Elképesztő pénzt termel Fókuszcsoport Ádám médiabirodalma: százmilliós osztalékot fizetnek ki az elmúlt év után

A Jólvanezígy, a Fókuszcsoport és több más népszerű Youtube műsor révén ismertté vált Nagy Ádám vállalkozása 2025-ben újabb erős évet zárt. A Rawfilter Media Kft. nettó árbevétele meghaladta a 433 millió forintot, miközben a társaság több mint 83 millió forintos nyereséget termelt. A cég tulajdonosai a beszámoló elfogadásakor 100 millió forint osztalék kifizetéséről is döntöttek.

Nagy Ádám, aki pár hónapja az RTL képernyőjén a Heti Hetes új verziójának műsorvezetőjeként is feltűnt, leginkább a Youtube-ról ismert. A cégéhez köthető csatornák (többek között a Jólvanezígy és a Fókuszcsoport) a legnézettebbek közé tartoznak a videómegosztó portálon, de rendszeresen hoznak ki új merchöket a Kopasz Csimpánz brand keretein belül és a tavalyi évben könyvet is adtak ki.

A Rawfilter Media Kft. is leadta a 2025-ös üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, a számok alapján pedig kifejezetten erős évet zárt a vállalkozás. A közzétett adatok szerint a cég árbevétele és profitja is jelentősen emelkedett az előző évhez képest, ugyanakkor a működési költségek oldalán is látványos növekedés látható.

A beszámoló szerint a cég 2025-ben 433,1 millió forintos nettó árbevételt ért el, ami több mint 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 284,5 millió forinthoz képest. A cég adózott eredménye 83,2 millió forint lett, szemben a 2024-es 70,8 millió forinttal. A társaság pénzügyi helyzete is stabilnak tűnik. Az év végén több mint 114 millió forint pénzeszközzel rendelkezett, saját tőkéje pedig 174 millió forintra emelkedett. A mérlegfőösszeg 234 millió forint volt.

A tulajdonosok (Nagy Ádám és Andó Bíborka, a Fókusz Stúdió ügyvezetője) május 22-én osztalék kifizetéséről is döntöttek, összesen 100 millió forint kerül kifizetésre a 2025. évi eredmény és az eredménytartalék terhére.

