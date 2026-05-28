Meglepő dologok épülnek a Balatonon: megjelentek a titokzatos vízi szigetek, mutatjuk, mire készülnek
Nem semmi, Tiktokon jött a látványos videó: a Balaton négy különböző pontján épp szigetüzemű kutatóállomások telepítése zajlik. A mérőműszerekkel felszerelt rendszerek folyamatosan gyűjtik az adatokat a tó vízminőségéről, vízállásáról és időjárási viszonyairól, segítve a Balaton állapotának pontosabb nyomon követését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás vizsgálatát is.
Folyamatban van a szigetüzemű kutatóállomások telepítése a Balaton mind a négy medencéjében – közölte a vízügyi igazgatás. A fejlesztés célja, hogy a tó állapotáról a korábbinál jóval részletesebb, folyamatosan frissülő adatokat kapjanak a szakemberek, a vízminőségtől a meteorológiai viszonyokig. A Balatonon korábban már kiépítettek hasonló, több pontból álló mérőhálózatot, amely a tó különböző medencéiben – Siófok, Balatonszemes, Szigliget és Keszthely térségében – gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotáról. Az építkezésről látványos TikTok-videó is készült, amit ide kattintva meg is nézhettek!
Mit tudnak ezek az állomások?
A most telepített egységek lényege, hogy a vízen álló, szigetüzemű mérőpontok folyamatosan figyelik:
- a vízminőséget (pl. hőmérséklet, alapvető paraméterek),
- a vízmennyiségi adatokat,
- valamint a meteorológiai viszonyokat (szél, hőmérséklet, csapadék).
A rendszerek egyik fontos eleme, hogy a viharjelző berendezések is ezekre a platformokra kerülnek, így közvetlenebb és gyorsabb adatokat adhatnak a Balaton biztonságos használatához.
Így épülnek fel a vízen álló mérőpontok
A telepítés több lépésben zajlik. Először a mederben rögzítik a tartóoszlopokat, majd erre épül fel a teljes szerkezet. Ezt követően kerülnek fel a különböző mérőműszerek és érzékelők. A rendszer szigetüzemű, vagyis saját energiaellátással működik, jellemzően napelemes megoldásokkal, így külső hálózattól függetlenül is képes folyamatos adatgyűjtésre.
A vízügyi fejlesztések részeként az elmúlt években már kiépült egy olyan monitoringrendszer, amely a Balaton több pontján is valós idejű adatokat szolgáltat, és ezek az információk online felületeken is elérhetők. A mostani telepítés ezt a rendszert bővíti tovább, különösen a viharjelzés és a vízminőségi előrejelzések pontosságát erősítve.
