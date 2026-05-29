Szedd magad, mielőtt lekésed: ez az útszéli csodaszer most mindent visz a magyar konyhákban

Kóstoltunk már kólás pácban sült csirkét is, így egyáltalán nem tűnik elrugaszkodott ötletnek, hogy most, tavasz végén, amikor teljes pompájában virágzik a bodza, ezzel az illatos virággal bolondítsuk meg az ebédet – vagy akár a desszertet is. Miért ragaszkodnánk csak a szörphöz, amikor a bodza ennél sokkal többre képes? Palacsintatésztában kisütve például ropogós, aranyló édesség lesz belőle, eperrel kombinálva pedig akár egy különleges, kora nyári lekvár alapja is lehet. Hozunk hát néhány izgalmas ötletet!

lyenkor, tavasz végén már alig várjuk, hogy virágozni kezdjen a bodza – de úgy igazán. Nehéz megállni, hogy ne szedjünk belőle, hiszen édeskés illata szinte messziről hívogat. A tenyérnyi méretű fehér virágokat közvetlenül az ernyő alatt érdemes lecsippenteni, és lehetőleg kosárba gyűjteni, mert zacskóban gyorsan befülledhetnek. Arra is figyeljünk, hogy ne forgalmas utak mentén szedjük a bodzát: inkább erdőszéleken, mezők mellett virágzó bokrokat keressünk.

A bodzavirág legismertebb felhasználási módja kétségtelenül a bodzaszörp, de frissen is fantasztikus. Én például gyakran készítek belőle bodzás limonádét: nincs vele sok munka, ha délután összedobom, reggelre már kész is a hűsítő ital. A bodzavirág azonban ennél sokkal többre is képes: készülhet belőle tea, palacsintatésztában sült ropogós édesség, sőt egyre többen használják desszertekhez vagy házi szörpök, szirupok ízesítésére is. De hozunk még néhány kevésbé ismert tippet is arra, hogyan használjuk fel ezt a fantasztikus tavaszi kincset.

És van még egy jó hír: a bodzával akár pénzt is lehet keresni. Szedd magadnak – vagy add el!

A bodza iránti kereslet az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt. Az egészségtudatos életmód terjedésével és a természetes alapanyagok népszerűségével egyre többen keresik a frissen szedett bodzavirágot. A közösségi oldalakon és apróhirdetési portálokon sorra jelennek meg a felvásárlási hirdetések is.

Többen akár 400–450 forintot is fizetnek 2026-ban kilónként a szép, tiszta virágért. Éppen ezért nem mindegy, kinek adjuk el a leszedett bodzát.

Szinte minden megyében működik olyan vállalkozás vagy felvásárló, amely nagyobb tételben is átveszi a bodzavirágot. Különösen aktív a piac Szabolcsban, Békésben, valamint Szolnok, Tiszalök és Mátészalka térségében. Fontos azonban tudni, hogy a felvásárlók csak tiszta, jó minőségű virágfejeket vesznek át. A legtöbb hirdetésben külön kiemelik: a leveles, szennyezett vagy barnuló bodzát nem fogadják el, ezért már szedés közben érdemes odafigyelni a minőségre.

A felvásárlók általában ezekre figyelnek:

ne út menti vagy szennyezett területről származzon a virág,

friss és illatos legyen,

ne barnuljon,

ne legyen vizes vagy penészes,

sok helyen zsák helyett rekeszben vagy jól szellőző ládában kérik a szállítást.

Nemcsak a virág, hanem később a bodzabogyó is pénzt érhet. A 2026-os szezonra jelenleg 200–250 forint körüli felvásárlási árakat becsülnek kilogrammonként, bár ez még változhat a nyár végi kereslet függvényében.

A fekete bodza (Sambucus nigra) A bodzafélék (Caprifoliaceae) családjába tartozik. Jellemzően cserje, kedvező körülmények között azonban 2–3 méteres fává is fejlődhet. Levelei keresztben átellenesek, nagyok, páratlanul összetettek, levélkéi tojásdad alakúak, fűrészes szélűek. Apró, fehér vagy sárgásfehér virágai erősen illatosak, és álernyőben alkotják a jól ismert, nagy virágzatot. Virágzása május–júniusra esik, termése fekete, többmagvú csonthéjas bogyó.

A mérsékelt égövben széles körben elterjedt, régóta ismert és sokoldalúan felhasznált növény. Virágzata flavonoidokat, szaponinokat, nyálkaanyagokat és illóolajokat tartalmaz, a termésekben pedig szerves savak, cukrok, C-vitamin, valamint antociánok találhatók. A virágzatból készült tea gyakran szerepel nyugtató, izzasztó és vizelethajtó teakeverékekben, de üdítőitalok alapanyagaként is használják.

Bodzavirág palacsintatésztában: a nagymamák elfeledett nyári finomsága

Sokan csak szörpként gondolnak a bodzára, pedig az illatos virágokból egészen különleges édesség is készülhet. A palacsintatésztába mártott, ropogósra sütött bodzavirág régi paraszti finomság volt: kívül aranybarna, belül pedig ott rejtőzik a bodza édeskés, virágos aromája. Frissen, porcukorral megszórva az igazi.

Hozzávalók

4 száras bodzavirágtányér

4 dkg keményítő

4 dkg liszt

1 tasak vaníliás cukor

1 tojás

6 cl ásványvíz

0,6 dl szódavíz

2,5 dl olaj a sütéshez

2 teáskanál porcukor

csipet só

Elkészítés

A bodzavirágokat óvatosan rázzuk ki, hogy az esetleges apró rovarok távozzanak belőlük. A virágokat lehetőleg ne mossuk meg, mert könnyen elveszítik az aromájukat. A keményítővel elkevert lisztet szitáljuk egy tálba, majd adjuk hozzá a vaníliás cukrot, a csipet sót és a tojást. Habverővel dolgozzuk simára, majd az ásványvízzel és a szódavízzel lazítsuk fel a masszát. Sűrűbb palacsintatésztára emlékeztető állagot kell kapnunk – ha túl sűrű lenne, még kevés ásványvízzel hígíthatjuk. Egy kisebb lábosban hevítsük fel az olajat.

A bodzavirágtányérokat a száruknál fogva mártsuk bele a tésztába, hagyjuk a felesleget lecsepegni, majd óvatosan tegyük a forró olajba. Pár perc alatt aranybarnára sülnek. Habszedőkanállal emeljük ki őket, és papírtörlőn itassuk le a felesleges olajat. Még forrón hintsük meg porcukorral, és azonnal tálaljuk. Langyosan a legfinomabb – kívül ropogós, belül pedig igazi nyárízű különlegesség.

Bodza és csirke pikáns randevúja a konyhaasztalon

Hirtelen ötlettől vezérelve jó tíz éve tettem először egy próbát: a csirkecombokat bodzás pácban érleltem, majd római tálban, zöldségágyon, bodzavirágok között sütöttem meg. Az eredmény minden várakozásomat felülmúlta, azóta minden évben egyszer megcsinálom: a konyhát belengte a kora nyári bodzaillat, a tálban pedig egy enyhén édeskés, különleges szaft várta a frissen sült husit.

Hozzávalók (bodzás csirke római tálban)

6 db felső csirkecomb

4–5 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál só

3–4 gerezd fokhagyma (a pácba)

5–6 gerezd fokhagyma (héjastul a sütéshez)

2–3 friss bodzavirág (a pácba)

3–4 bodzavirág (a sütéshez)

1 citrom leve

1 teáskanál mustár

1 teáskanál méz

4–5 db alma (héjastul)

4–5 db sárgarépa

2–3 szál póréhagyma

kb. 0,5 dl víz (opcionálisan a római tál alá, ha szükséges)

Elkészítés

Hat darab felső csirkecombot hideg víz alatt leöblítek, majd elkészítem a pácot. Olívaolajba sót szórok, hozzáadom az apróra vágott fokhagymát, majd 2–3 megmosott bodzavirágot finomra aprítva szintén belekeverek. Kevés citromlé, egy kiskanál mustár és egy kevés méz is kerül hozzá. Ebbe a pikáns, illatos pácba forgatom bele a csirkecombokat, majd letakarva 2–3 órára hűtőbe teszem.

Közben a római tálat 20 percig hideg vízben áztatom. Nem szoktam kizsírozni, teljesen felesleges. Az aljába 4–5 darab héjas almát és ugyanennyi hosszában felvágott sárgarépát teszek, majd rákerülnek a bepácolt csirkecombok a teljes páclével együtt. Néhány darab, körülbelül tízcentis póréhagymával is gazdagítom, a tetejére pedig 3–4 bodzavirágot fektetek. Mellédobok még 5–6 gerezd fokhagymát héjastul – így sül a legfinomabbra, a belseje krémes lesz, és könnyedén kinyomható.

A csirkének legalább másfél óra kell a római tálban, de akár két órán át is sülhet. Ha a sárgarépa megpuhul, jó eséllyel a hús is elkészül. Sütés közben a keletkező szafttal időnként meglocsolom a combokat. A végén fedő nélkül még 15 percig pirítom, hogy szép színt kapjanak. A megsült bodzavirágokat nem esszük meg, azok a komposzton végzik. A szaft azonban egészen különleges: enyhén virágos, picit mézes, mégis karakteres. Kuszkusszal tálalom, de párolt rizzsel vagy bulgurral is remek nyári fogás lehet.

Eper és bodza egy üvegben: különleges lekvár készülhet a szezon két nagy kedvencéből

Most egyszerre tombol az eperszezon és a bodzavirágzás, így adja magát az ötlet, hogy a két kora nyári kedvencet összeházasítsuk. Az eper édessége és a bodza finom, virágos aromája meglepően jól működik együtt: az eredmény egy illatos, különleges lekvár, ami palacsintához, kalácshoz vagy akár sajtok mellé is fantasztikus. Igen, létezik epres-bodzás lekvár – ráadásul otthon sem bonyolult elkészíteni.

Hozzávalók

1 kg friss eper

5-6 nagyobb bodzavirág-er nyő

40-50 dkg cukor

1 citrom leve

1 csomag 3:1 dzsemfix (elhagyható, de gyorsítja a sűrűsödést)

Elkészítés

Az epret alaposan mossuk meg, csumázzuk ki, majd vágjuk kisebb darabokra. Tegyük egy nagyobb lábosba, szórjuk rá a cukrot, facsarjuk hozzá a citrom levét, majd óvatosan keverjük össze. A bodzavirágokat csak finoman rázzuk ki, hogy a virágpor és az aroma megmaradjon rajtuk. Ezután a teljes virágfejeket helyezzük az eper tetejére, és hagyjuk állni legalább 1-2 órát, hogy az ízek összeérjenek. Ezután kezdjük el főzni a lekvárt közepes lángon. Amikor az eper levet engedett és kezd összeesni, vegyük ki a bodzavirág-ernyőket. A dzsemfixet a csomagolás szerint adagoljuk hozzá, majd forraljuk még néhány percig.

Aki rusztikusabb lekvárt szeretne, hagyhat benne nagyobb eperdarabokat, de botmixerrel részben krémesíthető is. A forró lekvárt sterilizált üvegekbe töltjük, lezárjuk, majd néhány percre fejre állítjuk. Száraz dunsztban hagyjuk kihűlni.Az eredmény egy illatos, kora nyári lekvár lesz, amelyben az eper zamata mellett finoman megjelenik a bodza virágos aromája is. Friss kaláccsal, palacsintával vagy akár joghurtba keverve is zseniális.

