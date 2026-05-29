Vészjósló, ami a Velencei-tónál történik: menekülnek a horgászok, nyár végére leállhat a hajóforgalom + Videó

Tovább romlik a helyzet a Velencei-tónál: a tó vízszintje már csak 9 centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. Gyakorlatilag a tó vizének kétharmada hiányzik. Az extrém alacsony vízállás nemcsak a természetes élővilágot, hanem a turizmust és a horgászatot is súlyosan érinti. A szakemberek szerint az idei év negatív rekordot hozhat a horgászlátogatottságban, miközben egyre többen sürgetnek gyors kormányzati beavatkozást.

Ismét kritikus szint közelébe süllyedt a Velencei-tó vízállása. Jelenleg mindössze 9 centiméter választja el a tavat a történelmi mélyponttól: a valaha mért legalacsonyabb vízszint 53 centiméter volt, ezt 2022-ben jegyezték fel.

Az RTL Híradó beszámolója szerint az alacsony vízállás már most érezhetően visszavetette a tó környéki forgalmat. Kevesebb turista érkezik, és a horgászok száma is jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. A probléma különösen érzékenyen érinti a térség gazdaságát, hiszen a tó környékén számos vállalkozás épít a nyári szezonra és a horgászturizmusra.

Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei-tavi Kirendeltségének vezetője az RTL-nek arról beszélt: már most látszik, hogy 2022 után ismét negatív rekord dőlhet meg a horgászlátogatottság terén. A szakember szerint a vízhiány miatt sokan inkább más tavakat választanak, mert egyes partszakaszokon egyre nehezebb a horgászat és a csónakos közlekedés is.

A jelenlegi tendencia azért is aggasztó, mert ha a vízszint tovább csökken, nyár végére akár a hajóforgalmat is le kell állítani a tavon. Ez nemcsak az idegenforgalmat béníthatja meg, hanem a helyi szolgáltatók számára is komoly bevételkiesést jelenthet.

A Velencei-tó környéki települések vezetői ezért sürgős kormányzati beavatkozást kérnek. A polgármesterek szerint hosszú távú vízpótlási és tóvédelmi megoldásokra lenne szükség, mert az elmúlt évek szélsőséges időjárása egyre kiszolgáltatottabbá teszi Magyarország harmadik legnagyobb természetes tavát.

Címlapkép: MTI