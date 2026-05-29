Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás

Újabb nagy beruházás előtt áll Siófok: jogerős építési engedélyt kapott a Lidl tervezett áruháza az Ipar utcában. A projekt hosszú ideje napirenden volt, de most végre minden fontos akadály elhárult az építkezés elől. A városban már a parkolók és a közúti bekötések tervein dolgoznak, így hamarosan ténylegesen is elindulhat a kivitelezés.

Felgyorsultak az események a siófoki Lidl új áruházának ügyében. Alig egy hónapja még arról lehetett hallani, hogy a beruházás ugyan biztosnak tűnik, de az engedélyeztetési folyamat még tart. Most azonban megérkezett a jogerős építési engedély, így a fejlesztés hivatalosan is zöld utat kapott - írta a Sonline.

A tervezett üzlet az Ipar utcában épülhet meg, ahol már korábban megkezdődtek az előkészítő munkák és a kapcsolódó infrastruktúra-tervezések. A projekt körül az elmúlt időszakban sok kérdés merült fel a helyiek részéről, mivel a beruházás hosszú és összetett engedélyeztetési folyamaton ment keresztül.

A fejlesztés egyik legfontosabb akadálya a plázastop-szabályozás volt, amely alól végül felmentést kapott a beruházó. Emellett a kötelező régészeti feltárások során sem találtak olyan leleteket, amelyek akadályozták volna az építkezést.

A városhoz érkezett hivatalos tájékoztatásban Halla Krisztina, a vállalat képviselője arról írt, hogy az építési engedélyezési eljárás sikeresen lezárult, és a hatóság kiadta a jogerős engedélyt az új áruház megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a projekt kilépett az elméleti szakaszból, és a kivitelezés akár rövid időn belül megkezdődhet.

A Lidl ugyanakkor még további engedélyekre vár. Jelenleg a leendő áruházhoz kapcsolódó parkolók, valamint a közúti csatlakozások és bekötőutak terveit vizsgálják a szakhatóságok. Ez különösen fontos kérdés a környéken közlekedők számára, hiszen a következő hónapokban dőlhet el, hogyan lehet majd biztonságosan megközelíteni az új üzletet az Ipar utcáról.

A beruházó szerint a részletes kiviteli tervek már készülnek, és amint minden szükséges útcsatlakozási engedély megérkezik, elindulhat az építkezés tényleges kivitelezési szakasza.

