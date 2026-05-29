2026. május 29. péntek Magdolna
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nowy Sacz, Lengyelország - 2019. március 20.: A Lidl áruház külső nézete. A Lidl egy nagy német globális diszkont szupermarketlánc, melynek székhelye Neckarsulmban található.
HelloVidék

Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás

HelloVidék
2026. május 29. 09:45

Újabb nagy beruházás előtt áll Siófok: jogerős építési engedélyt kapott a Lidl tervezett áruháza az Ipar utcában. A projekt hosszú ideje napirenden volt, de most végre minden fontos akadály elhárult az építkezés elől. A városban már a parkolók és a közúti bekötések tervein dolgoznak, így hamarosan ténylegesen is elindulhat a kivitelezés.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Felgyorsultak az események a siófoki Lidl új áruházának ügyében. Alig egy hónapja még arról lehetett hallani, hogy a beruházás ugyan biztosnak tűnik, de az engedélyeztetési folyamat még tart. Most azonban megérkezett a jogerős építési engedély, így a fejlesztés hivatalosan is zöld utat kapott - írta a Sonline.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezett üzlet az Ipar utcában épülhet meg, ahol már korábban megkezdődtek az előkészítő munkák és a kapcsolódó infrastruktúra-tervezések. A projekt körül az elmúlt időszakban sok kérdés merült fel a helyiek részéről, mivel a beruházás hosszú és összetett engedélyeztetési folyamaton ment keresztül.

A fejlesztés egyik legfontosabb akadálya a plázastop-szabályozás volt, amely alól végül felmentést kapott a beruházó. Emellett a kötelező régészeti feltárások során sem találtak olyan leleteket, amelyek akadályozták volna az építkezést.

A városhoz érkezett hivatalos tájékoztatásban Halla Krisztina, a vállalat képviselője arról írt, hogy az építési engedélyezési eljárás sikeresen lezárult, és a hatóság kiadta a jogerős engedélyt az új áruház megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a projekt kilépett az elméleti szakaszból, és a kivitelezés akár rövid időn belül megkezdődhet.

A Lidl ugyanakkor még további engedélyekre vár. Jelenleg a leendő áruházhoz kapcsolódó parkolók, valamint a közúti csatlakozások és bekötőutak terveit vizsgálják a szakhatóságok. Ez különösen fontos kérdés a környéken közlekedők számára, hiszen a következő hónapokban dőlhet el, hogyan lehet majd biztonságosan megközelíteni az új üzletet az Ipar utcáról.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A beruházó szerint a részletes kiviteli tervek már készülnek, és amint minden szükséges útcsatlakozási engedély megérkezik, elindulhat az építkezés tényleges kivitelezési szakasza.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#Balaton #lidl #beruházás #építkezés #áruház #kiskereskedelem #plázastop #siófok #építés #hellovidék #lidl áruházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:36
09:11
08:58
Pénzcentrum
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
1 hete
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
3
3 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
2 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
5
2 hete
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 08:30
Riasztó számok láttak napvilágot: nagyon szomorú adatok mutatják, hogy áll a népesség hazánkban
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 06:33
Sokan elkövetik ezt a súlyos hibát a parkolásnál 2026-ban: percek alatt kész a baj, komoly árat fizethetnek érte
Agrárszektor  |  2026. május 29. 08:59
Döntöttek a tilalomról itthon: ez vár a magyarokra május 29-től