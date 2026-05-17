A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól.
Ezt ették a dunántúli betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
Kötve hisszük, hogy a pandúrok egy komolyabb bevetés előtt épp ezt a gulyáslevest fogyasztották volna: egy emberes adag után aligha maradt volna erő a betyárok üldözésére. De nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van ez a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás. A térség ismert fogásai közé tartozik, az eredeti változatban pedig velős csont is fontos szerepet kap, majd meglátjátok!
Nyakunkon a pünkösdi hosszú hétvége, és ha az égiek is kegyesek hozzánk, végre nekiláthatunk a szabadtéri sütés-főzésnek. A bográcsozáshoz pedig tényleg nem kell sok: elég, ha kimegyünk a kert végébe, és összegyűjtjük a metszésből megmaradt, kiszáradt faágakat. A legfontosabb, hogy a tűzifa száraz legyen, és főzés előtt mindenképp ellenőrizzük, nincs-e érvényben tűzgyújtási tilalom. Ha nincsenek különösebb igényeink, egy egyszerű tűztér kialakítása sem ördöngösség: fél óra alatt ásóval és kapával kész is a helye, az oldalát pedig bontott téglával vagy terméskővel érdemes kirakni. Ha pedig minden adott, már rotyoghat is a bográcsban az ínycsiklandó ebéd.
Gasztromesénkben ezúttal a szabadtéri főzés világába merülünk el, azon belül is a magyarok egyik kedvenc késő tavaszi–nyári elfoglaltságába, a bográcsozásba. Megnézzük, milyen a jó bogrács, milyen típusok közül választhatunk, és mennyiért érdemes ma beszerezni egyet – a végére pedig egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb receptet is hozunk: a jászok nagy kedvencét, a pandúrgulyást.
Annak idején sem bíbelődhettek sokat a szabadtéri főzéssel
Még 150 évvel ezelőtt is természetes volt, hogy a vidéki füstöskonyhákban ott lógott a gerendáról a bogrács, és nemcsak ünnepnapokon került elő. A főzés a mindennapok része volt, nem külön alkalom. Bevallom, nálunk sem kell különösebb apropó ahhoz, hogy tüzet rakjunk: egy kis jó idő elég, és máris előkerül a bogrács.
Nincs benne nagy varázslat – elég egy kiló krumpli, fél kiló hús, hagyma, paprika, egy kevés paradicsom –, és mire rendbe tesszük a kertet, kész is a gulyás vagy a pincepörkölt, vagy épp a szalonnás tojásrántotta, merthogy tárcsán, szabadtűzön azt is lehet sütni, próbáljátok csak ki! A szabad tűzön készített étel íze nehezen hasonlítható bármihez, ami a konyhában készül, ezért is érdemes bátran kísérletezni.
Amire egyedül szükségünk lehet, az egy jó a bogrács
A régi időkben, a fémes edények elterjedése előtt a szabadtűzi főzés még egészen más képet mutatott. A Kárpát-medencében nem a ma ismert bográcsformákban főztek őseink, hanem különféle mázatlan agyagedényekben készült az étel. Ezek inkább fazékszerűek voltak: vastag faluk és kissé befelé húzott formájuk segítette, hogy jobban bírják a nyílt láng hőjét, és kevésbé repedjenek meg a hirtelen hőingadozástól. A főzés ezekben az időkben szinte mindig a tűz fölé függesztve történt. Először kötéllel, később már lánccal akasztották fel az edényeket a gerendáról vagy a tűz fölé ácsolt szerkezetekről – ez a megoldás a fémmegmunkálás elterjedésével vált általánossá.
A klasszikus bogrács, ahogy ma ismerjük, már a fémművesség világához kötődik. A középkortól kezdve jelennek meg Magyarország területén is a réz- és vasedények, amelyek fokozatosan kiszorították a cserépedényeket a szabadtéri főzésből. A réz különösen a 16–17. századtól terjedt el szélesebb körben, részben délszláv és oszmán hatások révén is. Nem véletlen az sem, hogy maga a „bogrács” szó is a délszláv–török nyelvi közegből érkezett a magyarba, a „bakrač / bakraç” jelentése rézedényt, üstfélét takar.
A 18–19. századra a vasból készült bogrács vált a legelterjedtebbé, különösen a pásztorkultúrában. Egyszerű oka volt: olcsóbb volt, strapabíróbb, és könnyebben javítható, mint a réz. Aztán az iparosodás előrehaladtával a 19–20. század fordulóján megjelentek a tömeggyártott acélbográcsok, majd később a zománcozott változatok. Ezek a 20. század második felében váltak igazán általánossá: olcsók lettek, könnyen tisztíthatók, és gyakorlatilag minden háztartásban elérhetővé tették a bográcsozást.
A szocialista időkben a zománcozott acélbogrács lett a leggyakoribb tömegtermék, de a hagyományos vasedények sem tűntek el teljesen, főleg vidéken. Ma pedig egyfajta visszatérés is látszik: az öntöttvas bográcsoknak ismét nagy kultusza lett. Vastag faluk miatt egyenletesebben tartják a hőt, stabilabb főzést adnak, és kevésbé érzékenyek a hirtelen lángra vagy figyelmetlenségre – cserébe viszont jóval nehezebbek, és inkább „helyhez kötött” használatra valók.
Borsos ára van egy jó bográcsnak, de egy életre szóló befektetés
Az árak ma már elég széles sávban mozognak. A leggyakoribb zománcozott, 16–22 literes bográcsok 2026-ban jellemzően 6 000–12 000 forint között kaphatók, minőségtől és vastagságtól függően. A rozsdamentes acél változatok már inkább 12 000–25 000 forint körül indulnak, míg az öntöttvas bográcsok a nehezebb kategóriát képviselik: egy 16 literes darabért 25 000–45 000 forintot is elkérhetnek.
Nem mindegy azonban, mit választunk, mert a bogrács formája és anyaga is meghatározza, mi kerülhet bele.
• Halászléhez való, úgynevezett bajai típusú bogrács: alul szélesebb, felül szűkebb kialakítású. Ez segíti, hogy a lé kevésbé párologjon, így hosszabban, egyenletesebben főjön.
• Gulyásbogrács: a klasszikus forma, felfelé szélesedő edény, általában 5–30 literes méretben, sokoldalú felhasználásra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A bográcsok falvastagsága anyagtól függően jellemzően 0,8–1,4 mm között alakul a zománcozott és acél típusoknál, míg az öntöttvas edények ennél lényegesen masszívabbak, ami a hőtartásban is érezhető különbséget jelent.
Kerámiabográcsok: újra felfedezett hagyomány a szabadtéri főzésben
Egyre nagyobb figyelmet kapnak a kerámiából készült bográcsok is, amelyek a hagyományos fém változatok mellett újra megjelentek a szabadtéri főzés világában. A békéscsabai Farkas Gábor népi iparművész – a Népművészet Ifjú Mestere és korábbi Folk Trend díjazott – olyan edényeket is készít, amelyek kifejezetten főzési célra készülnek. A mester szerint a kerámiaedények egyik legfontosabb sajátossága a hőkezelésben rejlik: rossz hővezetők, ugyanakkor kiváló hőtárolók. Ennek köszönhetően az étel nem „ég rá” könnyen, miközben egyenletesen melegszik át, így az ízek is jobban összeérnek - árulta el a csabai fazekasmester a HelloVidéknek.
Bár gyakran él az a vélekedés, hogy ezekben lassabban készül el az étel, a gyakorlat sokszor ennek az ellenkezőjét mutatja: megfelelő használat mellett bizonyos fogások akár gyorsabban is elkészülhetnek, mint hagyományos vasedényben, köszönhetően az egyenletes hőeloszlásnak. A kerámiabográcsok emellett természetes anyagból készülnek, nem bocsátanak ki káros anyagokat, és megfelelő használat mellett hosszú élettartamúak. Hátrányuk inkább a sérülékenységük és a magasabb ár: ezek az edények jellemzően kézműves, egyedi darabok, így a szabadtéri főzés prémium kategóriáját képviselik.
Íme, a jászsági pandúrgulyás, avagy a Zagyva menti főzőversenyek legendás levese
Bár a gulyás – vagy gulyásleves – a magyar konyha legismertebb fogása, a pörkölt és a paprikás mellett a hazai gasztronómia egyik alappillére, amely a 19. században a pásztorok egyszerű ételéből a polgári konyha asztalára is bekerült, a „pandúros” változat már jóval későbbi fogás. Ez az igen sűrű, brutálisan laktató gulyásleves Jászberényhez köthető, és a helyi hagyomány szerint 1981 decemberében készült el először. A pandúrgulyás ma már a térség egyik legismertebb fogása, a Zagyva Parti Fesztivál főzőversenyén pedig külön kategóriaként szerepel, így őrizve a fiatalon elhunyt mesterszakács, Koha Csaba emlékét, akihez a recept megszületését is kötik.
Az eredeti recept szerint a leves alapja borjúlábszár, velős csont és agyvelő volt, vagyis egy kifejezetten gazdag, kollagénben és ízanyagokban erős alapra épült. A mai, hétköznapibb változatok ezt egyszerűbb, könnyebben elérhető alapanyagokkal készítik el, a karakteres, paprikás–sűrű gulyásjelleg azonban változatlanul megmarad:
Jászsági pandúrgulyás - Hozzávalók (6–8 adaghoz)
- 80 dkg marhalábszár vagy sertéslapocka (vagy mehet vegyesen)
- 20 dkg sertésvelő (elhagyható, de eredetileg része volt)
- 3 nagy fej vöröshagyma
- 3–4 gerezd fokhagyma
- 3 evőkanál sertészsír
- 2–3 evőkanál édes fűszerpaprika
- 2–3 db babérlevél
- 1 teáskanál őrölt kömény
- só, frissen őrölt bors ízlés szerint
- 2 db sárgarépa
- 2 db fehérrépa
- 3–4 db burgonya
- 1 kisebb zeller
- 1 marék zöldborsó (opcionális)
- 1 kis doboz gomba (opcionális)
- Ízlés szerint: kakukkfű, friss petrezselyem, kapor vagy tárkony és 1–2 evőkanál mustár
- 2 dl tejföl (tálaláshoz vagy sűrítéshez)
- víz szükség szerint
A felhevített bográcsban felolvasztjuk a zsírt, majd hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát. Lassú tűzön üvegesre dinszteljük, közben egy csipet sóval segítjük, hogy hamarabb levet engedjen. Amikor a hagyma már szép aranyos, levesszük a bográcsot a közvetlen lángról, és hozzáadjuk a kockára vágott húst. Rövid ideig pirítjuk, hogy kérget kapjon, majd megszórjuk fűszerpaprikával, és gyorsan elkeverjük, hogy ne égjen meg. Ezután kevés vízzel felöntjük, és visszatesszük a parázs fölé. Alacsony, egyenletes tűzön pároljuk, időnként pótolva a folyadékot.
Körülbelül 60–90 perc után kerül bele a zúzott fokhagyma, a babérlevél, a kömény, valamint a mustár. Ekkor már hosszabb lével dolgozunk, és elindul a klasszikus gulyásos „összeérés”. Amikor a hús félig megpuhult, hozzáadjuk a felkarikázott répákat, a zellert és a burgonyát. Ezután további 1–2 órán át főzzük, amíg minden alapanyag teljesen megpuhul, és a leves sűrű, tartalmas állagot kap. A végén kerülhet bele a zöldborsó és a gomba, valamint a friss zöldfűszerek (petrezselyem, kapor, tárkony), amelyek frissítik az ízeket. Amikor megfőtt a hús és a zöldségek, hozzáadjuk a lehártyázott sertésvelőt.
@cooponlineshop ♬ Summer day - TimTaj
A tejfölt kétféleképpen használhatjuk: vagy közvetlenül tálaláskor adjuk hozzá, vagy egy kevés forró lével elkeverve visszaöntjük a bográcsba, ha krémesebb állagot szeretnénk.
A pandúrgulyást leggyakrabban friss kenyérrel vagy csipetkével kínálják. A karakteres, paprikás alap miatt egy kevés ecet vagy citromlé is jól áll neki. A pandúrgulyás igazi „lassú bográcsos” étel: nem siet, de cserébe mindent összeérlel – pont úgy, ahogy a jászsági főzőversenyek világában megszületett.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Jó hír az eper szerelmeseinek: a szabadföldi magyar gyümölcs már a jövő héten megjelenhet a piacokon, és lassan országszerte nyitnak a „Szedd magad” ültetvények is.
Egyre több helyről érkeznek medveészlelések Borsodból, a szakértők szerint pedig nagy valószínűséggel ugyanaz a fiatal barnamedve bukkan fel újra és újra a térségben.
Újabb fordulatot vett az azbesztügy: már Szentgotthárdon is azbesztszennyezett anyagot találtak a mintavételek során.
A Balatonlellén létrehozott 1500 négyzetméteres kutyás közösségi tér nem egyszerű futtatóként működik majd. A park egyik fő attrakciója egy külön kialakított kutyamedence lesz.
Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el.
Eladó Szeged sztárrá vált étterme és boutique hotelje: ennyit kérnek a díjnyertes Tiszavirágért + videó
Újra eladó Szeged egyik legikonikusabb vendéglátóhelye, a Tiszavirág Room & Restaurant – és most bárki megveheti a város egyik legkülönlegesebb boutique hotelét.
Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: "Ez nem maradhat következmények nélkül!"
Gajdos szerint legalább 300 olyan helyszín lehet, ahol felmerül az azbeszt jelenléte, a probléma pedig három megyére – Vasra, Zalára, valamint Győr-Moson-Sopronra – is kiterjed.
Példátlan összefogás indult Veszprém kedvenc tócsizójáért, miután felmerült, hogy a népszerű belvárosi hely működése veszélybe kerülhet.
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint akkreditált mintavételek igazolták a szennyezést, ezért az érintett területeken azonnali korlátozásokat vezettek be.
Öt nagyszínházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026/27-es évadban. A kínálatban egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség.
Nem biztos, hogy a Balaton körül végig felsővezetéket húznak ki: Vitézy Dávid szerint inkább akkumulátoros vonatokkal lehetne megoldani a régóta tervezett fejlesztést.
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Eladó a Prieger Zsolt martonvásári álomotthona: panoráma a Brunszvik-kastély parkjára, madárcsicsergéses kert, és egy olyan hangulat, amibe első látásra bele lehet szeretni.
Miközben egyre bizonytalanabb, meddig forgatják még A mi kis falunk jeleneteit Pilisszentléleken, az elmúlt években brutális drágulás söpört végig a település ingatlanpiacán.
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
Legkorábban 2028-tól vezethető be az az átfogó önkormányzati reform, amelyet Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetének (TÖOSZ) korábbi elnöke vázolt fel.
Kész, vége: leállt a kritikus szakellátás az egyik vidéki kórházban, más városba kell átvinni a beteg gyerekeket
A háttérben súlyos szakemberhiány áll: a rendelést Szombathelyen évek óta egyetlen gyermekpszichiáter vitte, miközben a kórház folyamatosan hirdeti a betöltetlen szakorvosi állást.
Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is
Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.
Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről
A hír, aminek most sokan örülhetnek Székesfehérváron: újra iható a Csitáry-kút vize Székesfehérváron – lezárult a vizsgálat, megnyitották a közkedvelt forrást.
Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal
Több tonnányi elpusztult busát emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a melegedő víz miatt most tömegesen kerülnek felszínre a haltetemek.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n