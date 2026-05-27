Hidegzuhany lesz: durván elszálltak az árak, ennyibe kerül a belépés a kedvenc vidéki strandunkra

2026. május 27. 18:15

Idén is mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk azoknak, akik a legnépszerűbb hazai termálstrandokra készülnek. A 2026-os szezonra több nagy fürdő is emelt a jegyárakon, a kiemelt időszakokban pedig már egy családi strandolás könnyen több tízezer forintos program lehet.

Pár napja írtunk arról, hogy létezik még Magyarországon olyan retro hangulatú vidéki fürdő, ahol akár ezer forintból is kijöhet egy délutáni csobbanás. A Vas megyei Mesteri Barlangfürdő igazi különlegesség: olcsó, családias, és szinte már ritkaságszámba megy a mai árak mellett. Mindez azért is feltűnő, mert közben a legismertebb hazai termálstrandokon egy átlagos családi strandolás idén nyáron már könnyen több tízezer forintos program lehet.

A 2026-os strandszezonra több népszerű fürdő is emelt a jegyárakon. A debreceni Aquaticum Strandfürdő például május 29-én nyitja meg idei szezonját, a felnőtt napijegy ára pedig már 6900 forint lesz. A gyerek-, diák- és nyugdíjasbelépők egységesen 5850 forintba kerülnek - írta a Termálonline.hu. A családi jegyek sem olcsók: két felnőtt és két gyermek esetén 21 500 forinttal kell számolni csak a belépésért. Ehhez jöhet még a parkolás, az étkezés vagy egyéb extra szolgáltatások ára is.

Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
A Pénzcentrum évek óta gyűjti a strandárakat, és bár még nem minden település tette közzé a 2026-os díjakat, a már elérhető adatok alapján idén is néhány száz forintos, átlagosan 8–12 százalék közötti emelések látszanak.

Reggeli kedvezmény és délutáni olcsóbb belépő

Az Aquaticumban ugyanakkor idén is maradnak kedvezményes időszakos jegyek. A reggeli úszójegy 3000 forintért váltható meg, míg a 16:30 után érkező vendégek 4450 forintos délutáni belépővel használhatják a strandot. A három év alatti gyerekek számára jelképes, 100 forintos regisztrációs jegyet kínálnak.

A fürdő június közepéig online kedvezményt is biztosít: webshopos vásárlás esetén 15 százalékos akció jár a jegyekre.

Már a „3000 forint alatti strand” is olcsónak számít

Jól mutatja az elmúlt évek drágulását, hogy ma már a 3000 forint alatti belépők kifejezetten olcsónak számítanak a termálstrandok világában. A Termál Online korábbi gyűjtése szerint egyre kevesebb olyan fürdő maradt, ahol ennyiért lehet egész napos belépőt váltani.

A kisebb vidéki fürdők ugyanakkor továbbra is próbálnak kedvezőbb árakkal versenyben maradni. Több helyen időszakos, délutáni vagy helyieknek szóló kedvezményekkel csábítják a vendégeket.
#árak #strand #jegyárak #fürdő #áremelés #belföldi turizmus #fürdők #strandolás #hellovidék #árdrágulás #strandszezon

Kompetencia
Kompetencia: a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

