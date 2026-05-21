A szállodapiac koncentrációja, az Airbnb szabályozatlansága és az erős forint egyszerre feszíti a hazai turizmust.
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
Balatonlellén új parkolási rendszer lépett életbe, amely a helyiek számára kedvezőbb feltételeket biztosít, miközben a turisták számára szigorúbb és költségesebb szabályokat hoz – derül ki a városban bevezetett módosításokból.
Balatonlellén új parkolási rend lépett életbe, amely jelentősen átalakítja a nyári főszezon közlekedési és díjfizetési szabályait. A módosítások célja a partközeli területek zsúfoltságának csökkentése és a helyiek parkolási lehetőségeinek könnyítése, ugyanakkor a turisták számára szigorúbb feltételeket vezetnek be - írta a sonline.hu.
A legfontosabb változás, hogy a balatonlellei állandó lakosok kedvezményes – sok esetben ingyenes vagy erősen csökkentett díjú – parkolási lehetőséget kapnak a kijelölt zónákban.
Az önkormányzat célja, hogy a mindennapi ügyintézés és közlekedés ne váljon nehezebbé a helyben élők számára a nyári turistaszezonban sem. A kedvezmények igénybevételéhez lakcímhez kötött jogosultság vagy helyi kedvezményrendszer kapcsolódik.
A turisták számára szigorodnak a szabályok
A változtatások másik oldala, hogy a nem helyi autósok számára több parkolási zónában emelkednek a díjak, és a fizetős időszak is kiterjedhet a főszezonban. Ez különösen a Balaton-part közvetlen környezetében lehet érezhető, ahol a forgalom a nyári hónapokban a többszörösére nő.
A döntés célja a zsúfoltság mérséklése és a forgalom „szétterítése” a város kevésbé terhelt részeire.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Miért volt szükség a változtatásra?
A helyi indoklás szerint a korábbi parkolási rendszer nem tudta megfelelően kezelni a nyári csúcsidőszak forgalmát. A part menti utcák gyakran túlterheltek voltak, ami nemcsak a közlekedést, hanem a lakosság mindennapjait is nehezítette.
A mostani rendszerrel az önkormányzat egyértelműen külön kezeli a helyi lakosok és az alkalmi látogatók igényeit. A tapasztalatok alapján nem kizárt, hogy a parkolási rend a következő szezonokban még változhat. A balatoni települések ugyanis gyakran év közben is módosítják a zónákat és díjszabásokat a terhelés függvényében.
Pécs kulturális intézményei komoly pénzügyi gondokkal küzdenek: veszélybe kerülhetnek ikonikus vidéki műhelyek.
Hamarosan újra lehet vonattal közlekedni a 20-as számú vasútvonalnak azon a szakaszán is, ahol a pálya kijavítása miatt mostanáig pótlóbuszok szállították az utasokat.
Több mint száz lakást húztak volna fel a balatoni partszakaszon: közbelépett a bíróság, győztek a civilek
Új fordulatot vett a Balaton egyik legtöbbet vitatott ingatlanügye: mégsem valósulhat meg az a 105 lakásos társasházprojekt, amelyet a balatonaligai magaspartra terveztek.
Új közétkeztetési rendszert vezettek be a győri Gyakorló iskola ebédlőjében: a tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában választhatnak az ebéd kínálatából.
Így mesélt fiatalkorának ikonikus helyszíneiről Scherer Péter: "A vidék, ami behoz nekem egy ártatlanságot"
Scherer Péternél ízesebben, szeretettelibb módon aligha mutatta volna be fiatalkorának egyik kedvelt helyszínét, és vele együtt Vas megyét. Mi ezzel a videóval búcsúzunk tőle!
Egy magánszemély által bevizsgált osztrák kőmintában is kimutatták az azbeszt jelenlétét.
Forrnak az indulatok a vidéki fürdő körül: a felújítás, a gyógyvíz és az üzemeltetés is veszélybe került
Egyre élesebb vita alakult ki a tiszaörsi fürdő jövője körül, miután az önkormányzat visszavette az üzemeltetést a korábbi bérlőtől.
Lakossági fórumot tartottak Tihanyban a régóta vitatott Kenderföldek beépítéséről, amely évek óta komoly indulatokat vált ki a helyiek, civilek és természetvédők körében.
A jeli arborétum főkertésze elárulta a titkot: felejtsd el a tuját, ezt ültesd a tökéletes örökzöld sövényért
A jeli főkertész szerint ideje búcsút inteni a tujának, és új irányt venni a kertekben. A szakember 3 olyan növényt is kiemelt, amelyekből tartós, látványos...
Ínycsiklandó gasztrobulival robban a szezon a Balatonnál: borok és halételek lepik el a népszerű sétányt
Balatoni ízek és a kulturális programok veszik át a főszerepet Balatonfüreden: május 22. és 25. között rendezik meg a Balatoni Hal- és Borünnepet a Tagore...
Izgalmas videót osztott meg a napokban a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.: a felvételeken az látszik, ahogy helyi gyerekek segítenek az idei csukatelepítésben a Sió térségében.
A sok eső után tömegesen jelentek meg a foltos szalamandrák az erdei utakon, ezért fokozott óvatosságra figyelmezteti az autósokat az Ipoly Erdő Zrt..
Pénzügyi nehézségek miatt idén nem rendezi meg a hagyományos Sétatér Fesztivált a pécsi önkormányzat rendezvényszervező cége, a Zsolnay Örökségkezelő NKft.
A szokásosnál korábban indulhat a balatoni strandszezon 2026-ban: több északi parti település már pünkösre megnyitja strandjait.
Egykor a győri elit és polgárság egyik legfontosabb találkozóhelye volt, ma viszont az összeomlás szélén áll a Radó-sziget ikonikus épülete, a Spartacus csónakház.
Szarmata kori település nyomai, török kori pénzérmék és egy épen maradt ágyúgolyó is előkerült az elmúlt időszak régészeti feltárásain Baján és Vaskúton.
A járvány miatt több gondozott kórházi ellátásra szorult, miközben a vármegyében más fertőző betegségek is megjelentek az elmúlt napokban.
A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben akár több millió forintra is rúghat.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít