2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
25 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Meglepő dologok épülnek a Balatonon: megjelentek a titokzatos vízi szigetek, mutatjuk, mire készülnek
HelloVidék

Meglepő dologok épülnek a Balatonon: megjelentek a titokzatos vízi szigetek, mutatjuk, mire készülnek

HelloVidék
2026. május 28. 10:45

Nem semmi, Tiktokon jött a látványos videó: a Balaton négy különböző pontján épp szigetüzemű kutatóállomások telepítése zajlik. A mérőműszerekkel felszerelt rendszerek folyamatosan gyűjtik az adatokat a tó vízminőségéről, vízállásáról és időjárási viszonyairól, segítve a Balaton állapotának pontosabb nyomon követését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás vizsgálatát is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Folyamatban van a szigetüzemű kutatóállomások telepítése a Balaton mind a négy medencéjében – közölte a vízügyi igazgatás. A fejlesztés célja, hogy a tó állapotáról a korábbinál jóval részletesebb, folyamatosan frissülő adatokat kapjanak a szakemberek, a vízminőségtől a meteorológiai viszonyokig. A Balatonon korábban már kiépítettek hasonló, több pontból álló mérőhálózatot, amely a tó különböző medencéiben – Siófok, Balatonszemes, Szigliget és Keszthely térségében – gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotáról. Az építkezésről látványos TikTok-videó is készült, amit ide kattintva meg is nézhettek!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mit tudnak ezek az állomások?

A most telepített egységek lényege, hogy a vízen álló, szigetüzemű mérőpontok folyamatosan figyelik:

  • a vízminőséget (pl. hőmérséklet, alapvető paraméterek),
  • a vízmennyiségi adatokat,
  • valamint a meteorológiai viszonyokat (szél, hőmérséklet, csapadék).

A rendszerek egyik fontos eleme, hogy a viharjelző berendezések is ezekre a platformokra kerülnek, így közvetlenebb és gyorsabb adatokat adhatnak a Balaton biztonságos használatához.

Így épülnek fel a vízen álló mérőpontok

A telepítés több lépésben zajlik. Először a mederben rögzítik a tartóoszlopokat, majd erre épül fel a teljes szerkezet. Ezt követően kerülnek fel a különböző mérőműszerek és érzékelők. A rendszer szigetüzemű, vagyis saját energiaellátással működik, jellemzően napelemes megoldásokkal, így külső hálózattól függetlenül is képes folyamatos adatgyűjtésre.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A vízügyi fejlesztések részeként az elmúlt években már kiépült egy olyan monitoringrendszer, amely a Balaton több pontján is valós idejű adatokat szolgáltat, és ezek az információk online felületeken is elérhetők. A mostani telepítés ezt a rendszert bővíti tovább, különösen a viharjelzés és a vízminőségi előrejelzések pontosságát erősítve. 
 
 
 
 

 
 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #víz #vihar #időjárás #fejlesztés #napelem #vízminőség #vízügy #tó #időjárás előrejelzés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:01
11:46
11:28
11:20
11:15
Pénzcentrum
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
7 napja
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
3
3 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
2 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
5
2 hete
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 11:20
Egyre óvatosabbak a magyar lakásvásárlók, megtorpant a drágulás: tényleg kipukkadhat a lufi 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 11:15
Megvan a magyarok három kedvenc külföldi úti célja: egy apró figyelmetlenség miatt azonban rengetegen rávetik a gatyájukat a nyaralásra
Agrárszektor  |  2026. május 28. 11:32
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól