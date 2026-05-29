2026. május 29. péntek Magdolna
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti mértéket.
HelloVidék

Vészjósló, ami a Velencei-tónál történik: menekülnek a horgászok, nyár végére leállhat a hajóforgalom + Videó

HelloVidék
2026. május 29. 08:45

Tovább romlik a helyzet a Velencei-tónál: a tó vízszintje már csak 9 centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. Gyakorlatilag a tó vizének kétharmada hiányzik. Az extrém alacsony vízállás nemcsak a természetes élővilágot, hanem a turizmust és a horgászatot is súlyosan érinti. A szakemberek szerint az idei év negatív rekordot hozhat a horgászlátogatottságban, miközben egyre többen sürgetnek gyors kormányzati beavatkozást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ismét kritikus szint közelébe süllyedt a Velencei-tó vízállása. Jelenleg mindössze 9 centiméter választja el a tavat a történelmi mélyponttól: a valaha mért legalacsonyabb vízszint 53 centiméter volt, ezt 2022-ben jegyezték fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az RTL Híradó beszámolója szerint az alacsony vízállás már most érezhetően visszavetette a tó környéki forgalmat. Kevesebb turista érkezik, és a horgászok száma is jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. A probléma különösen érzékenyen érinti a térség gazdaságát, hiszen a tó környékén számos vállalkozás épít a nyári szezonra és a horgászturizmusra.

Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei-tavi Kirendeltségének vezetője az RTL-nek arról beszélt: már most látszik, hogy 2022 után ismét negatív rekord dőlhet meg a horgászlátogatottság terén. A szakember szerint a vízhiány miatt sokan inkább más tavakat választanak, mert egyes partszakaszokon egyre nehezebb a horgászat és a csónakos közlekedés is.

A jelenlegi tendencia azért is aggasztó, mert ha a vízszint tovább csökken, nyár végére akár a hajóforgalmat is le kell állítani a tavon. Ez nemcsak az idegenforgalmat béníthatja meg, hanem a helyi szolgáltatók számára is komoly bevételkiesést jelenthet.

A Velencei-tó környéki települések vezetői ezért sürgős kormányzati beavatkozást kérnek. A polgármesterek szerint hosszú távú vízpótlási és tóvédelmi megoldásokra lenne szükség, mert az elmúlt évek szélsőséges időjárása egyre kiszolgáltatottabbá teszi Magyarország harmadik legnagyobb természetes tavát.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: MTI
#turizmus #magyarország #vízhiány #horgászat #horgász #természet #vízállás #aszály #hellovidék #velencei-tó #szélsőséges időjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:36
09:11
08:58
Pénzcentrum
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
1 hete
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
3
3 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
2 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
5
2 hete
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 08:30
Riasztó számok láttak napvilágot: nagyon szomorú adatok mutatják, hogy áll a népesség hazánkban
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 06:33
Sokan elkövetik ezt a súlyos hibát a parkolásnál 2026-ban: percek alatt kész a baj, komoly árat fizethetnek érte
Agrárszektor  |  2026. május 29. 08:59
Döntöttek a tilalomról itthon: ez vár a magyarokra május 29-től