Tórekorder gigaponty akadt horogra a hazai horgászversenyen: 40 percig tartott az elképesztő küzdelem

Új tórekord született a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tavon, ahol a II. MTC Kupán egy 39 kilogrammos pontyot emeltek partra a horgászok – számolt be róla a tó üzemeltetése és a versenyen részt vevők.

A rekordhalat a 8-as álláson horgászó Gastro Giants csapata (Chlebik Tamás és Bódi István) fogta ki. A hatalmas ponty kifogása a beszámolók szerint komoly küzdelmet jelentett: a fárasztás nagyjából 40 percig tartott. A tógazda, Csörgő Tamás úgy fogalmazott, érzelmileg is megható pillanat volt számára a fogás - írta a Pecaverzum.

Megmondom őszintén, tógazdaként megkönnyeztem az előbb, ugyanis az itt horgászó srácok az II. MTC Kupán pár nap kapástalanság után egy csodát fogtak

– mondta.

A horgászok elmondása alapján a hal rendkívül erősen küzdött a fárasztás során. „Az azt csinált a csónakkal és velünk is, amit akart” – idézték vissza az élményt.

A fogást követően a horgászok is arról beszéltek, hogy nehéz lesz feldolgozni az élményt. „Napok lesz, mire feldolgozzuk, mire átéljük, mire újra és újra lepörgetjük ezt a filmet” – mondta Chlebik Tamás.

A 39 kilogrammos példány új csúcsot jelent a Szűcsi Völgy Tavon, amely a beszámolók szerint egyre inkább a nagytestű pontyok kedvelt célpontjává válik.