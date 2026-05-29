Koncz Gáborral és Esztergályos Cecíliával csábít a vidéki nyár: három előadás is jön egymás után

A Szentjakabi nyári esték idén három júliusi csütörtökön kínálnak szórakozást Kaposváron - adta hírül az Együd Árpád Művelődési Központ a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy július 2-án Török Tamás Krémes keringő című vígjátékának ősbemutatójára, július 9-én a Pesti Művész Színház Az ördög nem alszik, július 15-én a Kőszegi Várszínház és a Kultkikötő A szomszéd ajtó című előadására várják a közönséget. Török Tamás darabja a Szivárvány Kultúrpalotában, a másik két produkció a Szentjakabi Bencés Apátságban látható.

A vendégszerepléseknek köszönhetően olyan neves művészek látogatnak el Kaposvárra, mint Koncz Gábor, Esztergályos Cecília, Dörner György, Drahota Andrea, Timkó Eszter, Straub Dezső, Őze Áron, Aux Éva, Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza és Czető Roland - tették hozzá.

A Szentjakabi nyári esték hat év szünet után tavaly tértek vissza a somogyi vármegyeszékhely programkínálatába. A nyári színházi előadásokat a város legrégebbi, egyben legjelentősebb épített kulturális örökségeként számon tartott Szentjakabi Bencés Apátság megújítása miatt nem lehetett megtartani.