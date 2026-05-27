Vége a panelőrületnek? Megtorpant az egyik legdurvább drágulás a vidéki ingatlanpiacon
Hónapokig úgy vitték a panellakásokat Szegeden, mintha nem lenne holnap: egy jól árazott lakás szinte azonnal eltűnt a piacról, sokszor még ingatlanközvetítő sem kellett az eladáshoz. Most viszont fordult a helyzet: az egymilliós négyzetméterár úgy tűnik, elérte a vásárlók ingerküszöbét, és egyre több tulajdonos kénytelen visszavágni az árból.
A Zenga.hu friss elemzése szerint a szegedi panelpiacon látványosan visszaesett az érdeklődés. Míg év elején még komoly verseny ment a kisebb lakásokért, mostanra a túlárazott panelek sokszor hetekig-hónapokig állnak a hirdetések között.
– Valóban a panelek ára lőtt ki a legnagyobb ütemben, az ideális méretű otthonok négyzetméteréért egymillió forintot is elkérnek most már Szegeden – mondta a megyei lapnak Vass Sándor. A szakember szerint azonban ez csak bizonyos lakásokra igaz: elsősorban a 34, 47 és 55 négyzetméteres panellakások maradtak igazán kelendők, de ott sem mindegy az elhelyezkedés vagy az épület állapota.
Az sem mindegy például, hogy egy tízemeletes házban melyik szinten van a lakás
Vass Sándor szerint az ötödik emelet fölé már sok vevő nem szívesen költözne, főleg a liftes problémák miatt. Emellett fontos szempont lett az is, hogy panelprogramos-e az épület, van-e hőmennyiségmérő vagy akár napelem a házon. A szakértő szerint a piac mostanra eljutott egy lélektani határig. Az egymilliós négyzetméterár mellett ugyanis sok vevő már inkább kisebb, de modernebb új építésű lakásban gondolkodik.
Ha valaki választhat, hogy egymilliós négyzetméteráron egy 50-60 éves panelt vesz, vagy 1,4 millióért új építésű téglalakást, sokan inkább a modernebb otthont választják.
A változást jól mutatja, hogy míg néhány hónapja a panellakások sokszor egyetlen Facebook-poszt után gazdára találtak, most ismét egyre több jelenik meg az ingatlanközvetítőknél is. Ez arra utal, hogy az eladás már korántsem megy automatikusan.
A szakember szerint jelenleg a reális négyzetméterár Szegeden nagyjából 800 ezer és 1 millió forint között mozog, vagyis a paneldrágulás lényegében megállt. Nagy alkukra ugyanakkor továbbra sem érdemes számítani: a jól beárazott lakások esetében jellemzően csak néhány százezer forintos engedmény fér bele.
