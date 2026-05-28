Nem semmi, Tiktokon jött a látványos videó: a Balaton négy különböző pontján épp szigetüzemű kutatóállomások telepítése zajlik.
Tórekorder gigaponty akadt horogra a hazai horgászversenyen: 40 percig tartott az elképesztő küzdelem
Új tórekord született a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tavon, ahol a II. MTC Kupán egy 39 kilogrammos pontyot emeltek partra a horgászok – számolt be róla a tó üzemeltetése és a versenyen részt vevők.
A rekordhalat a 8-as álláson horgászó Gastro Giants csapata (Chlebik Tamás és Bódi István) fogta ki. A hatalmas ponty kifogása a beszámolók szerint komoly küzdelmet jelentett: a fárasztás nagyjából 40 percig tartott. A tógazda, Csörgő Tamás úgy fogalmazott, érzelmileg is megható pillanat volt számára a fogás - írta a Pecaverzum.
Megmondom őszintén, tógazdaként megkönnyeztem az előbb, ugyanis az itt horgászó srácok az II. MTC Kupán pár nap kapástalanság után egy csodát fogtak
– mondta.
A horgászok elmondása alapján a hal rendkívül erősen küzdött a fárasztás során. „Az azt csinált a csónakkal és velünk is, amit akart” – idézték vissza az élményt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A fogást követően a horgászok is arról beszéltek, hogy nehéz lesz feldolgozni az élményt. „Napok lesz, mire feldolgozzuk, mire átéljük, mire újra és újra lepörgetjük ezt a filmet” – mondta Chlebik Tamás.
A 39 kilogrammos példány új csúcsot jelent a Szűcsi Völgy Tavon, amely a beszámolók szerint egyre inkább a nagytestű pontyok kedvelt célpontjává válik.
Tavaly ősszel sokakat megdöbbentett, mennyire visszahúzódott a víz a Belső-tónál. A tó látványosan apadt, a part mentén pedig olyan jelenségek váltak láthatóvá, amelyeket korábban a...
Kiderült, melyek lettek idén a Balaton legjobb borai: Balatonfüreden adták át a XXIII. Balatoni Borok Versenyének díjait, ahol a régió mind a hat borvidéke képviseltette...
A Zenga.hu friss elemzése szerint a szegedi panelpiacon látványosan visszaesett az érdeklődés. Míg év elején még komoly verseny ment a kisebb lakásokért, mostanra ez megváltozott.
A bozsoki réten összesen 86 tő fekete kökörcsin tűnt el, vagyis gyakorlatilag a teljes helyi populáció megszűnt.
Lassan két éve annak, hogy tűz pusztított a Miskolctapolca Barlangfürdő aquaterápiás részlegében, a legendás fürdő fedett része pedig azóta is zárva tart.
Elsőre úgy hangzik, mintha egy Batman-film forgatása indulna a Bakonyban: június 13-án a denevérek, a tudomány és egy „Batmobil” nevű jármű kerül a középpontba.
Miklósa Erikával és Alföldi Róberttel húzna nagyot a vidéki szimfonikus zenekar: teljesen új irány jöhet
Új korszakra készül a Savaria Szimfonikusok: jön Miklósa Erika, Alföldi Róbert és Nyáry Krisztián is, közben pedig a Bartók Terem sem csak a klasszikus zenére...
Elképesztő óriásfogás Magyarországon: 230 centis gigaharcsával küzdött meg a szerencsés pecás + Fotó
Nem mindennapi fogásról számolt be a Nagyrédei Horgásztó: egy 230 cm-es harcsát emeltek ki a vízből. A hatalmas példányról készült fotó gyorsan bejárta a közösségi...
Legyőzte a gyilkos kór a vidéki állatkert sztárját: végleg lehunyta a szemét Európa rekorder ragadozója
Szomorú hírt közölt a Nyíregyházi Állatpark: elpusztult Lloyd, az intézmény ikonikus jegesmedvéje. A 26 éves állat nemcsak a park egyik legismertebb lakója volt, hanem Európa...
Titkos folyóparti szigeten indul a nyár legkülönlegesebb fesztiválja: a gyerekeknek egy fillért sem kell fizetniük
A háromnapos összművészeti program fergeteges koncertekkel, táncházzal, színházzal várja a közönséget, a Szentendrei-sziget egyik legkülönlegesebb kulturális rendezvényén.
Nagyobb családi ház áráért eladó a legendás Gyuri csárda: magyaros ízek mellé itt csodás panoráma járt
A jól bejáratott étterem nemcsak a magyaros ízek miatt kedvelt: innen a Jánkahegyről mesés kilátás nyílik Zalaegerszegre és a környező dombokra is.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
Interaktív térképet és részletes településlistát tett közzé egy önkormányzati képviselő az azbesztszennyezésben érintet osztrák bányákból érkező szállítmányokról.
A legenda szerint a Mátrában bujkáló Vidróczki Márton kedvenc fogása volt: amikor megérezte ennek a füstös-hagymás ételnek az illatát, hát azonnal lóra pattant és hazavágtatott.
Kétségbeesett segélykiáltást küldtek a horgászok: brutális mennyiségű vízzel mentik a kiszáradó tavat
A Holt-Körösnél megindulhat a vízpótlás, miután kiépült a szivattyús rendszer. Mintegy 300 ezer köbméter vízzel mentenék a drasztikusan apadó, kiszáradással fenyegetett holtágat.
Az állategészségügyi hatóságok fokozott óvatosságra intik a helyi gazdákat.
Nem lesz rémálom a gyerekek kórházi kezelése: virtuális valósággal csökkentik a fájdalmat a vidéki kórházban
Új, gyógyszermentes módszerrel enyhítik a fájdalmat és a szorongást a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház gyermekosztályán
A nyár a legtöbb gazdi számára ma már nem teljes négylábú családtag nélkül – és szerencsére ezt egyre több helyen, már a vízpartokon is felismerik.
A szolnoki közgyűlési vita során elhangzott: fájdalmas megszorítások és politikailag is nehéz döntések nélkül aligha lehet egyensúlyba hozni Szolnok költségvetését.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.