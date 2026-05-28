Szívszorító vallomást tett Bujtor István özvegye: ezért adta el közös balatoni nyaralójukat
A Balaton sokaknak a nyár, a strandolás és a gondtalan pihenés helye, Bujtor István özvegye számára viszont ma már inkább az emlékeket idézi fel. A színész halála óta Judit nem tudott visszatérni a tóhoz, amelyet férje jelentett számára, és amelyhez a közös életük legszebb évei kötődnek. A balatoni nyaraló eladásával pedig végleg lezárult egy hosszú, közös korszak.
Tizenhét év telt el Bujtor István halála óta, özvegye, Judit pedig ma is úgy érzi: a veszteség nem múlt el nyomtalanul. A Best magazinnak adott korábbi nyilatkozataiban is arról beszélt, hogy férje emléke és a közös balatoni évek máig meghatározzák az életét – annyira, hogy a Balatontól is végleg búcsút vett.
A színész-rendező 2009-ben hunyt el, halála az egész országot megrázta. Bujtor István – az Ötvös Csöpi-filmek ikonikus alakja – nemcsak színészként, hanem vitorlázóként és a Balaton szerelmeseként is ismert volt.
„A Balatontól örökre búcsút vettem”
Judit korábban úgy fogalmazott: a Balaton számára nem csupán egy hely, hanem férje emléke.
Egy szempillantás alatt minden véget ért. Amikor 2009-ben elveszítettem Istvánt, azt hittem, vége a világnak. Mindig vártam a következő napot, hetet, hónapot, hátha jobb lesz, könnyebb lesz, de nem lett. Szerintem az idő sem gyógyítja be a sebeket!
– idézte szavait a Best magazin. Elmondása szerint férje halála után hosszú időre teljesen visszahúzódott, és nehezen dolgozta fel a veszteséget.
Három évig a lábamat sem tettem ki a lakásból. Vegetáltam. Nem akartam a férjem nélkül létezni
– fogalmazott az özvegy.
Eladták a közös balatoni nyaralót
A lap beszámolója szerint Judit az évek során a közös balatoni nyaralót is eladta, amelyhez sok emlék kötötte a házaspárt.
Az Istvánnal közös nyaralónkat is eladtam tíz évvel ezelőtt, és a halála óta a lábamat sem mártottam meg a vízben. A Balaton ugyanis számomra egyet jelent Istvánnal és a közös életünkkel. Nélküle nincs dolgom ott.
Judit ma is rendszeresen látogatja a balatonszemesi temetőt, ahol Bujtor István nyugszik, és elmondása szerint sokat jelent számára, hogy a színész emlékét a mai napig sokan őrzik.
A Tihanyi Szabadtéri Játékok vezetése továbbra is az életének része, amelyet férje egyik fontos örökségeként visz tovább. A Balaton azonban – saját szavai szerint – már csak emlék maradt számára.
Fotó: Fortepan / Révész György / Domonkos Sándor
