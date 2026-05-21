Sorban álló autók a tér melletti parkolóban.
HelloVidék

Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön

HelloVidék
2026. május 21. 13:15

Balatonlellén új parkolási rendszer lépett életbe, amely a helyiek számára kedvezőbb feltételeket biztosít, miközben a turisták számára szigorúbb és költségesebb szabályokat hoz – derül ki a városban bevezetett módosításokból.

Balatonlellén új parkolási rend lépett életbe, amely jelentősen átalakítja a nyári főszezon közlekedési és díjfizetési szabályait. A módosítások célja a partközeli területek zsúfoltságának csökkentése és a helyiek parkolási lehetőségeinek könnyítése, ugyanakkor a turisták számára szigorúbb feltételeket vezetnek be - írta a sonline.hu.

A legfontosabb változás, hogy a balatonlellei állandó lakosok kedvezményes – sok esetben ingyenes vagy erősen csökkentett díjú – parkolási lehetőséget kapnak a kijelölt zónákban.

Az önkormányzat célja, hogy a mindennapi ügyintézés és közlekedés ne váljon nehezebbé a helyben élők számára a nyári turistaszezonban sem. A kedvezmények igénybevételéhez lakcímhez kötött jogosultság vagy helyi kedvezményrendszer kapcsolódik.

A turisták számára szigorodnak a szabályok

A változtatások másik oldala, hogy a nem helyi autósok számára több parkolási zónában emelkednek a díjak, és a fizetős időszak is kiterjedhet a főszezonban. Ez különösen a Balaton-part közvetlen környezetében lehet érezhető, ahol a forgalom a nyári hónapokban a többszörösére nő.

A döntés célja a zsúfoltság mérséklése és a forgalom „szétterítése” a város kevésbé terhelt részeire.

Miért volt szükség a változtatásra?

A helyi indoklás szerint a korábbi parkolási rendszer nem tudta megfelelően kezelni a nyári csúcsidőszak forgalmát. A part menti utcák gyakran túlterheltek voltak, ami nemcsak a közlekedést, hanem a lakosság mindennapjait is nehezítette.

A mostani rendszerrel az önkormányzat egyértelműen külön kezeli a helyi lakosok és az alkalmi látogatók igényeit. A tapasztalatok alapján nem kizárt, hogy a parkolási rend a következő szezonokban még változhat. A balatoni települések ugyanis gyakran év közben is módosítják a zónákat és díjszabásokat a terhelés függvényében. 
 
 
 
 
 

 
 
