Elképesztő tempóban ürül a magyar államkassza: ennek így nagyon rossz vége lesz

Áprilisban, egy hónap alatt 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere, szemben az előző évi azonos havi 376,4 milliárd forintos deficittel. A negyedik hónap végére a központi alrendszer deficitje ezzel 3849,8 milliárd forintra nőtt, ami az éves hiánycél 70,7 százaléka.

A központi költségvetés 3743,4 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 43,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150,3 milliárd forintos hiányt mutattak április végén - derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken kiadott gyorstájékoztatójából.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,2 százalékkal magasabban alakultak. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is.

Április végéig (a 13. és részben a 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt) nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3099,4 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1030,1 milliárd forint kifizetése történt meg.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első négy hónapjában fordított, összesen 1000,9 milliárd forint kifizetés 77,7 milliárd forinttal lett magasabb az előző év azonos időszakánál. Az előző évihez viszonyított magasabb összeg a közösségi közlekedési, valamint a közüzemi szolgáltatások teljesítésére fordított támogatási igények kifizetésének eltérő ütemezéséből fakadt - közölte az NGM.

Az állami beruházási fejezet kiadása az év első négy hónapjában összesen 318,8 milliárd forint volt, amit a minisztérium jelentősen nagyobbnak mond az előző év azonos időszakához képest. A fejezet kiadásait az egyes projektek előrehaladása határozza meg, az eltérést elsősorban egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések okozzák.

A lakástámogatásokra fordított 175,7 milliárd forintot kitevő költségvetési kiadások jelentősen magasabban alakultak a tavalyi összegnél, mely főként a Vidéki Otthonfelújítási Programhoz kapcsolódó támogatásokkal függ össze - közölte az NGM. A központi alrendszer első négy hónapjának részletes adatait két hét múlva, május 22-én közli a a minisztérium.

