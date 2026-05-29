Áprilisban 5410 gyermek született és 9946-an haltak meg Magyarországon, vagyis közel kétszer annyian veszítették életüket, mint ahány újszülött világra jött.
Vészjósló, ami a Velencei-tónál történik: menekülnek a horgászok, nyár végére leállhat a hajóforgalom + Videó
Tovább romlik a helyzet a Velencei-tónál: a tó vízszintje már csak 9 centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. Gyakorlatilag a tó vizének kétharmada hiányzik. Az extrém alacsony vízállás nemcsak a természetes élővilágot, hanem a turizmust és a horgászatot is súlyosan érinti. A szakemberek szerint az idei év negatív rekordot hozhat a horgászlátogatottságban, miközben egyre többen sürgetnek gyors kormányzati beavatkozást.
Ismét kritikus szint közelébe süllyedt a Velencei-tó vízállása. Jelenleg mindössze 9 centiméter választja el a tavat a történelmi mélyponttól: a valaha mért legalacsonyabb vízszint 53 centiméter volt, ezt 2022-ben jegyezték fel.
Az RTL Híradó beszámolója szerint az alacsony vízállás már most érezhetően visszavetette a tó környéki forgalmat. Kevesebb turista érkezik, és a horgászok száma is jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. A probléma különösen érzékenyen érinti a térség gazdaságát, hiszen a tó környékén számos vállalkozás épít a nyári szezonra és a horgászturizmusra.
Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei-tavi Kirendeltségének vezetője az RTL-nek arról beszélt: már most látszik, hogy 2022 után ismét negatív rekord dőlhet meg a horgászlátogatottság terén. A szakember szerint a vízhiány miatt sokan inkább más tavakat választanak, mert egyes partszakaszokon egyre nehezebb a horgászat és a csónakos közlekedés is.
A jelenlegi tendencia azért is aggasztó, mert ha a vízszint tovább csökken, nyár végére akár a hajóforgalmat is le kell állítani a tavon. Ez nemcsak az idegenforgalmat béníthatja meg, hanem a helyi szolgáltatók számára is komoly bevételkiesést jelenthet.
A Velencei-tó környéki települések vezetői ezért sürgős kormányzati beavatkozást kérnek. A polgármesterek szerint hosszú távú vízpótlási és tóvédelmi megoldásokra lenne szükség, mert az elmúlt évek szélsőséges időjárása egyre kiszolgáltatottabbá teszi Magyarország harmadik legnagyobb természetes tavát.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Címlapkép: MTI
Hatalmas Lidl épülhet a Balatonnál: megérkezett az engedély, bármikor indulhatnak a munkagépek Siófokon.
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Északkelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust Magazine 2026-os Travel Green List válogatásába Miskolc és Tokaj-hegyalja is bekerült.
Évtizedekig lapult a pince mélyén az aranyérmékkel teli befőttesüveg: elképesztő, mit találtak a vidéki palotában
A különleges helyszínt borkóstolókon és más eseményeken a látogatók is megismerhetik.
A Szolnoki úti bérlakások mögötti területen egy nagyobb földrészt ástak ki, majd azt több köbméternyi vízzel töltötték fel. A munkálatokhoz traktor és lajtoskocsi segítségét is...
Tórekorder gigaponty akadt horogra a hazai horgászversenyen: 40 percig tartott az elképesztő küzdelem
Új tórekord született a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tavon, ahol a II. MTC Kupán egy 39 kilogrammos pontyot emeltek partra a horgászok – számolt be...
Meglepő dologok épülnek a Balatonon: megjelentek a titokzatos vízi szigetek, mutatjuk, mire készülnek
Nem semmi, Tiktokon jött a látványos videó: a Balaton négy különböző pontján épp szigetüzemű kutatóállomások telepítése zajlik.
Figyelem! Azbesztgyanú a közkedvelt dunántúli tónál: lezárták a sétányt, a strandnyitás is bizonytalan
Az ügy miatt a népszerű vasi horgász- és fürdőhely jövője is bizonytalanná vált, a strand megnyitása jelenleg kérdéses.
A Balaton sokaknak a nyár, a gondtalan pihenés helye, Bujtor István özvegye számára más emlékeket idéz. A színész halála óta Judit nem tudott visszatérni a...
Idén is mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk azoknak, akik a legnépszerűbb hazai termálstrandokra készülnek.
Tavaly ősszel sokakat megdöbbentett, mennyire visszahúzódott a víz a Belső-tónál. A tó látványosan apadt, a part mentén pedig olyan jelenségek váltak láthatóvá, amelyeket korábban a...
Kiderült, melyek lettek idén a Balaton legjobb borai: Balatonfüreden adták át a XXIII. Balatoni Borok Versenyének díjait, ahol a régió mind a hat borvidéke képviseltette...
A Zenga.hu friss elemzése szerint a szegedi panelpiacon látványosan visszaesett az érdeklődés. Míg év elején még komoly verseny ment a kisebb lakásokért, mostanra ez megváltozott.
A bozsoki réten összesen 86 tő fekete kökörcsin tűnt el, vagyis gyakorlatilag a teljes helyi populáció megszűnt.
Lassan két éve annak, hogy tűz pusztított a Miskolctapolca Barlangfürdő aquaterápiás részlegében, a legendás fürdő fedett része pedig azóta is zárva tart.
Elsőre úgy hangzik, mintha egy Batman-film forgatása indulna a Bakonyban: június 13-án a denevérek, a tudomány és egy „Batmobil” nevű jármű kerül a középpontba.
Miklósa Erikával és Alföldi Róberttel húzna nagyot a vidéki szimfonikus zenekar: teljesen új irány jöhet
Új korszakra készül a Savaria Szimfonikusok: jön Miklósa Erika, Alföldi Róbert és Nyáry Krisztián is, közben pedig a Bartók Terem sem csak a klasszikus zenére...
Elképesztő óriásfogás Magyarországon: 230 centis gigaharcsával küzdött meg a szerencsés pecás + Fotó
Nem mindennapi fogásról számolt be a Nagyrédei Horgásztó: egy 230 cm-es harcsát emeltek ki a vízből. A hatalmas példányról készült fotó gyorsan bejárta a közösségi...
Legyőzte a gyilkos kór a vidéki állatkert sztárját: végleg lehunyta a szemét Európa rekorder ragadozója
Szomorú hírt közölt a Nyíregyházi Állatpark: elpusztult Lloyd, az intézmény ikonikus jegesmedvéje. A 26 éves állat nemcsak a park egyik legismertebb lakója volt, hanem Európa...
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.