Közeli felvétel a tóban úszkáló pontyról, amely tágra nyitott szájjal élelemért könyörög.
HelloVidék

Tórekorder gigaponty akadt horogra a hazai horgászversenyen: 40 percig tartott az elképesztő küzdelem

HelloVidék
2026. május 28. 14:45

Új tórekord született a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tavon, ahol a II. MTC Kupán egy 39 kilogrammos pontyot emeltek partra a horgászok – számolt be róla a tó üzemeltetése és a versenyen részt vevők.

A rekordhalat a 8-as álláson horgászó Gastro Giants csapata (Chlebik Tamás és Bódi István) fogta ki. A hatalmas ponty kifogása a beszámolók szerint komoly küzdelmet jelentett: a fárasztás nagyjából 40 percig tartott. A tógazda, Csörgő Tamás úgy fogalmazott, érzelmileg is megható pillanat volt számára a fogás - írta a Pecaverzum.

 Megmondom őszintén, tógazdaként megkönnyeztem az előbb, ugyanis az itt horgászó srácok az II. MTC Kupán pár nap kapástalanság után egy csodát fogtak

– mondta.

A horgászok elmondása alapján a hal rendkívül erősen küzdött a fárasztás során. „Az azt csinált a csónakkal és velünk is, amit akart” – idézték vissza az élményt.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A fogást követően a horgászok is arról beszéltek, hogy nehéz lesz feldolgozni az élményt. „Napok lesz, mire feldolgozzuk, mire átéljük, mire újra és újra lepörgetjük ezt a filmet” – mondta Chlebik Tamás.

A 39 kilogrammos példány új csúcsot jelent a Szűcsi Völgy Tavon, amely a beszámolók szerint egyre inkább a nagytestű pontyok kedvelt célpontjává válik.
