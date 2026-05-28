Hatalmas gödröt ástak Tiszakécskén a bérlakások mögé: zseniális dologra használják a rengeteg vizet

Valószínűleg az ország egyik legnagyobb madáritatóját hozták létre Tiszakécskén egy lakóövezetben – számolt be róla a Kécskei Krónika és a Tiszakécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága Facebook-bejegyzése alapján.

A Szolnoki úti bérlakások mögötti területen egy nagyobb földrészt ástak ki, majd azt több köbméternyi vízzel töltötték fel. A munkálatokhoz traktor és lajtoskocsi segítségét is igénybe vették. A kialakítás célja pedig nem csupán látványos beavatkozás volt: a vízfelületet a helyi madárállomány, különösen a molnárfecskék számára hozták létre, amelyek így ivó- és pihenőhelyhez jutnak, illetve sárgyűjtésre is használhatják az újonnan kialakított területet a fészeképítéshez.

A Városgondnokság tájékoztatása szerint a madárvédelmi akció a térség élővilágát segíti, különösen az egyre szárazabb időszakok miatt, amikor a természetes vízforrások száma csökken.

Egyre nehezebb vízhez jutni a városi környezetben

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) is többször felhívta rá a figyelmet, hogy az emberi környezetben élő madarak számára egyre nehezebb hozzáférni a vízhez. A gyakoribb aszályos időszakok miatt kevesebb a természetes pocsolya, miközben a beépített területek – beton, térkő, burkolt felületek – tovább rontják a helyzetet.

Az MME szerint ezért is kiemelten fontos, hogy a lakosság is segítsen: akár egy egyszerű kerti vagy teraszos madáritató kihelyezésével is sokat tehetünk a városi élővilágért.

A természeteshez hasonló vízfelületeket nemcsak a madarak, hanem más állatok is használják: rovarok, kétéltűek, sőt kisebb emlősök is rendszeresen felkeresik az ilyen itatóhelyeket. A tiszakécskei kezdeményezés így nemcsak egy helyi környezetvédelmi akció, hanem egyben figyelemfelhívás is arra, hogyan lehet akár városi környezetben is segíteni az élővilágot.