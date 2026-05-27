Small pasque flower - pulsatilla pratensis - pulsatilla nigricans
HelloVidék

Döbbenetes bűntett a hazai nemzeti parkban: az utolsó szálig kiásták a különleges védett virágot

HelloVidék
2026. május 27. 09:45

Súlyos természetkárosítás történt a Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez tartozó bozsoki szőlőhegyen, ahol ismeretlenek kiásták és eltulajdonították a területen élő teljes védett növényállományt. A bozsoki réten összesen 86 tő fekete kökörcsin tűnt el, vagyis gyakorlatilag a teljes helyi populáció megszűnt.

Az Őrségi Nemzeti Park közlése szerint az esetet még 2026. április 1-jén észlelte a Természetvédelmi Őrszolgálat. A réten összesen 86 tő fekete kökörcsin tűnt el, vagyis gyakorlatilag a teljes helyi populáció megszűnt. A szóban forgó faj, a fekete kökörcsin védett növény, természetvédelmi értéke tövenként 10 ezer forint. A növény a térségben ismert és megbecsült természeti érték, a helyiek szerint is gyakran látogatott, részben zártkerti környezetben előforduló, látványos virág.

A Bozsok környéke a Kőszegi-hegység lábánál található, és több védett természeti terület része. A mostani eset különösen érzékenyen érinti a térség természetvédelmét, mivel egy teljes állomány eltűnéséről van szó egyetlen beavatkozás következtében.

A nemzeti park tájékoztatása szerint haladéktalanul feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt. A hatóságok azt remélik, hogy az elkövető felderítése eredményes lesz, és az ügynek lesz következménye.

A fekete kökörcsin állományának eltűnése nemcsak természetvédelmi, hanem ökológiai szempontból is jelentős veszteség, mivel a faj helyi előfordulása sérülékeny, és az ilyen populációk pótlása hosszú folyamat lehet.
Címlapkép: Getty Images
#bűncselekmény #kár #környezetvédelem #környezet #bűnügy #természet #hellovidék #nemzeti park #ökológia #természetvédelem #őrség

Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

