hegy szoknyáját is szőlők borítják, amelyek egészen felkúsznak a lankákon. Érdemes megkóstolni a vulkáni talajon termett, karakteres olaszrizlinget is, például a felújított Szív-pincében.
Címlapkép: Mesteri fürdő (Fotó: Pais.-H Szilvia)
