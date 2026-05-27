MISKOLC, MAGYARORSZÁG - 2014. AUGUSZTUS 29: Barlangfürdő, egy természetes barlangban lévő termálfürdőkomplexum Miskolctapolcán, Miskolc városrészben.
Kiderült, mikor nyithat újra a miskolctapolcai Barlangfürdő: már a próbaüzem dátumáról beszélnek

2026. május 27. 09:15

Lassan két éve annak, hogy tűz pusztított a Miskolctapolca Barlangfürdő aquaterápiás részlegében, a legendás fürdő fedett része pedig azóta is zárva tart. Most viszont végre olyan információ érkezett, ami alapján végre kiderült, mikor térhetnek vissza a vendégek.

A friss hírek szerint, ha nem jön közbe újabb váratlan probléma, akkor augusztus közepén indulhat el a próbaüzem, és néhány héttel később, vagyis 2026 őszének elején már meg is nyithat a felújított fürdő. Erről Tóth-Szántai József polgármester a Facebookon beszélt.

A miskolctapolcai Barlangfürdőben 2024 szeptemberében keletkezett tűz, amely gyorsan átterjedt az épület jelentős részére. Bár személyi sérülés nem történt, a károk olyan súlyosak voltak, hogy a fürdő fedett része azóta sem fogadhat vendégeket. A szabadtéri részt ugyanakkor már korábban újranyitották Kagyló Strand néven.

A rekonstrukció jelenleg is teljes erővel zajlik. A beszámolók szerint elkészült az új födém, épül a tetőszerkezet, miközben a barlangjáratokban már a padlófűtésen és az új elektromos rendszereken dolgoznak a szakemberek. A felújítás során ráadásul több korábbi műszaki problémát is feltártak, amelyeket szintén orvosolni kellett.

A Barlangfürdő nemcsak Miskolc, hanem az egész hazai turizmus egyik ikonikus helyszíne: a természetes barlangrendszerre épült termálfürdő évtizedek óta az ország egyik legismertebb wellness-látványossága, évente több százezer vendéget vonzott még a tűzeset előtt is. Addig sem marad teljesen fürdő nélkül Miskolctapolca: az Ellipsum Élményfürdő jelenleg is működik, és továbbra is fogadja a vendégeket.
