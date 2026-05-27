Íme, ezek lettek 2026-ban a balatoni legjobb borai: kiosztották a régió legrangosabb díjait

Kiderült, melyek lettek idén a Balaton legjobb borai: Balatonfüreden adták át a XXIII. Balatoni Borok Versenyének díjait, ahol a régió mind a hat borvidéke képviseltette magát. A megmérettetés továbbra is a Balatoni Borrégió egyik legfontosabb szakmai eseményének számít.

Május 26-án Balatonfüreden, a Kékszalag Portban került sor a Balatoni Borrégió legnagyobb borversenyének, a XXIII. Balatoni Borok Versenyének díjátadójára. A verseny bírálóbizottságának elnöke Nyitrainé Sárdy Diána professzor, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet vezetője volt. A szakmai védnökséget a Balatoni Borrégió Borrégiós Tanácsa biztosította, a versenyt pedig több szakmai szereplő és cég is támogatta, köztük a Balaton Fejlesztési Tanács - írta a Hírbalaton.

A bírálatra még április 30-án került sor Zalaszabarban, a Kányavári Borbirtokon. A mintákat hat szakmai bizottság és egy társadalmi zsűri értékelte, a szervezést a Balatoni Szövetség koordinálta a Zalai Borvidék borászainak szakmai közreműködésével.

A versenyre idén 47 termelő nevezett összesen 214 bormintával

A mezőnyben 148 fehérbor, 25 vörösbor, 18 rozé, 16 pezsgő, 6 gyöngyözőbor és egy pet-nat szerepelt. A Balatoni Borrégió mind a hat borvidéke képviseltette magát: érkeztek tételek a Badacsonyi borvidékről, a Nagy-Somlói borvidékről, a Zalai borvidékről, a Balatonboglári borvidékről, a Balaton-felvidéki borvidékről és a Balatonfüred–Csopaki borvidékről is.

Az eredmények alapján három nagyarany minősítést osztottak ki, emellett 48 arany-, 145 ezüst- és 11 bronzérmet ítéltek oda, valamint hat okleveles elismerés is gazdára talált.

A Balatoni Borok Versenye az elmúlt években nemcsak szakmai rangot szerzett magának, hanem egyfajta lenyomata lett annak is, merre tart a balatoni borászat: a hagyományos fehérborok mellett egyre erősebben jelennek meg a pezsgők, a rozék és az új stílusú tételek is a régió kínálatában.

A XXIII. Balatoni Borok Versenye fődíjas borai:

A Balatoni Borrégió Legjobb Fehér Bora 2026. címet a Tornai Pincészet Selection Apátsági Furmint 2022. bora nyerte. mely a versenyen nagyarany minősítést kapott.

A Balatoni Borrégió Legjobb Vörös Bora 2026-ban az Obsitos pincészetből Varga János Syrah 2023. bora lett.

A Balatoni Borrégió Legjobb Rozé Bora 2026-ban a Simon Pincészet Syrah rozé 2025. bora.

A Balatoni Borrégió Legjobb Pezsgője 2026. címet a Garamvári Szőlőbirtok Garamvári Classic Brut NV pezsgője kapta.

A Balatoni Borrégió Legjobb Desszert Bora 2026-ban a Varga Pincészet Aranymetszés Badacsonyi Olaszrizling késői szüret 2022. bora lett.

Idén először a Balatoni Borok Versenyének borai közül került kiválasztásra a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) bora és pezsgője. Az MVSZ Bora 2026. címet a Fodor Borbirtok Aszófői Olaszrizling 2025. bora kapta, míg az MVSZ Pezsgője a Garamvári Szőlőbirtok Classic Brut pezsgője lett. Az MVSZ első üveg pezsgőjét Holczhauser András főtitkár Érdi Mária olimpikon/európa-bajnoknak adta át.

Különdíjak: