Új tórekord született a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tavon, ahol a II. MTC Kupán egy 39 kilogrammos pontyot emeltek partra a horgászok – számolt be...
Hatalmas gödröt ástak Tiszakécskén a bérlakások mögé: zseniális dologra használják a rengeteg vizet
Valószínűleg az ország egyik legnagyobb madáritatóját hozták létre Tiszakécskén egy lakóövezetben – számolt be róla a Kécskei Krónika és a Tiszakécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága Facebook-bejegyzése alapján.
A Szolnoki úti bérlakások mögötti területen egy nagyobb földrészt ástak ki, majd azt több köbméternyi vízzel töltötték fel. A munkálatokhoz traktor és lajtoskocsi segítségét is igénybe vették. A kialakítás célja pedig nem csupán látványos beavatkozás volt: a vízfelületet a helyi madárállomány, különösen a molnárfecskék számára hozták létre, amelyek így ivó- és pihenőhelyhez jutnak, illetve sárgyűjtésre is használhatják az újonnan kialakított területet a fészeképítéshez.
A Városgondnokság tájékoztatása szerint a madárvédelmi akció a térség élővilágát segíti, különösen az egyre szárazabb időszakok miatt, amikor a természetes vízforrások száma csökken.
Egyre nehezebb vízhez jutni a városi környezetben
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) is többször felhívta rá a figyelmet, hogy az emberi környezetben élő madarak számára egyre nehezebb hozzáférni a vízhez. A gyakoribb aszályos időszakok miatt kevesebb a természetes pocsolya, miközben a beépített területek – beton, térkő, burkolt felületek – tovább rontják a helyzetet.
Az MME szerint ezért is kiemelten fontos, hogy a lakosság is segítsen: akár egy egyszerű kerti vagy teraszos madáritató kihelyezésével is sokat tehetünk a városi élővilágért.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A természeteshez hasonló vízfelületeket nemcsak a madarak, hanem más állatok is használják: rovarok, kétéltűek, sőt kisebb emlősök is rendszeresen felkeresik az ilyen itatóhelyeket. A tiszakécskei kezdeményezés így nemcsak egy helyi környezetvédelmi akció, hanem egyben figyelemfelhívás is arra, hogyan lehet akár városi környezetben is segíteni az élővilágot.
Idén is mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk azoknak, akik a legnépszerűbb hazai termálstrandokra készülnek.
Tavaly ősszel sokakat megdöbbentett, mennyire visszahúzódott a víz a Belső-tónál. A tó látványosan apadt, a part mentén pedig olyan jelenségek váltak láthatóvá, amelyeket korábban a...
Kiderült, melyek lettek idén a Balaton legjobb borai: Balatonfüreden adták át a XXIII. Balatoni Borok Versenyének díjait, ahol a régió mind a hat borvidéke képviseltette...
A Zenga.hu friss elemzése szerint a szegedi panelpiacon látványosan visszaesett az érdeklődés. Míg év elején még komoly verseny ment a kisebb lakásokért, mostanra ez megváltozott.
A bozsoki réten összesen 86 tő fekete kökörcsin tűnt el, vagyis gyakorlatilag a teljes helyi populáció megszűnt.
Lassan két éve annak, hogy tűz pusztított a Miskolctapolca Barlangfürdő aquaterápiás részlegében, a legendás fürdő fedett része pedig azóta is zárva tart.
Elsőre úgy hangzik, mintha egy Batman-film forgatása indulna a Bakonyban: június 13-án a denevérek, a tudomány és egy „Batmobil” nevű jármű kerül a középpontba.
Miklósa Erikával és Alföldi Róberttel húzna nagyot a vidéki szimfonikus zenekar: teljesen új irány jöhet
Új korszakra készül a Savaria Szimfonikusok: jön Miklósa Erika, Alföldi Róbert és Nyáry Krisztián is, közben pedig a Bartók Terem sem csak a klasszikus zenére...
Elképesztő óriásfogás Magyarországon: 230 centis gigaharcsával küzdött meg a szerencsés pecás + Fotó
Nem mindennapi fogásról számolt be a Nagyrédei Horgásztó: egy 230 cm-es harcsát emeltek ki a vízből. A hatalmas példányról készült fotó gyorsan bejárta a közösségi...
Legyőzte a gyilkos kór a vidéki állatkert sztárját: végleg lehunyta a szemét Európa rekorder ragadozója
Szomorú hírt közölt a Nyíregyházi Állatpark: elpusztult Lloyd, az intézmény ikonikus jegesmedvéje. A 26 éves állat nemcsak a park egyik legismertebb lakója volt, hanem Európa...
Titkos folyóparti szigeten indul a nyár legkülönlegesebb fesztiválja: a gyerekeknek egy fillért sem kell fizetniük
A háromnapos összművészeti program fergeteges koncertekkel, táncházzal, színházzal várja a közönséget, a Szentendrei-sziget egyik legkülönlegesebb kulturális rendezvényén.
Nagyobb családi ház áráért eladó a legendás Gyuri csárda: magyaros ízek mellé itt csodás panoráma járt
A jól bejáratott étterem nemcsak a magyaros ízek miatt kedvelt: innen a Jánkahegyről mesés kilátás nyílik Zalaegerszegre és a környező dombokra is.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
Interaktív térképet és részletes településlistát tett közzé egy önkormányzati képviselő az azbesztszennyezésben érintet osztrák bányákból érkező szállítmányokról.
A legenda szerint a Mátrában bujkáló Vidróczki Márton kedvenc fogása volt: amikor megérezte ennek a füstös-hagymás ételnek az illatát, hát azonnal lóra pattant és hazavágtatott.
Kétségbeesett segélykiáltást küldtek a horgászok: brutális mennyiségű vízzel mentik a kiszáradó tavat
A Holt-Körösnél megindulhat a vízpótlás, miután kiépült a szivattyús rendszer. Mintegy 300 ezer köbméter vízzel mentenék a drasztikusan apadó, kiszáradással fenyegetett holtágat.
Az állategészségügyi hatóságok fokozott óvatosságra intik a helyi gazdákat.
Nem lesz rémálom a gyerekek kórházi kezelése: virtuális valósággal csökkentik a fájdalmat a vidéki kórházban
Új, gyógyszermentes módszerrel enyhítik a fájdalmat és a szorongást a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház gyermekosztályán
A nyár a legtöbb gazdi számára ma már nem teljes négylábú családtag nélkül – és szerencsére ezt egyre több helyen, már a vízpartokon is felismerik.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.